Памяти Евгения Джугашвили

22 декабря 2016 года в Москве на 81-м году жизни скоропостижно скончался внук И. В. Сталина Евгений Яковлевич Джугашвили. Из дома вышел без каких-либо жалоб, но на выходе из метро вдруг упал и умер. Скорая прибыла через 8 минут, но только чтобы констатировать смерть…

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Из всех семи внуков И.В. Сталина, Евгений Джугашвили - сын старшего сына Сталина, Якова, - единственный его полноценный внук, поскольку он не только единственный из внуков был безусловным единомышленником Сталина, но и бескомпромиссно боролся за сталинские идеалы. До конца!

Я был представителем Евгения Яковлевича Джугашвили в судах по защите чести и достоинства его деда - Сталина, а он был моим единомышленником по ИГПР ЗОВ, но лично встречались мы с ним всего несколько раз. И я больше знаю его по его воспоминаниям, которые помогал (технически) издать и даже написал к ним предисловие. Эти воспоминания изданы в 2015 году под названием, придуманным издательством «Яуза-пресс»: «Мой дед Сталин. «Он - святой!»». И хотя мемуары написаны о других людях, с которыми жизнь свела Евгения Яковлевича, а свела он его с многими известными людьми, но в этих мемуарах, на мой взгляд, прекрасно раскрывается сам Евгений Яковлевич.

Сами по себе взгляды внука Сталина, оставшегося верным своему великому деду, и даже то, на что именно Евгений Джугашвили обращал и обратил в своей жизни внимание, запомнил и решил описать в своих воспоминаниях, уже является историческим фактом. Ведь интересно же предположить, каким бы мог быть Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) и как бы он прожил жизнь, если бы водовороты жизни не заставили его стать вождем народа. (Подчеркну – не Сталин жаждал стать вождем, а его заставили стать вождем: до 1927 года Сталин трижды отказывался от этого бремени, но подчинился требованию товарищей (особенно настойчиво Сталин отказывался от должности вождя на пленуме 1927 года)). И Сталин стал вождем. ВЕЛИКИМ ВОЖДЕМ, и под руководством великого вождя и народ был ВЕЛИКИМ. «Каков поп, таков и приход».

Я прочитал и просмотрел довольно много мемуаров различных деятелей, в том числе, и небольшого масштаба (для «вельмож в случае» мемуары пишут другие люди, да и вельможи не просто вспоминают, а оправдываются и сильно лгут, чтобы представить себя в выгодном свете). Мемуаристы помельче занимаются тем же самым, однако и лгут помельче – обыденно, и вспоминают, главным образом о том, как они были близки к великим персонам своего времени, и как «кучеряво» жили – как сладко ели и пользовались благами, недоступными простым смертным. Или наоборот – как страдали от того, что их обижали великие персоны, и они не могли сладко есть.

Евгений Джугашвили, безусловно, встречался и со многими властными персонами своего времени, но в мемуарах счел необходимым вспомнить только двух – одного потому, что тот не предал Сталина, а другого потому, что тот предал. Но, зато, с какой любовью он вспоминает своих друзей и вспоминает потому, что они его друзья! И хотя, казалось бы, с его друзьями ничего особенного и не происходило по сравнению с жизнью сотен миллионов остальных граждан СССР, но как не вспомнить друзей?

Грузинская специфика заставила Евгения Яковлевича написать про множество застолий, но он очень редко вспоминает, что именно ел, - это для внука Сталина не главное. К примеру, он описывает марки, способы приготовления, районы происхождения многих грузинских вин, но вы так и не узнаете, какое вино именно ему нравилось, да и было ли такое. Интересно, что единственный раз, когда он обращает внимание на вкус еды, он рекомендует читателям хаши – самое дешевое блюдо, которое только можно придумать. Такое положение должно быть достаточно обидным для принимавших его в то время хозяев – ведь они наверняка старались приготовить вкусно и хотели его порадовать. Да вкусно ему было, очень вкусно, просто внуку Сталина запомнился сам факт общения с друзьями и хорошими людьми, а не еда. Он садился за стол с друзьями не для того, чтобы есть, а для того, чтобы общаться с ними.

Историк А.Н. Шефов, работавший на ближней даче Сталина в 1955 году, среди документов обнаружил и меню последнего ужина в жизни Сталина – за 28 февраля 1953 года. Он включал в себя: «паровые картофельные котлеты, фрукты, сок и простоквашу» Ни тебе паюсной икры, ни трюфелей, ни бургундского. Да, дед Евгения Джугашвили тоже ел, чтобы жить, а не жил, чтобы есть.

Если вы решите прочесть помянутые воспоминания Евгения Яковлевича, то узнаете много интересного о грузинском радушии и гостеприимстве. Разумеется, сияние славы деда сопутствовало Евгению Джугашвили там, где Сталина уважали, но, должен сказать, его рассказы мало чем отличаются от рассказов моей жены и ее подруги, которые в 80-х годах прошлого столетия с детьми ездили отдыхать в Грузию по приглашению их знакомого по работе грузина. Много есть у грузин симпатичных качеств, хотя есть и такие, над которыми и сами грузины смеются, и такие, которые и им самим не нравятся. Как и нам, русским, не нравятся некоторые наши качества.

Теперь о сиянии славы деда над Евгением Яковлевичем.

Сталин при жизни старался с внуками не общаться и у него, думаю, были на это веские резоны. Однако Сталин за внуками следил. Евгений Яковлевич об этом не упоминает в книге, но мне он рассказал, что после войны его, сына погибшего на фронте сына Сталина Якова и на тот момент юного суворовца, внезапно вызвали из класса в кабинет начальника суворовского училища и там приехавший из Москвы генерал подробно расспросил его о быте и учебе. Никаких последствий в его жизни этот разговор с генералом не вызвал, но факт остается фактом - кто-то из окружения Сталина ездил узнать, как там внук Сталина учится.

Разумеется, слава деда время от времени помогала Евгению Яковлевичу в кое-каких бытовых делах, и он об этом откровенно пишет. Но я был у него на квартире в Москве в обычном спальном районе – знаете, дело даже не в том, что скромно по части комнат, мебели и нет дорогих украшений, оно и ремонт не мешало бы сделать. Лет 20 назад. Книг много, а остального барахла ни внуку Сталина, ни его семье, судя по всему, было просто не надо. Как и его деду.

Еще момент, который, надо отметить. Ведь Евгению Джугашвили было всего 20 лет, когда началась оголтелая кампания клеветы на его деда. Другие внуки не выдержали и поменяли фамилии, сменил фамилию и Серго Берия, хотя уже был прославленным конструктором. А Яков Джугашвили фамилию не менял. Можно представить, сколько косых взглядов «шистедерастов» скрещивалось на нем, сколько он услышал о своём деде за спиной и в глаза! Но в воспоминаниях Евгения нет ни единой жалобы на это! Да и вообще, нет жалоб ни на что, что касалось бы его лично.

Он ведь был военным с высшим возможным военным образованием, добросовестно относился к своей службе, но когда его услужливое начальство, всего лишь ради того, чтобы избавить себя от ответов на тупые доносы идиотов, лишило его перспектив получить звание генерала, он и тогда пишет: «Обид на начальство держать не могу». А почему? Такой он человек – умеющий держать удары судьбы и благодарный всем окружавшим его хорошим людям за то, что они были и есть. И, кстати, описав эту обиду от начальства, тут же радуется, что его друг, все же, стал генералом.

А ведь такое же добродушие было и у его деда, которого со времен Хрущева рисуют кровожадным вурдалаком. Да, обязанности вождя и тяжелейшая обстановка часто требовали от Сталина принимать жесткие решения, но, как человек, Сталин не был ни мстителен, ни кровожаден, особенно в сравнении с другими вождями партии и СССР. Такие вот примеры.

Летом 1928 года в Москве два месяца судили 53 инженера-вредителя Донбасса, которые брали «откаты» с Запада и тормозили увеличение добычи угля на Донбассе «Шахтинское дело»). Четверых оправдали, а 11 человек были приговорены к расстрелу. Сталин настаивал на Политбюро помиловать их всех, но его предложение не прошло, и член Политбюро Бухарин впоследствии хвастался, что это ему, несгибаемому большевику, удалось уговорить остальных членов Политбюро согласиться на расстрел инженеров Донбасса, вопреки мнению слюнтяя Сталина.

Прошло 9 лет, и во время февральско-мартовского Пленума Центрального Комитете ВКП(б) 1937 года для выработки проекта постановления по делу предавших народ и партию членов ЦК Бухарина и Рыкова была создана специальная комиссия, председателем которой стал Микоян, а членами 34 человека, включая и Сталина, как рядового члена этой комиссии. Выслушали доклад о преступлениях Бухарина и Рыкова, и начали голосовать.

Из протокола комиссии следует, что первым Ежов предложил предать Бухарина и Рыкова суду с применением расстрела, если на суде выяснится, что они виновны. Затем Постышев предложил исключить их из состава кандидатов ЦК ВКП(б) и членов ЦК ВКП(б) и предать суду, но без применения расстрела. Затем Буденный потребовал суда и расстрела. И вот тут выступил Сталин и предложил исключить Бухарина и Рыкова из состава кандидатов ЦК ВКП(б) и членов ЦК ВКП(б), суду не передавать, а всего лишь выслать из Москвы. Интересно, что его поддержали только Ульянова, Крупская, Варейкис, Молотов и Ворошилов. Зато Мануильский, Шверник, Косарев и Якир упорно продолжали настаивать на суде с расстрелом, и Постышев, Шкирятов, Антипов, Хрущев, Николаева, Косиор, Петровский и Литвинов тоже требовали суда, хотя и без расстрела. В результате предложение Сталина не прошло, а прошло компромиссное предложение суду пока не предавать, направить дела Бухарина и Рыкова НКВД для дальнейшего расследования.

Конечно, предположение, что Сталин, отказавшись быть вождем народа, остался бы тем, кого мы считаем «простым человеком», само по себе глупое. Не буду отрицать – глупое!

Ну, а если вдруг? То, скорее всего, был бы Иосиф Джугашвили как и его внук Евгений - умным, добродушным, не держащим зла, хорошим мужем и отцом. И преданным другом.

Вечная память!

Не «внуку Сталина», а самому по себе прекрасному человеку - Евгению Яковлевичу Джугашвили.