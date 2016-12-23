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Московский листок

Обсуждение планов точечной застройки Москвы не обошлось без помощи полициаев. Что же будет на самой застройке?

Опубликовано 23.12.2016 в разделе комментариев 0

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Обсуждение планов точечной застройки Москвы не обошлось без помощи полициаев. Что же будет на самой застройке?

В Москве в четверг, 22 декабря, прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки. Замечания жителей должны проработать и включить в проект до конца января. Сами ПЗЗ будут приняты в первом полугодии 2017 года. На их основе откорректируют Генеральный план Москвы, действующий до 2025 года. ПЗЗ впервые утверждаются в столице. Они делят город на конкретные участки, для каждого из них прописываются максимальная высота, плотность застройки и тип зданий, которые могут быть возведены. ПЗЗ упрощают получение разрешения на строительство и легализуют ряд принятых ранее спорных проектов застройки.

Публичные слушания проходили в десяти округах — во всех, кроме Троицкого и Новомосковского. Место проведения часто находилось на окраинах Москвы, далеко от станций метро. Перед жителями выступали депутаты Мосгордумы, представители Москомархитектуры, департамента городского имущества и культурного наследия. На собраниях присутствовали муниципальные депутаты. Слушания состояли из двух частей — вопросов и выступлений. Каждый участник должен был регистрироваться по паспорту, затем получал лист, где мог оставить свое мнение о проекте.

В Юго-Западном округе слушания начались со скандала. Несмотря на то что в зале было достаточно мест, а некоторые участники стали покидать собрание вскоре после начала, организаторы не пускали в зал десятки жителей, ссылаясь на правила пожарной безопасности. В холле была организована трансляция, но люди были возмущены тем, что не смогут задать вопросы, и грозились вызвать полицию. Масла в огонь подлило заявление депутата Мосгордумы Александра Семенникова, ведущего слушания, что пройти смогли все желающие. После возмущенных криков людей все-таки начали пускать внутрь. Позже Семенников заявил, что за две недели, пока проекты ПЗЗ были выставлены на обозрение, с ними во всем округе ознакомились 430 человек.

Заявления чиновников о преимуществах принятия ПЗЗ встречались свистом и криками «Позор!». Иногда жители начинали хлопать, чтобы заглушить представителей властей. Слова в поддержку проекта встречались неодобрительным гулом, а протестные выступления, напротив, срывали овации. Жители требовали проводить слушания по районам, отменить Генплан и отправить в отставку мэра Сергея Собянина. Чиновники не смогли ответить на целый ряд вопросов жителей: например, кто именно был автором ПЗЗ, сколько домов в округе внесено в Единый реестр недвижимости, что будет с пробками после строительства транспортно-пересадочного узла на «Профсоюзной» и гигантскими офисными площадями. Много возмущенных выступлений касалось конкретных проектов точечной застройки.

В конце слушаний увеличилось число выступлений в поддержку ПЗЗ, и полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять сторонников и противников проекта.

- Что важно тут понять рядовому москвичу, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это что ещё лужковские обещания остановить точечную застройку при Собянине превратились в пар, и город продолжает развиваться по законам капитала, а не согласно "рудиментам социализма", некоему единому плану, то есть все те протесты (координировал которые на определённом этапе товарищ Удальцов), что привели к отставке Лужкова, точно так же вырастут в зонах точечной застройки и при Собянине, год 2017-й будет по накалу похож на 2007-й, а десять прожитых Москвой лет, соответственно, можно вычеркнуть, в плане наступления капитала на права трудящихся в жилищном секторе, всё не сдвинулось с места ни на сантиметр, "будут новые победы, встанут новые бойцы" (только вот чьи победы-то?), поскольку предстоит застройка огромных площадей, "освобождённых" от парков, зелёных насаждений, индустрии (ЗИЛа того же) и "пережитков социализма" в виде больниц, поликлиник, хрущоб и детсадов (то же самое Рублёво-Архангельское - сказочный кусочек земли, который уже присмотрели миллионеры и Собянин для своей элитной застройки в зоне водозабора).

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