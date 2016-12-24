О сути дела ИГПР "ЗОВ" по-простому

Владимиру Владимировичу второй год подряд задали вопрос о журналисте Соколове (т.е. фактически о деле ИГПР "ЗОВ"), который уже полтора года сидит в тюрьме, и он во-второй раз пообещал разобраться. В то, что разберется - верится с трудом. Если в прошлом году замазать Соколова в экстремизме были кровно заинтересованы только следователи, прокуроры и судьи, засадившие Соколова в тюрьму, то теперь в этом заинтересованы и собственные чиновники Путина из его администрации. Ведь если они в этот раз действительно разберутся и доложат Путину, что никаким экстремизмом там и не пахнет, и что дело полностью высосано из пальца, то тогда Путин вправе будет задать им вопрос: "А что же вы в прошлом году тогда мне голову морочили?" Разве не так?

Поэтому я изложу суть дела по-простому, мало ли...

Была организация Армия Воли Народа (АВН). Ее целью было провести референдум о принятии закона об ответственности органов власти. АВН вела агитацию за референдум, в частности, распространяла печатные материалы. Один из агитационных материалов (листовка "Ты избрал - тебе судить") был признан Адлерским судом г. Сочи экстремистским за какую-то неудачную фразу (необоснованно, но это для нас сейчас не важно). Листовка - не цель АВН, а только один из множества способов достижения цели АВН - референдума. АВН меняет текст листовки и продолжает свою законную деятельность по агитации за референдум.

Тем не менее, далее Мосгорсуд, на основании решения Адлерского суда, признает экстремистской организацией всю АВН и запрещает ее (тоже спорно, но тоже сейчас неважно).

АВН естественно самораспустилась. Остались люди из бывшей АВН. Они лишены избирательных прав? Нет. Они имеют право голосовать на выборах? Да. Они имеют право голосовать на референдумах? Да. Они имеют право инициировать проведение референдума по любому законному вопросу? Да. Они имеют право инициировать референдум о принятии конкретного закона об ответственности власти, который (закон) никто никогда не признавал экстремистским? Да.

Вот эти люди (кто-то ушел, кто-то пришел новый) отбросили всю юношескую чепуху типа "армии" и тупо по закону о референдумах организовали инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть" - ИГПР "ЗОВ". По принятию того самого закона об ответственности власти.

Есть тут что-то незаконное и экстремистское? Ничего.

Признайте сначала экстремистским сам текст закона, который продвигает ИГПР, и если ИГПР будет продолжать его продвигать - тогда да, без вопросов, она станет экстремистской организацией. А пока - извините.

Следствие же говорит следующее: люди в ИГПР - те же самые, что в АВН; символика - схожая; цели - те же самые, значит ИГПР - это и есть АВН, только переименованная. А значит ИГПР - экстремистская организация, а ее организаторы - преступники по 282 статье.

И тем самым следствие лишает не лишенных избирательных прав граждан РФ их конституционного права на проведение референдума, и препятствует проведению референдума в РФ. А это - 141 статья УК РФ.

Так кто же в данном случае совершает преступление?