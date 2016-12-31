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Московский листок

Это будет год Трампа?

Опубликовано 31.12.2016 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

катастрофа самолет адлер ту-154
Это будет год Трампа?

А в котором часу это было?

Прошли две новости одновременно, и я прокомментирую их обе, но начну не с Дональда Трампа.

К концу 2016 года СМИ России надолго возбудила новость о катастрофе Ту-154, который утром 25 декабря, после взлёта с аэродрома в Сочи, «через 20 минут исчез с радаров, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря… По его словам, самолет вылетел в 5:20 мск и уже через 20 минут (5:40 мск) исчез с радаров)». Об этих числовых данных трагедии написали все, к примеру http://www.interfax.ru/russia/542962 , и, обращаю внимание, первоначально время события указывалось в абсолютном виде - так, как его и надо указывать.

Как утверждают интересующиеся лица, СМИ Запада игнорирую эту трагедию, но кто бы сомневался, что Западу, по большому счёту, плевать и на Россию, и на русских - хоть мы все передохнем, и если бы не засранные юмористы из «Charlie Hebdo», то реакцию СМИ Запада на эту катастрофу можно было бы считать полностью нулевой. А вот с ажиотажем СМИ России в деле с Ту-154 всё понятно - сотня жертв сразу, значит, есть о чём писать. И получать деньги за эту писанину.

Надо и мне отреагировать, но я уже много раз писал о подобных надоедающих своим однообразием авиационных катастрофах, что сейчас раздваиваюсь. С одной стороны, видна бесполезность этих моих писаний - всё равно при сегодняшнем уровне умственного развития мало кто поймёт, о чём я пишу. Однако, с другой стороны, именно однообразие причин катастрофы требует и от меня хоть что-нибудь написать - хотя бы упомянуть об этих причинах.

Ведь уже сейчас понятно, что «комиссия по расследованию» свалит всё на лётчиков, раз уж террористы со взрывчаткой в данном случае Кремлю почему-то не нравятся. Поэтому я просто обязан к этой версии добавить «свои 5 копеек» того, о чём действительно надо говорить.

Было бы более убедительно, если бы об этой катастрофе вообще не было неизвестно ничего, пока не выйдет официальное заключение. Но сведения в СМИ поступают и поступают, и создаётся видимость, что российское общество «демократически» информируют. Но эта информация, как граната без запала, - формально граната есть, но только толку от этого никакого нет.

Вот, скажем, первая новость даже не о катастрофе, а только об исчезновении самолёта, которая прозвучала в СМИ, и с которой я начал эту заметку. Между прочим, именно это сообщение может быть по-настоящему точным и не только из-за использования абсолютного времени, но и потому, что это сообщение было первым, сообщающие ещё не знали, где упал самолёт, а инструкции, как именно брехать народу про это катастрофу, от начальства ещё не поступили.

Вдумаемся в это сообщение. Скорость отрыва Ту-154 от взлётно-посадочной полосы - около 300 км/час. Получается, если самолёт, взлетев, все эти 20 минут ковылял на этой скорости, то он должен был улететь на 100 километров от Сочи, а если Ту-154 часть времени летел уже и на крейсерской скорости в 900 км/час, то и на 300 км. Между прочим, расстояние межу Сочи и Латакией по прямой практически на юг всего 950 км (от Сочи до Москвы - 1350 км). А самолёт упал в море в 5-7 км от аэропорта Сочи (Адлер). Что получается - за 20 минут Ту-154 отлетел на эти 7 км? Правда, новость сообщила, что самолёт выполнял некий манёвр. Но что это мог быть за такой расходный по топливу манёвр? С какой целью жгли керосин?

Ответа никто не дал, похоже, и в будущем мы его не получим уже в силу того, что к настоящему времени это сообщение пытаются просто забыть. И когда я писал эти строки, «эксперты» уже «очухались» и время полёта сократилось до 70 секунд - время с расстоянием стало как-то сочетаться. Но абсолютное время исчезло - в котором часу по Москве были эти 70 секунд? Последовало сообщение, что камера видеонаблюдения зафиксировала вспышку в небе, а потом сообщили, что вспышка была на полчаса позже, но позже которого часа?

Кроме того, поступила и такая информация:

«Как сообщает Life со ссылкой на близкий к следствию источник, эксперты без проблем смогли расшифровать запись с речевого бортового самописца. По его словам, разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, сука!» Затем звучит крик: «Командир, падаем!».

Полностью запись в опубликованной позже расшифровке сайта выглядит так:

- Скорость 300... (Неразборчиво.)

- (Неразборчиво.)

- Забрал стойки, командир.

- (Неразборчиво.)

- Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

- Закрылки, сука, че за х***ня!

- Высотометр!

- Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

- (Неразборчиво.)

- Командир, мы падаем!».

И тут ложь - это запись не «полная», а препарированная, поскольку в подлинной стенограмме последних переговоров лётчиков было дано время каждой реплики, а в этой «полной» записи время начисто отсутствует. А ведь судя из этих реплик, самолёт без проблем взлетел, экипаж убрал шасси, начал набирать высоту и разгонять самолёт до крейсерской скорости. И раз из стенограммы убрано время произнесения этих фраз, то невозможно сказать, на какой стадии полёта они произнесены. Это обычный приём - потом, когда-нибудь в этой стенограмме, возможно, появится и время, но это уже не будет интересовать работников наших СМИ - они отмахнуться - «это уже все знают».

Ладно, судя по записи, у лётчиков Ту-154 внезапно возникла проблема с закрылками, а закрылки - это часть механизации крыла, позволяющая самолёту лететь при малых скоростях, то есть, закрылки используются при взлёте и посадке. А, судя по разговорам экипажа, закрылки вдруг начали жить сами по себе - без участия экипажа: «(Звучит резкий сигнал.) Закрылки, сука, че за х***ня!». Понимающие русский язык, понимают, что так говорят люди, которые страшно удивлены чем-то - увидели что-то, чего не должно было быть. Если бы экипаж по ошибке сам что-то не то сделал с закрылками («не на ту кнопку нажал»), то последовало бы: «Ой, б…дь!».

«Эксперты» и СМИ, опережая друг друга, делают выводы, что катастрофа Ту-154 в Сочи является следствием ошибок экипажа. Но ведь из этих кусков разговора видно, что это не лётчики, а кто-то неизвестный вмешался в управление самолётом и что-то сделал с положением закрылков. Причём, подчеркну, это не лётчики по ошибке меняли положение закрылков, а, как следует из этих реплик, сами лётчики узнали об изменении положения закрылков (об этой «х***не») от автоматики самолёта, предупредившей их об этом резким сигналом.

Вторая версия - неисправность закрылков или системы управления ими, возникшая уже в ходе полёта. Но неисправность механизмов возникает в момент воздействия на них, то есть, если бы экипаж сам менял положение закрылков, то в этот момент от механических усилий теоретически мог сломаться какой-либо рычаг, или от возрастания управляющих токов могло что-либо сгореть в электронике. Но если на закрылки экипаж не подавал управляющих команд, и они фактически находились в бездействии - то в связи с чем с закрылками начало что-то происходить? Нет, оно, конечно, и «на ровном месте» с механизмами может что-то произойти и они сломаются. Но это не перегорающая лампочка в коридоре, и если учесть, какое внимание уделяют контролю исправности самолётов, и то, что при ресурсе в 35-40 тысяч часов налёта, эта машина (находясь у военных) налетала всего 7 тысяч часов, то вероятность такой аварии становится исчезающе мала.

Ещё момент. Понимаете, оборудование самолётов всё время совершенствуется и уже, на мой взгляд, обесценивает лётчиков. Скажем, такая профессия, как штурман, стала совершено лишней. Складывается впечатление, что лётчику при такой автоматизации просто невозможно сделать ошибку. (Что касается тех же закрылков, то чтобы с самолётом не случилось того, что случилось с Ту-154 в Сочи, положение закрылков, меняющее вертикальное направление полёта самолёта, автоматически компенсируется рулями хвостового оперения. Автоматически!).

Однако, как вы видите, невзирая на всю эту автоматику, не дающую экипажу ошибаться, катастрофа с Ту-154 в Сочи, как и множество иных катастроф, комиссии по расследованию объясняют ошибками тех, кто гибнет вместе с самолётами.

Нет, при такой катастрофе первый вопрос должен быть не об ошибках пилотов, а о том, кто с земли вмешался в управление самолётом и как он это сделал?

Но от катастрофы к катастрофе этот вопрос не задаётся.

 

Давай, Дональд, давай!

В силу того, как именно я в своей деятельности расследовал аферы, теперь любая авиакатастрофа немедленно относит меня к афере 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Там ведь тоже участвовали самолёты и, главное, именно с тех времён возникла и крепнет фактами версия о том, что нынешними пассажирскими самолётами можно управлять с земли. Уже в книге «За державу обидно!», вышедшей более 12 лет назад, я писал, что 11 сентября самолёты были наведены на небоскрёбы без участия арабских террористов - с земли. И потом в дальнейшем разбирал целый ряд авиационных катастроф, в которых явно просматривался след не террористов, а спецслужб государств, - они с земли вмешивались в управление самолётом и вызывали их катастрофы.

Так вот, сегодня в России все шумят о Ту-154 и не замечают, что появилась гораздо более интересная в своей необычности и важности новость, мало замечаемая и на Западе и даже как-то связанная с катастрофой Ту-154 в Сочи. И за этой новостью действительно необходимо следить и следить!

Ведь это не шутка - вновь избранный американский президент Дональд Трамп заставил меня беспокоиться за его жизнь! Надо же! Однако по мере того, как Трамп озвучивает свои планы, жизнь Дональда Трампа всё меньше и меньше чего-то стоит, но всё больше и больше становится нужна всему миру. И вот по какой причине.

Во-первых, совсем недавно в сети появилось старое интервью Трампа, касающееся американской трагедии 11 сентября 2016 года, в котором Трамп внятно заявляет, что небоскрёбы торгового центра от удара самолётов развалиться не могли. https://www.youtube.com/watch?v=mEDF4U-I2xQ Это кстати, показывает, что Трамп не просто умный человек, но и человек, у которого и раньше хватало духу выступать против всех - против «все считают, что небоскрёбы разрушили арабские террористы».

Во-вторых, если пресса не врёт, то «планы Дональда Трампа на его первые 100 дней в офисе заставляют нахмуриться истеблишмент по всему миру. Но из всех пунктов его повестки дня именно повторное открытие расследование 9/11 способно вызвать настоящее землетрясение под ногами истеблишмента.

Трамп считает, что 9/11 не было надлежащим образом расследовано, и он планирует добраться до сути. «Прежде всего, в расследовании 9/11 много беспорядка, и поэтому оно должно быть открыто вновь», — сказал Трамп.

Существует причина, почему Джордж Буш не голосовал за Трампа на выборах — Трамп пообещал расследовать 9/11 таким образом, как это не было сделано ранее.

«Как могут два самолета уничтожить три здания в тот же день? Я не нашел ничего в 585 страничном документе о том, как было уничтожено здание № 7», — сказал он своим сторонникам.

Дональд Трамп также нанес удар и по бывшему президенту Джорджу Бушу — не будет никакого сокрытия ради бывших президентов во время Трампа».

Тут ведь так - если Трамп действительно решит расследовать 11 сентября, то его убьют немедленно, и он не может не понимать этого. Сами посудите, Трамп, в этом случае, выступит один против всех сильных мира сего - не только против бывших президентов и секретных служб США, но и против всех бывших и настоящих сенаторов и конгрессменов, и главное, против всей прессы США. Ведь в деле 11 сентября, всем им вместе придётся признаться, что они все либо до пределов тупые, либо до пределов подлые, либо сразу обладают всеми этими достоинствами. Если руководители и элита всех остальных стран мира теоретически могут прикинуться дурачками (что им не трудно), то истеблишменту США прикинуться дурачками не удастся.

С общепринятой в рядах нынешних «мужчин» точки зрения, Трамп не может так рисковать жизнью (ведь для нынешних «мужчин» жизнь превыше всего), и, по их логике Трамп обязан заткнуться и тему 11 сентября не поднимать.

Да и жизненный опыт говорит, что Трамп, скорее всего, струсит, как струсили Буш и Обама, но…

Но есть пара «но». Трамп это не Шестипутин и не клоун Жириновский. И главное - Трампу 71 год! Он самый старый из тех, кто становился президентом США, и как умный человек, он должен понимать, что уже пожил достаточно и вечно жить он не будет.

А лучшую точку в своей жизни, чем разоблачение аферы 11 сентября, трудно даже представить. Такую услугу человечество никогда не забудет. Всё человечество! Трамп станет не просто исторической личностью, он станет общемировой исторической личностью!

Вот и давайте следить за этим - рискнёт Трамп, уже поднявший тему разрушения небоскрёба №7, пойти дальше в расследовании аферы 11 сентября, или спасует?

Как говорится, делайте ваши ставки!

Будем в следующем году следить за этим рыжим. Может он и в самом деле мужчина и демократ.

От редакции: Необходимые разъяснения.

Никакого разнобоя в показаниях времени нет - отсчитывается и время от начала движения самолета, когда он выруливает на взлетную полосу, и время отрыва от земли, когда собственно и начинается полет. Около 20 минут самолет, формально уже находящийся в движении, выруливал по земле, а в воздухе находился всего около полутора минут. И, кстати, нет ничего удивительного в его развороте в сторону гор - коридор через Иран, Турция его через свое воздушное пространство не пропускала.

Что касается возможного управления самолетом с земли - это старый самолет, и привода у него механические. Перехватить управление механикой с земли - как это себе можно представить? Для более современных машин эта проблема, конечно, может иметь место. Например, для "Суперджета".

Нет в общем еще никаких оснований полагать, что падение Ту-154 произошло из-за проблем с закрылками.

Просто второй пилот обратил внимание на положение закрылков, не соотвествующее ожидаемому, псоле чего понял, что самолет катастрофически теряет тягу и падает. Проблема в двигателях, и уже появились данные, что в одном из двигателей обнаружились деформации лопаток, наступившие еще до падения самолета.

Самолет был старый, 7 тысяч часов налета - это уже после второго капремонта. Продлять ресурс самолета можно почти бесконечно, и на бумаге все будет отлично. Но новей он от этого не станет.

Никому вообще не приходило в голову, откуда вообще Ту-154 у министерства обороны? Изначально они предназначались только для пассажирской авиации, за исключением нескольких модификаций (транспортной, летающей лаборатории и т.п.), но в Адлере разбился именно пассажирский борт, но "военный". То есть в минобороны он оказался, когда от него отказались в 2004-м году в "Аэрофлоте". Конечно, были проведены регламентные работы, продлен ресурс...  Но в декабре 2016 года борт внепланово поступил на завод с течью крыла, которая происходила в результате разгерметизации топливного бака - самолет-то старый, то одно вылазит, то другое.

Вот где надо искать основных виновников катастрофы - среди правительственых структур, затормозивших своевременное обновление парка среднемагистральных самолетов в стране. Вопрос замены Ту-154 и Ту-134 на Ту-334 решался еще кабинетом Примакова-Маслюкова, при кабинете Касьянова был построен специальный сборочный цех в Луховицах под Ту-334, премьер Фрадков подписал постановление о серийном производстве... И его просто не стали выполнять. Так что в каком-то смысле да, катастрофой Ту-154 руководили с земли, и не только этой, а и с польским президентом, и в небе над Донецком...

PS. Упрек журналистам, что они пишут за деньги, выглядит довольно странно. Разбился целый ансамбль имени Александрова, да в плюс к нему еще и Доктор Лиза, только-только получившая в кремле госпремию из рук Путина - не стоило писать? На западе, кстати, тоже много писали - просто теперь у нас Яндекс не индексирует в новостях СМИ, не имеющие регистрации в Роскомнадзоре, спасибо депутатам. Вот и создается впечатление, что "там" ничего не пишут.

А.Б.

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