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Московский листок

Отрадное предновогодье

Опубликовано 27.12.2016 в разделе комментариев 0

москва дети новый год движение коммунаров
Отрадное предновогодье

Наши давние товарищи, Движение Коммунаров готовятся к новому году по-своему. Поскольку они, коммунары, больше сконцентрированы на работе районного масштаба (имеют солидного опекуна и учителя из ВЛКСМ родом), то и здесь у них наблюдаются определённые новшества. Ищут новые методы - и находят их, пока другие ведут дискуссии, как бы охватить население и донести револционные истины до него в подходящей форме.

Силами жителей района Отрадное и активистов Движения Коммунаров были собраны подарки для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

А ситуаций таких в период кризиса - сплощь и рядом. И "золотая" Москва не исключение - наоборот, к ней жмутся поближе и те, кому тяжело.

Но беды, неудачи и прочие "проколы" в биографии родителей - не должны же влиять на праздничное настроение детей?

Детям нужен праздник - и вот те же самые коммунары, что скандировали лет десять назад "сегодня с плакатом, завтра с автоматом", а теперь и сами родители, но идеалам верны, наряжаются Дедом Морозом и Снегурочкой, идут по домам разносить подарки.

И это вовсе не профанация, не маскарад - это и есть работа с массами, но на общественной, а не политической площадке. На лестничной клетке, так сказать...

Занимается ли ими буржуазное государство, этими детьми - опекой, обеспечением?

Ну, а вы как думаете - если на улицах и на ТВ у нас постоянно клянчат на лечение тяжелобольных детей, на операции за рубежом, а сами в это же время "оптимизируют" больницы и поликлиники?!

Так что ненадо спрашивать, что сделало для детей буржуазное государство - надо спрашивать, что сделали для этих детей мы, а уж дети сами поймут, кто им друг и кто настоящий Дед Мороз. Который с рюмочкой в телевизоре, или же который подарки принёс.

ДК (Движение Коммунаров - kasimov1917@gmail.com):

Большое спасибо всем отрадненцам, кто пришёл сегодня с подарками! Мы и не верили (и очень зря), что рядом с нами осталось так много неравнодушных отзывчивых людей!

В следующем году можно смело брать в органах опеки ещё больше адресов!



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