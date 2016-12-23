Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Памяти Евгения Джугашвили

Опубликовано 23.12.2016 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 4

сталин мухин бессмертие душа джугашвили
Памяти Евгения Джугашвили

22 декабря 2016 года в Москве на 81-м году жизни скоропостижно скончался внук И. В. Сталина Евгений Яковлевич Джугашвили. Из дома вышел без каких-либо жалоб, но на выходе из метро вдруг упал и умер. Скорая прибыла через 8 минут, но только чтобы констатировать смерть…

http://www.lexpress.fr/medias/953/488023_staline-russie.jpg

Из всех семи внуков И.В. Сталина, Евгений Джугашвили - сын старшего сына Сталина, Якова, - единственный его полноценный внук, поскольку он не только единственный из внуков был безусловным единомышленником Сталина, но и бескомпромиссно боролся за сталинские идеалы. До конца!

Я был представителем Евгения Яковлевича Джугашвили в судах по защите чести и достоинства его деда - Сталина, а он был моим единомышленником по ИГПР ЗОВ, но лично встречались мы с ним всего несколько раз. И я больше знаю его по его воспоминаниям, которые помогал (технически) издать и даже написал к ним предисловие. Эти воспоминания изданы в 2015 году под названием, придуманным издательством «Яуза-пресс»: «Мой дед Сталин. «Он - святой!»». И хотя мемуары написаны о других людях, с которыми жизнь свела Евгения Яковлевича, а свела он его с многими известными людьми, но в этих мемуарах, на мой взгляд, прекрасно раскрывается сам Евгений Яковлевич.

Сами по себе взгляды внука Сталина, оставшегося верным своему великому деду, и даже то, на что именно Евгений Джугашвили обращал и обратил в своей жизни внимание, запомнил и решил описать в своих воспоминаниях, уже является историческим фактом. Ведь интересно же предположить, каким бы мог быть Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) и как бы он прожил жизнь, если бы водовороты жизни не заставили его стать вождем народа. (Подчеркну – не Сталин жаждал стать вождем, а его заставили стать вождем: до 1927 года Сталин трижды отказывался от этого бремени, но подчинился требованию товарищей (особенно настойчиво Сталин отказывался от должности вождя на пленуме 1927 года)). И Сталин стал вождем. ВЕЛИКИМ ВОЖДЕМ, и под руководством великого вождя и народ был ВЕЛИКИМ. «Каков поп, таков и приход».

Я прочитал и просмотрел довольно много мемуаров различных деятелей, в том числе, и небольшого масштаба (для «вельмож в случае» мемуары пишут другие люди, да и вельможи не просто вспоминают, а оправдываются и сильно лгут, чтобы представить себя в выгодном свете). Мемуаристы помельче занимаются тем же самым, однако и лгут помельче – обыденно, и вспоминают, главным образом о том, как они были близки к великим персонам своего времени, и как «кучеряво» жили – как сладко ели и пользовались благами, недоступными простым смертным. Или наоборот – как страдали от того, что их обижали великие персоны, и они не могли сладко есть.

Евгений Джугашвили, безусловно, встречался и со многими властными персонами своего времени, но в мемуарах счел необходимым вспомнить только двух – одного потому, что тот не предал Сталина, а другого потому, что тот предал. Но, зато, с какой любовью он вспоминает своих друзей и вспоминает потому, что они его друзья! И хотя, казалось бы, с его друзьями ничего особенного и не происходило по сравнению с жизнью сотен миллионов остальных граждан СССР, но как не вспомнить друзей?

Грузинская специфика заставила Евгения Яковлевича написать про множество застолий, но он очень редко вспоминает, что именно ел, - это для внука Сталина не главное. К примеру, он описывает марки, способы приготовления, районы происхождения многих грузинских вин, но вы так и не узнаете, какое вино именно ему нравилось, да и было ли такое. Интересно, что единственный раз, когда он обращает внимание на вкус еды, он рекомендует читателям хаши – самое дешевое блюдо, которое только можно придумать. Такое положение должно быть достаточно обидным для принимавших его в то время хозяев – ведь они наверняка старались приготовить вкусно и хотели его порадовать. Да вкусно ему было, очень вкусно, просто внуку Сталина запомнился сам факт общения с друзьями и хорошими людьми, а не еда. Он садился за стол с друзьями не для того, чтобы есть, а для того, чтобы общаться с ними.

Историк А.Н. Шефов, работавший на ближней даче Сталина в 1955 году, среди документов обнаружил и меню последнего ужина в жизни Сталина – за 28 февраля 1953 года. Он включал в себя: «паровые картофельные котлеты, фрукты, сок и простоквашу» Ни тебе паюсной икры, ни трюфелей, ни бургундского. Да, дед Евгения Джугашвили тоже ел, чтобы жить, а не жил, чтобы есть.

Если вы решите прочесть помянутые воспоминания Евгения Яковлевича, то узнаете много интересного о грузинском радушии и гостеприимстве. Разумеется, сияние славы деда сопутствовало Евгению Джугашвили там, где Сталина уважали, но, должен сказать, его рассказы мало чем отличаются от рассказов моей жены и ее подруги, которые в 80-х годах прошлого столетия с детьми ездили отдыхать в Грузию по приглашению их знакомого по работе грузина. Много есть у грузин симпатичных качеств, хотя есть и такие, над которыми и сами грузины смеются, и такие, которые и им самим не нравятся. Как и нам, русским, не нравятся некоторые наши качества.

Теперь о сиянии славы деда над Евгением Яковлевичем.

Сталин при жизни старался с внуками не общаться и у него, думаю, были на это веские резоны. Однако Сталин за внуками следил. Евгений Яковлевич об этом не упоминает в книге, но мне он рассказал, что после войны его, сына погибшего на фронте сына Сталина Якова и на тот момент юного суворовца, внезапно вызвали из класса в кабинет начальника суворовского училища и там приехавший из Москвы генерал подробно расспросил его о быте и учебе. Никаких последствий в его жизни этот разговор с генералом не вызвал, но факт остается фактом - кто-то из окружения Сталина ездил узнать, как там внук Сталина учится.

Разумеется, слава деда время от времени помогала Евгению Яковлевичу в кое-каких бытовых делах, и он об этом откровенно пишет. Но я был у него на квартире в Москве в обычном спальном районе – знаете, дело даже не в том, что скромно по части комнат, мебели и нет дорогих украшений, оно и ремонт не мешало бы сделать. Лет 20 назад. Книг много, а остального барахла ни внуку Сталина, ни его семье, судя по всему, было просто не надо. Как и его деду.

Еще момент, который, надо отметить. Ведь Евгению Джугашвили было всего 20 лет, когда началась оголтелая кампания клеветы на его деда. Другие внуки не выдержали и поменяли фамилии, сменил фамилию и Серго Берия, хотя уже был прославленным конструктором. А Яков Джугашвили фамилию не менял. Можно представить, сколько косых взглядов «шистедерастов» скрещивалось на нем, сколько он услышал о своём деде за спиной и в глаза! Но в воспоминаниях Евгения нет ни единой жалобы на это! Да и вообще, нет жалоб ни на что, что касалось бы его лично.

Он ведь был военным с высшим возможным военным образованием, добросовестно относился к своей службе, но когда его услужливое начальство, всего лишь ради того, чтобы избавить себя от ответов на тупые доносы идиотов, лишило его перспектив получить звание генерала, он и тогда пишет: «Обид на начальство держать не могу». А почему? Такой он человек – умеющий держать удары судьбы и благодарный всем окружавшим его хорошим людям за то, что они были и есть. И, кстати, описав эту обиду от начальства, тут же радуется, что его друг, все же, стал генералом.

А ведь такое же добродушие было и у его деда, которого со времен Хрущева рисуют кровожадным вурдалаком. Да, обязанности вождя и тяжелейшая обстановка часто требовали от Сталина принимать жесткие решения, но, как человек, Сталин не был ни мстителен, ни кровожаден, особенно в сравнении с другими вождями партии и СССР. Такие вот примеры.

Летом 1928 года в Москве два месяца судили 53 инженера-вредителя Донбасса, которые брали «откаты» с Запада и тормозили увеличение добычи угля на Донбассе «Шахтинское дело»). Четверых оправдали, а 11 человек были приговорены к расстрелу. Сталин настаивал на Политбюро помиловать их всех, но его предложение не прошло, и член Политбюро Бухарин впоследствии хвастался, что это ему, несгибаемому большевику, удалось уговорить остальных членов Политбюро согласиться на расстрел инженеров Донбасса, вопреки мнению слюнтяя Сталина.

Прошло 9 лет, и во время февральско-мартовского Пленума Центрального Комитете ВКП(б) 1937 года для выработки проекта постановления по делу предавших народ и партию членов ЦК Бухарина и Рыкова была создана специальная комиссия, председателем которой стал Микоян, а членами 34 человека, включая и Сталина, как рядового члена этой комиссии. Выслушали доклад о преступлениях Бухарина и Рыкова, и начали голосовать.

Из протокола комиссии следует, что первым Ежов предложил предать Бухарина и Рыкова суду с применением расстрела, если на суде выяснится, что они виновны. Затем Постышев предложил исключить их из состава кандидатов ЦК ВКП(б) и членов ЦК ВКП(б) и предать суду, но без применения расстрела. Затем Буденный потребовал суда и расстрела. И вот тут выступил Сталин и предложил исключить Бухарина и Рыкова из состава кандидатов ЦК ВКП(б) и членов ЦК ВКП(б), суду не передавать, а всего лишь выслать из Москвы. Интересно, что его поддержали только Ульянова, Крупская, Варейкис, Молотов и Ворошилов. Зато Мануильский, Шверник, Косарев и Якир упорно продолжали настаивать на суде с расстрелом, и Постышев, Шкирятов, Антипов, Хрущев, Николаева, Косиор, Петровский и Литвинов тоже требовали суда, хотя и без расстрела. В результате предложение Сталина не прошло, а прошло компромиссное предложение суду пока не предавать, направить дела Бухарина и Рыкова НКВД для дальнейшего расследования.

Конечно, предположение, что Сталин, отказавшись быть вождем народа, остался бы тем, кого мы считаем «простым человеком», само по себе глупое. Не буду отрицать – глупое!

Ну, а если вдруг? То, скорее всего, был бы Иосиф Джугашвили как и его внук Евгений - умным, добродушным, не держащим зла, хорошим мужем и отцом. И преданным другом.

Вечная память!

Не «внуку Сталина», а самому по себе прекрасному человеку - Евгению Яковлевичу Джугашвили.



Рейтинг:   3.86,  Голосов: 7
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вору и Плагиаторщику = блЯхо/МухинГу ( фрик/фэйковому вчОному
доктор жЫдоведоФФДальССкий-=... написал 23.12.2016 12:34
Откровенно = не читал.
НО!
Пробежал глазами наискосЯк и упЁрся :
" Теперь о сиянии славы деда над Евгением Яковлевичем."
__________________________Формалиновый фрик-фэйк = БляхОМухинГ
.
КлаСС!
Ответить
(без названия)
Крестьянин написал 23.12.2016 12:30
Феликсу Ивановичу Чуеву было всего 57 лет,когда он умер "внезапно" на выходе из метро. Есть такой газ,одного вдоха которого хватает для остановки сердца. Конечно,могут быть и случайности,но все же...,все же...
Ответить
(без названия)
Александр написал 23.12.2016 12:29
Мухин, о "добродушии" Чикатило тоже напиши! У тебя получится...
Ответить
"Вспоминать" можно что угодно
свобода слова 6забанен написал 23.12.2016 12:13
"Вспоминать" можно что угодно. Вы давайте ссылки на несомненные документы, свидетельствующие об "ангельской доброте" Джугашвили и прочих его высоких качествах, которые в вашей секте в нем находят, а не всякие воспоминания и фальшивки.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
22.12.2016
Юные зомби в правительстве
Юные зомби в правительстве
23.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Бореев" больше не будет (3)
Граждане сырьевой империи ещё не готовы к смене формации, но уже ожидают вал кадровых чисток (0)
Обсуждение планов точечной застройки Москвы не обошлось без помощи полициаев. Что же будет на самой застройке? (0)
Самое богатое за всю историю США правительство Трампа и его "российские коллеги" (4)
Арт-акция в память о погибших в Жанаозене рабочих прошла в Астане спокойно (0)
Новый Чернобыль просто никто не станет ликвидировать (16)
Глава Минтранса объявил об двойном повышении тарифа "Платона" (19)
В столичных аптеках пенсионеры ажиотажно скупают валокордин (14)
Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины на сотни миллионов евро (15)
Сбежавшая за женихом в Сирию Варвара Караулова получила 4,5 года колонии (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Светлая память
Дарья Митина Дарья Митина: Haute cuisine
Дарья Митина Дарья Митина: Чем слoвo наше oтзoвётся
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ликвидаторы СССР и ликвидаторы в Чернобыле - две разные субстанции
Дарья Митина Дарья Митина: Не oпять, а снoва
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss