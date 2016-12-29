За спинами мордатых приставов

27 декабря состоялось очередное заседание Тверского суда по уголовному делу Барабаша, Мухина, Парфёнова и Соколова. Рядом со мною в зале сидел молодой адвокат какой-то коммерческой корпорации. Он рассказал, что обычно работает в арбитражных судах, а в Тверском суде у него закончилось случайное гражданское дело, и он, удивившись большому наплыву людей, тоже решил послушать это дело «об экстремизме». Так вот, уже после часа слушания этот юрист крутил головой и говорил, что ему и в голову не приходило, что в суде может быть подобный беспредел.

Но это же был даже не арбитражный суд России, а «уголовный суд имени судьи Криворучко»! Чего удивляться?

А начиналось слушание, вроде, цивилизовано. В зал были внесены дополнительные лавочки, и хотя все пришедшие на суд в зал не вместились и, всё же, остались и в коридоре, но и в зале сидело, по меньшей мере, человек 50.

И при таком количестве зрителей, председательствующий судья Тверского суда Криворучко себя показал во всей красе! Сами посудите, Криворучко уже не то, что не удовлетворил ни единого ходатайства защиты, он нагло и цинично вообще не давал говорить стороне защиты. Просто не давал! Всё это выглядело так - он задавал вопрос, и только подсудимый или адвокат начинали объяснять (а ведь эти объяснения обязаны выслушать все присутствующие - и подсудимые, и гособвинитель, и адвокаты, а не только сам судья), Криворучко тут же начинал обрывать и не давал говорить, угрожая удалить из зала. И действительно, в конце он удалил из клетки и зала Барабаша, пытавшегося ответить ему на вопрос, нужно ли продолжать судебное заседание. Но об этом потом.

Начну рассказ с начала.

Если вы помните, то 13 декабря Криворучко отложил слушание дела, мотивируя это тем, что подпись на ордере адвоката Н.В. Курьяновича, заверена печатью, имеющей символику, схожую, как он написал, с «националистической (нацистской), символикой». На самом деле на печати был изображён двуглавый орёл с опущенными крыльями, как на печати русского царя (великого князя московского) Ивана III, а на груди орла Т-образный («виселицеобразный») крест, который широко используется в православии. Если вспомнить, что немецкие нацисты были атеистами, а двуглавый орёл издавна является символом России, то у Николая Владимировича Курьяновича были веские основания сопротивляться этому произволу судьи. Но ведь в России судейский произвол доведён до степени, когда просто некому пожаловаться на этот беспредел.К примеру, Курьянович написал в Квалификационную коллегию судей, и в Адвокатскую коллегию, но из обеих инстанций получил циничные отписки - типа «мы тут не при чём».

Деньги народа гребут все, залезшие в должности, а защищать закон некому!

Отдадим должное Николою Владимировичу - он поменял печать, чтобы не оставлять Парфёнова полностью без защиты.

Стало понятна и причина отложения слушания дела 13 декабря, которая (кроме желания Криворучко поиздеваться над «ватником» Курьяновичем) руководила судьёй и прокуратурой. Теперь уже точно можно сказать, что 13 декабря прокуратура не смогла вызвать в суд свидетелей обвинения - похоже у этих свидетелей «очко заиграло». Не смогла прокуратура вызвать их и 27 декабря, в результате, прокуратура начала читать «письменные доказательства».

Но сначала Мухин всё же настоял выслушать его заявление об отводе судьи. Опять поясню, что заявления об отводе судьи подали и остальные подсудимые, но у них эти заявления были в рукописном виде, поэтому их забрал судья. А Мухин зачитал следующее:

«По результатам рассмотрения уголовного дела №385061 на слушании 23 ноября 2016 года, возникли ранее не известные дополнительные основания для отвода федерального судьи А.В. Криворучко.

Во-первых, видя, что четверых подсудимых защищают всего три защитника, цинично поправ часть 2 статьи 49 УПК РФ, судья Криворучко отказал подсудимым в приглашении дополнительных защитников, чем откровенно нарушил права подсудимых пользоваться помощью защиты.

Во-вторых,

- отказав в удовлетворении моего ходатайства о вынесении частного постановления в отношении преследования лиц, собирающих деньги на оплату адвокатов,

- не дав зачитать, то есть, даже без формального рассмотрения судом, не приобщил к делу ходатайство о вынесении частного постановления в отношении преступного сообщества, препятствующего участию граждан России в референдуме и возбуждающего уголовные дела против заведомо невиновных,

судья Криворучко тем самым отказался исполнять полномочия суда, которые от него требует исполнять часть 4 статьи 29 УПК РФ.

В итоге, при слушании дела 23 ноября, судья Криворучко доказал свою ЛИЧНУЮ заинтересованность и в том, чтобы права подсудимых на защиту были нарушены, а права граждан России на участие в референдуме были преступно попраны.

В связи с вышесказанным и в силу части 2 статьи 64 и части 2 статьи 61 УПК РФ, заявляю отвод федеральному судье А.В. Криворучко».

Как сказано выше, свои заявления подали подсудимые, а адвокаты дружно поддержали. Судья не удовлетворил заявление о своём отводе на том основании, что он не видит в своих действиях заинтересованности.

Барабаш заявил отвод гособвинителю Фроловой, опять все её отвод поддержали, не смотря не то, что Криворучко никому не давал высказать мотивировочные доводы, чуть ли ни затыкая рот. Само собой, что и отвод гособвинителю Криворучко не удовлетворил.

И тут Мухин пытался заявить ходатайства, и опять всё повторилось - только Мухин начинал читать, как Криворучко требовал прекратить, мало этого, начал науськивать на Мухина приставов, чтобы они Мухина посадили и заставили замолчать. Но приставы пока (или в отношении Мухина) не решались показать свою циничную подлость. Кое-как Мухин огласил сначала ходатайство:

«При рассмотрении дела на заседании суда 23 ноября 2016 года, мы столкнулись с ранее неизвестной проблемой - подсудимым открыто отказываются разъяснять существо обвинения. В частности, в материалах уголовного дела фигурируют две организации, но подсудимым категорически отказываются разъяснять, в организации деятельности, какой из этих двух организаций, они обвиняются, и какую экстремистскую деятельность, указанную в части 1 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» им инкриминируют.

Сначала, в нарушение части 5 статьи 172 УПК РФ открыто ОТКАЗАЛСЯ разъяснять существо обвинения следователь (к примеру, том 20, л.д. 2, 273 и 304).

А на заседании 23 ноября 2016 года, в нарушение части 4.1 статьи 47 и части 5 статьи 246 УПК РФ, открыто ОТКАЗАЛАСЬ разъяснять существо обвинения помощник прокурора ЦАО г. Москвы Фролова.

За гособвинителем, в нарушение части 4.1 статьи 47 и части 3 статьи 15 УПК РФ, открыто ОТКАЗАЛСЯ разъяснять существо обвинения слушающий дело федеральный судья А. Криворучко.

Сложившаяся ситуация аналогична, к примеру, рассмотрению дела об убийстве без разъяснения подсудимому, кого он убил и когда, или дела о краже, без разъяснения подсудимому, что он украл, когда и где.

То, что не только сторона обвинения, но и судья ОТКРЫТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ разъяснять существо обвинения, говорит о том, что судья и сам не понимает, в чём обвиняют подсудимых, что исключает вынесение судом правосудного приговора по данному делу. Если бы председательствующий понимал, в организации деятельности какой организации обвиняют подсудимых, и в совершении какого преступления, то разъяснил бы.

В связи с этим, по основаниям статьей 229 и 237 УПК РФ, прошу:

-уголовное дело №385061 по обвинению Мухина Ю.И., Парфенова В.Н., Соколова А.А. и Барабаша К.В. по ч.1 ст. 282.2 УК РФ возвратить прокурору Центрального административного округа города Москвы для устранения препятствий в его рассмотрении судом».

Понятно, что Криворучко категорически отказался рассматривать это ходатайство и приобщать его к делу. Мухин заявил и ещё одно:

«14 ноября 2016 года я подал апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 10 ноября 2016 года о назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания и о продлении мне срока домашнего ареста.

Судья Криворучко до сих пор не передал мою жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда для рассмотрения, хотя речь идёт о незаконном лишении свободы.

Прошу разъяснить мне причины, на основании которых вы лишили меня доступа к правосудию?»

Криворучко, разумеется, и это ходатайство к делу не приобщил, мотивировав это тем, что пусть Мухин жалуется судье Криворучко на судью Криворучко - пусть «приносит суду возражения на действия председательствующего».

Адвокат Чернышёв, оказывается, предугадывая такое дело, подал два ходатайства ещё заранее, в канцелярию - об официальной аудиозаписи процесса и изготовлении протокола. Это не имело значения - Криворучко не стал и их рассматривать. Курьянович попросил разрешения вести видеозапись - отказ, и приставы тщательно следили, чтобы никто не сделал ни фотографии. Вообще, видимо Криворучко не задумывался, как это выглядит со стороны, - между ним и гражданами России стояли 8 вооружённых приставов и полицейских, правда, на этот раз у них не было собаки. Всё это имело вид выступления гауляйтера перед жителями оккупированных территорий.

Затем началось «оглашение» письменных доказательств обвинения и их «исследование». Гособвинитель Фролова начала листать первый том дела, очень тихо бубня под нос только названия документов. Первое, что следует отметить, никто не слышал, о чём она бубнила, хотя те же подсудимые и защита вслушивались изо всех сил. Адвокат Курьянович не выдержал и попросил Криворучко: «Пожалуйста, пусть обвинитель говорит нормально, а не как умирающий лебедь». Фролова громким голосом тут же отреагировала: «Прошу суд сделать ему замечание!». Поддерживая Курьяновича, судье посыпались жалобы от зрителей на то, что они ничего не слышат, приставы тут же наиболее возмущавшихся зрителей начали выводить из зала, но, всё же, на тот момент вежливо. А Криворучко нагло все эти жалобы игнорировал, уверяя, что ему всё слышно прекрасно. А зачем тогда нужны на заседании подсудимые, защитники, зрители? Криворучко мог бы вызвать Фролову к себе в кабинет и она ему бы зачитала названия документов, подшитых в дело, не так ли?

А вот теперь о том, что трудно осознать. Минут через 20 после начала бубнения Фроловой и погашения приставами возмущения зрителей, Криворучко подозвал к себе одного из приставов и с минуту его о чём-то инструктировал, затем Криворучко через пристава передал и Фроловой какую-то записку.

А спустя минут 5 происходит дичайший инцидент. Недалеко возле меня один из зрителей - мужчина лет 50 - положил голову на руки, поскольку, повторю, что там бубнила Фролова, никто из зрителей не слышал. И вдруг к нему подходит пристав с вопросом: «Вы что - сюда спать пришли?». Мужчина поднял голову: «Я просто положил голову на руки». «Так вы ещё и разговариваете во время слушания дела! А ну выходите из зала!». Мужчина встал, собираясь пробраться через зрителей, и тут пристав начал его дергать за куртку, практически сваливая на сидящих зрителей. Тут уж мужчина громко возмутился, и тут, как дикие звери, на мужчину набросились человек 5 приставов, вытащили его из рядов чуть ли не по головам зрителей, свалили на пол перед зрителями и судьёй, избили ногами и выволокли его из зала, при одобрительном молчании прокурора и судьи. Возмущение зрителей, подсудимых и адвокатов ничего не дало - Криворучко нагло заявил, что приставы имели на это право.

Часть 1 статьи 258 УПК РФ устанавливает: «При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям председательствующего или судебного пристава лицо, присутствующее в зале судебного заседания, предупреждается о недопустимости такого поведения, либо удаляется из зала судебного заседания, либо на него налагается денежное взыскание в порядке, установленном статьями 117 и 118 настоящего Кодекса».

Повторю, мужчина ни слова не сказал, никто ему предупреждений не делал - приставы просто вытащили его из рядов зрителей, жестоко и цинично избили на глазах судьи и прокурора и, как мне кажется, избили по указанию судьи. Как сообщает Интернет, фамилия мужчины Ведешкин, говорят, что с него взяли 500 рублей штрафа и отпустили, но я этого не видела. В любом случае объяснение одно - видя, что народ в зале его презирает, Криворучко заказал акцию устрашения - по-другому это расценить трудно.

И, вот смотрите, каков был ответ на эту акцию. Когда Криворучко распорядился удалить из зала Барабаша, то объявил перерыв для этого, и только конвой начал подзывать из клетки и надевать на Кирилла наручники, зал взорвался аплодисментами Кириллу и несколько минут провожал Кирилла аплодисментами. Приставы и Криворучко растерялись, приставы вопили: «Прекратить, прекратить!!», - но никто не обращал на них внимания. Криворучко пытался сделать замечание аплодировавшим адвокатам, но это замечание парировал Чернышёв: «Вы сами объявили перерыв».

На этом процессе, пожалуй, хорошо стало видно, что все эти судьи и прокуроры совершенно инородное тело в России и не имеют к народу ни малейшего отношения. Мало этого, у них у самих нет сомнений в том, что народ их не уважает и ненавидит, и отсюда у этих судей и прокуроров страх и ненависть к народу, хорошо заметные даже за спинами мордатых приставов.

Соб. корр.