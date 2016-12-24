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Московский листок

О сути дела ИГПР "ЗОВ" по-простому

Опубликовано 24.12.2016 автором Николай Поляков в разделе комментариев 17

тюрьма мухин барабаш бутырка соколов
О сути дела ИГПР "ЗОВ" по-простому

Владимиру Владимировичу второй год подряд задали вопрос о журналисте Соколове (т.е. фактически о деле ИГПР "ЗОВ"), который уже полтора года сидит в тюрьме, и он во-второй раз пообещал разобраться. В то, что разберется - верится с трудом. Если в прошлом году замазать Соколова в экстремизме были кровно заинтересованы только следователи, прокуроры и судьи, засадившие Соколова в тюрьму, то теперь в этом заинтересованы и собственные чиновники Путина из его администрации. Ведь если они в этот раз действительно разберутся и доложат Путину, что никаким экстремизмом там и не пахнет, и что дело полностью высосано из пальца, то тогда Путин вправе будет задать им вопрос: "А что же вы в прошлом году тогда мне голову морочили?" Разве не так?

Поэтому я изложу суть дела по-простому, мало ли...

Была организация Армия Воли Народа (АВН). Ее целью было провести референдум о принятии закона об ответственности органов власти. АВН вела агитацию за референдум, в частности, распространяла печатные материалы. Один из агитационных материалов (листовка "Ты избрал - тебе судить") был признан Адлерским судом г. Сочи экстремистским за какую-то неудачную фразу (необоснованно, но это для нас сейчас не важно). Листовка - не цель АВН, а только один из множества способов достижения цели АВН - референдума. АВН меняет текст листовки и продолжает свою законную деятельность по агитации за референдум.

Тем не менее, далее Мосгорсуд, на основании решения Адлерского суда, признает экстремистской организацией всю АВН и запрещает ее (тоже спорно, но тоже сейчас неважно).

АВН естественно самораспустилась. Остались люди из бывшей АВН. Они лишены избирательных прав? Нет. Они имеют право голосовать на выборах? Да. Они имеют право голосовать на референдумах? Да. Они имеют право инициировать проведение референдума по любому законному вопросу? Да. Они имеют право инициировать референдум о принятии конкретного закона об ответственности власти, который (закон) никто никогда не признавал экстремистским? Да.

Вот эти люди (кто-то ушел, кто-то пришел новый) отбросили всю юношескую чепуху типа "армии" и тупо по закону о референдумах организовали инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть" - ИГПР "ЗОВ". По принятию того самого закона об ответственности власти.

Есть тут что-то незаконное и экстремистское? Ничего.

Признайте сначала экстремистским сам текст закона, который продвигает ИГПР, и если ИГПР будет продолжать его продвигать - тогда да, без вопросов, она станет экстремистской организацией. А пока - извините.

Следствие же говорит следующее: люди в ИГПР - те же самые, что в АВН; символика - схожая; цели - те же самые, значит ИГПР - это и есть АВН, только переименованная. А значит ИГПР - экстремистская организация, а ее организаторы - преступники по 282 статье.

И тем самым следствие лишает не лишенных избирательных прав граждан РФ их конституционного права на проведение референдума, и препятствует проведению референдума в РФ. А это - 141 статья УК РФ.

Так кто же в данном случае совершает преступление?



Рейтинг:   4.76,  Голосов: 17
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Всего комментариев к статье: 17
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(без названия)
ее написал 24.12.2016 16:38
Только вселенская любовь поможет рашке!!!
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Кабинетные и уличные.
Философ. написал 24.12.2016 16:07
Одни преступники пытаются посадить других и дело тут только в "легитимности" одних из преступников, выраженной в том, что они имеют право говорить от имени государства и в наличии печатей...
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(без названия)
Законник. написал 24.12.2016 16:02
Смешно вообще, что в статье есть ссылки на законность... Какая законность в стране, где не соблюдаются элементарные принципы справедливости в совершенно разных сферах жизни? о какой законности вы пишете, если вы сторонники советского опыта? Есть ПОНЯТИЯ воров (экономистов-мошенников-спекулянтов-предприимчивых) и грабителей (силовиков-чиновников). По их понятиям эти типы БЕСПРЕДЕЛЬНИЧАЮТ и не уважают решения сходок и ПАХАНов!
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(без названия)
Регионал. написал 24.12.2016 15:46
"избирательных прав граждан" Какие еще избирательные права граждан? Кого можно выбирать, а кого нет определяет небольшой круг лиц в Москве, формируя списки партий в регионах...
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Сталинист. написал 24.12.2016 15:43
Слишком долго судят этих буржуазных националистов...
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Советский. написал 24.12.2016 15:42
Это которые русские "басмачи" что ли и сепаратисты?
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Милиционер. написал 24.12.2016 15:41
Какие еще "конституционные права" в государстве по понятиям?
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ФСБшник. написал 24.12.2016 15:40
Возможно из них специально делают "мучеников"... Ликвидировали бы этих террористов без суда и следствия и нет проблем...
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(без названия)
Мирный. написал 24.12.2016 15:38
"за какую-то неудачную фразу", "юношескую чепуху типа "армии""... Ну да видели и до сих пор видим мы эту "юношескую чепуху" типа армии в Украине(вооруженных нациков и отдельных военных со стороны ярусских и "бандеровцев")...
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(без названия)
Следователь. написал 24.12.2016 15:33
Суть в том, что они занимались пропагандой этнического фундаментализма, этнической исключительности или по простому пропагандой нацизма... Деятельность по проведению референдума здесь не является причиной иначе бы к суду привлекли всех, кто этим занимался в других регионах страны.
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(без названия)
камчадал написал 24.12.2016 14:55
Ведь если они в этот раз действительно разберутся и доложат Путину, что никаким экстремизмом там и не пахнет, и что дело полностью высосано из пальца, то тогда Путин вправе будет задать им вопрос: "А что же вы в прошлом году тогда мне голову морочили?"
************************
Да никто никого не спросит, ведь это одна шайка-лейка
в которой никто друг друга в подлости не перевешивает!
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Re:
Szanya написал 24.12.2016 13:22
Логика в действиях Гаранта только одна, кстати, хорошо просматривается, как можно больше оставаться у власти и низачто не отвечать, надо отдать ему должное, уж за эту власть он схватился намертво со знанием дела, игрет на опережение устраняя тех кто задает неудобные вопросы.
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(без названия)
Рядовой Очевидность написал 24.12.2016 12:50
Все так. Но сверх того: ИГПР ЗОВ образована была не только на других законодательных основаниях, но и раньше закрытия АВН.
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(без названия)
насреддин написал 24.12.2016 12:39
Никакая логика и никакие правовые нормы не влияют на действия властей. Все делается исключительно ради своих шкурных интересов. Доказывать что-то бесполезно, система глуха и слепа, но кусачая, плетью обуха не перешибешь. А вот списки исполнителей готовить надо, придет время спросим с них за все. Еще спрашивали, почему путин соврал. Отвечаю - он всегда лжет.
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Автору респект..
Szanya написал 24.12.2016 11:27
Николаю Полякову респект, что вот так, простым языком, изложил суть дела, в большинстве случаев Юрий Игнатьевич так развивает мысль, что необходимо изначально быть в курсе событий, знать предысторию, чтобы понять чем ребята не угодили действующей власти.
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То что вопрос был поставлен это правильно..
Szanya написал 24.12.2016 11:18
То что вопрос был поставлен перед Гарантом это правильно, вот хотя бы для того, что если случится такое когда власть станет народной и ответ придется держать перед этим самым народом не отвертелся со словами, что не знал, не ведал, о творящимся вокруг, ага, за амфорами нырял в этот момент. Во всей этой истории главное, что дело приобретает огласку, в свете подобных событий, люди все чаще задают вопросы, а насколько эти субъекты легитимы, по какому праву устанавливают правила игры под названием выборы.
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Мнение.
А.Н.Г.П.Х.Г. написал 24.12.2016 08:01
Отсутствие ответа г-на Президента в 2016 г. есть его согласие с бесправием граждан в РФ. Остальное для лохов и пропагандонов. Его позиция спорная, но это уже его дело. Царь-батюшка тоже так судил.
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