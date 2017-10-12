Зюганов должен потребовать снести все бюсты бывшего царя

Вот чего не отнимешь у Геннадия Андреевича, так это знаменитую морщинку на лбу, напоминающую растянутую за рога латинскую V.

Когда «коммунист №1» начинает гневаться, она вздымается, наливается краской, сея панику и ужас в стане врага.

Правда, пламенная революционерка Сажи Умалатова как-то высказалась об арийском происхождении этой загогулины, поскольку мама будущего генсека работала в оккупированном селе Мымрино у немцев. Но тут мы ничего добавить не можем. Дети за родителей, как известно, не отвечают.

О его громоподобном басе складывают легенды, баллады, оды оратории и литургии.

Когда он выступает на пленарном заседании, под окна Думы собираются солисты Большого и Малого театров насладиться его искусством паузы, акцентирования и педалирования.

Главный прием ораторского искусства бессменного партайгеноссе – требовать. От его знаменитого «Мы требуем!» вибрируют стены древнего Кремля.

Если подсчитать, сколько он за 23 года протирания дорогих импортных штанов натребовал в Думе и сколько получил… Ну, вы сами понимаете.

Вот и сейчас после встречи со спикером парламента ПМР А.Щербой «вождь униженных и оскорбленных» потребовал ее признания. А почему нет? Модно, креативно, актуально и очень даже предвыборно. К тому же совсем небольно.

Приднестровье в рамках Союза образовалась аккурат 27 лет назад. Сколько раз Геннадий Андреевич за эти годы там бывал? Ни разу. А я был. А почему так?

Да потому что в середине 90-х он вместе с «яблочниками» как раз и выступал против признания молодой республики. Не смотря на все ее просьбы. Такова была воля Ельцина и «семьи». Увы и ах.

Знаю, потому что был тогда общ. помощником председателя комитета по делам СНГ Георгия Тихонова и варился в той каше. Более подробно может рассказать Сергей Бабурин.

В прошлом году бывшая киевско-подданная, а ныне депутатка Госдумы панночка Н.Поклонская учинила один из первых своих скандалов, обозвав Ленина «извергом» и поставив его в один ряд с Гитлером.

Конечно, тут же нечто гневное, нахмурив знаменитую морщину, Геннадий Андреевич в ее адрес выдал. А дальше?

Даже в его осторожной «Правде» прозвучал намек на то, что надо потребовать от кремлевской фаворитки извинений. Она оскорбила основателя нашего государства и миллионы людей, для которых имя Ильича священно.

Но именно потому, что она фаворитка Кремля, шеф КПРФ ничего от нее требовать не стал.

Ибо, чревато, сами понимаете. Может вызвать такие морщины на царственном лбу, что не обрадуешься.

Не видать тогда излюбленного второго места на президентских выборах. Вообще могут на заслуженный спровадить.

А сегодня все больше требований к партайгеноссе разобраться, кто, зачем и почему налепил в Крыму аж три бронзовых бюста «Николая Кровавого». Три-то зачем? Никто не говорит

Крымчане уже окрестили их «памятниками расстрельщику и его возлюбленной Няше».

Она стала инициатором установки первой головы у входа в Ливадийский дворец. Второй поставили по ее прихоти, да что там - приказу при входе в прокуратуру республики.

Он-то как раз и замироточил 3 марта в 100-летнюю годовщину отречения бывшего царя от престола, армии, народа и родной церкви.

Но «всплакнул», как пояснила панночка в прямом эфире телеканала «Царьград», исключительно в лечебных целях. Чтобы к нему ехали родители с больными детьми «приложиться, чтобы исцелиться».

В РПЦ, которая курирует и окормляет Наталью Владимировну, быстро уловили градус общественного недовольства. И срочно направили осмотреть голову комиссию из пяти священников. Те не нашли на ней никаких следов «мироточения» и заявили опровержение «Интерфаксу».

Соврала, стала быть, народу депутатка Поклонская, чтобы набить цену статуе, которая которую установили при ее прямом содействии.

Небезынтересно, что третью голову «Николая Кровавого» открыли в Евпатории при большом скоплении священников и гостей на набережной имени первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой. Что вызвало, конечно, особое возмущение горожан. Ведь их мнения никто не спрашивал.

Мало того, на открытие башки безголового царя зав.полуостровом Аксенов вытащил… кого вы думали?

Пресловутую авантюристку «княгиню Марию» - дочку фашистского прихвостня и ключницу такого же самозваного «дома Романовых»!

На какие же «бабки» их поставлиди в Крыму, где на всю Европу прозвучало всемирно-историческое напутствие: «Денег нет, но вы держитесь»?

Ушлый миллионер Аксенов упорно не хочет отвечать на эти вопросы. Значит, как предполагают люди, на краденые из бюджета миллионы. На пенсионные прибавки бабушек и дедушек, которым Димон посоветовал держаться.

Россия - правопреемница Союза, и уже поэтому называющий себя коммунистом шеф КПРФ должен потребовать от президента сдать в металлолом бронзовые головы самого безголового из российских царей.

И не только в Крыму, но и в других городах и весях.