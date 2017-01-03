Пенсионный генералитет

Действительно в конференц - зале правительства Москвы состоялась восьмая отчётно - выборная конференция Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. С докладом по отчёту выступил Владимир Долгих - дважды Герой Социалистического труда. Естественно уважаемый человек, который много сделал для развития металлургической промышленности. Можно сказать Герой становления этой отрасли на основе новых технических решений.

Организация пенсионеров серьёзная, объединяющая почти полтора миллиона человек. Однако должен огорчить читателя, если таковой появится, итогами деятельности этой организации. Начинается доклад так: "Отчётные для нас четыре года были для страны и столицы годами исторической борьбы за государственный суверенитет и экономическую самостоятельность"... Для страны действительно были и остаются тяжёлыми годами. А какую роль в этом сыграла общественная организация? Неужели ветераны за что - то боролись? СМИ молчит. Далее уважаемый председатель продолжает: "В 2012 - 2013 гг. они инспирировали на территории ряд протестных акций системной и внесистемной оппозиции. В начале 2014 года они организовали государственный переворот на Украине"... А кто это "они"? "Они" это никто и все. Может кто - то из них сидел в зале и слушал доклад. Может такое быть? Вполне. Что сделала ваша организация по предотвращению подрывной деятельности оппозиции? Все участники считают себя профессионалами, прошли долгий жизненный путь, даже в силовых структурах. Ваша организация не могла даже организовать достойные выборы.

Владимир Иванович, а кто сегодня пользуется вашими трудами в металлургической отрасли? Народ, страна или отдельные личности? Кто? Горбачёв подготовил развал Великого государства, Ельцин развалил Союз и открыл границу для консультантов и сотрудников ЦРУ, которые навязали бандитски - воровской капитализм и все ваши труды ушли в карман образовавшихся воровских собственников. И вы не разочаровались, а наоборот поддерживаете воровскую власть.

Далее докладчик характеризует действия США и Запада по отношению к России. "Однако Россия, её президент твёрдо и ответственно проводят в жизнь свою политику в интересах мира и справедливости". А почему не политику народа страны? Вы как и власть забыли статью 3 Конституции РФ. Народ является единственным источником власти. И кто его спросил? Может вы спросили? Кто назначал бездарей послами на Украину? Оба попали в дипломаты под дипломатическую неприкосновенность. Оба имели рыльце в пушку. Кто замкнулся внутри России и думал, что страна стала капиталистической и теперь США будет за нас горой? Кто разрушил экономику России и в том числе и металлургическую отрасль? Куда уходит металл? На нужды страны или?... Всё идёт за границу и там же остаётся вырученная прибыль. А что имеет народ? Фигуру из трёх пальцев.

Не хочу обидеть докладчика, но из его уст звучит такая бестолковщина, что уши вянут. Ну как можно слушать такое. "В это тяжёлое время российский народ ещё теснее сплотился вокруг руководства страны, решительно поддержал воссоединение России и Крыма с Севастополем, мужественно выступил в защиту законных прав и интересов юго-восточных областей Украины". Народ так сплотился, что 57 миллионов вообще не пришёл на выборы. О чём можно говорить? Из 110 миллионов избирателей за партию власти, а это партия президента проголосовало всего 28 миллионов человек. О каком сплочении вы говорите? Ложь в каждой фразе. И вы докладываете не о работе вашей общественной организации, а о работе руководства государства и Московского правительства. О Крыме и Севастополе разговор бессмысленный, так как это наша территория. А вот на счёт юго - восточных областей мнение есть. Россия вбухивает в эти области продовольствие, строительные материалы, возможно военную технику, но не признаёт республики. А почему? Вы так красиво говорите, так объясните народу. Мы знаем почему, однако хотелось бы услышать от вас. В этом вопросе Россия скатилась на позиции США и Западных государств. США втихую поставляет оружие и бандитам и войскам правительства. Ведь при капитализме не важно кому и сколько, важно собственнику получить прибыль чем больше тем быстрее. Вот и продают и тем и другим. В России даже работают предприятия Порошенко и других бандитов. А может средства от работы этих предприятий идут на поддержку боевиков, которые и день, и ночь обстреливают и бомбят территории новых республик. Вы сами понимали о чём говорили?

Владимир Иванович далее говорит: "Россия оказалась единственной страной, которая реально вступила в борьбу с международным терроризмом, оказала помощь нашим сирийским друзьям по пресечению агрессии так называемых вооружённых бандформирований". А откуда возникли подготовленные вооружённые формирования? Верхний эшелон коммунистов Советского Союза развалил Союз, при этом самоликвидировался Варшавский договор. Власть США официально поставила себя в роли Международного жандарма. Она и организовала бомбёжку Югославии, развалила Ирак, сделала из Афганистана главного поставщика героина, который до сих пор тоннами попадает в Россию. Десять регионов уже кричат "караул" от наркотического засилья. Десятки тысяч наркоманов - людей молодого возраста умирают ежегодно. США ликвидировала Ливию, добралась и до Сирии. Да, Россия противодействует полному развалу страны, но при этом гибнут наши люди. Чем погибшие не устраивают вас и вашу общественную организацию. Чем они провинились перед вами? Где были ваши ветераны в 1991 году? Почему они не выступили против развала Союза. В то время большинство из них по состоянию здоровья могли играть решающую роль. Пойти в воинские части - это же их стихия и заставить арестовать и Горбачёва, и Ельцина. Обратиться к народу и организовать новые выборы. Ведь референдум показал желание народа. А теперь вы несёте чушь в своём докладе. Где правда? Где ваша совесть? Если бы был сохранён Союз, то не было бы проблемы с Сирией и другими разорванными государствами. Это вы позволили США творить геноцид народов других стран.

По вашему Московский городской совет ветеранов все эти годы в своих действиях, обращениях, решениях твёрдо поддерживает политику России, действия президента. А что вы подразумеваете под своими действиями? В чём они выражаются? В том, что за годы бандитски - воровского капитализма из страны вывезено около трёх триллионов долларов. Вы можете представить эту сумму? Вы и ваши слушатели живут припеваючи. А вы знаете как живёт основная масса населения? Вся ваша деятельность направлена на улучшение жизни ветеранов. А за счёт чего и кого? Премьер же сказал, что денег нет, но вы держитесь. Значит власть должна отнять у нищего народа и отдать вам. Но вы же не заслужили такого отношения. Это вы позволили развалить Советский Союз и мало того Советская армия расстреляла Советскую власть. Разве не так? Но вы в докладе ни словом ни обмолвились о предательской политики не только Горбачёва, Ельцина и их окружения, вы не упомянули о предательской политики ветеранов и вообще старшего поколения, которое восстанавливало разрушенное Гитлером народное хозяйство и уйдя на пенсию предало сама себя. Но вы ничего такого не замечаете. Ваша пенсия в несколько раз больше зарплаты рабочего. 22 миллиона нищих в стране. Это официальная статистика. На самом деле их значительно больше. В цивилизованных странах, в том числе в побеждённой Германии нет таких пенсий и зарплат, которые существуют в России, за исключением генералитета и чиновников.

Один бывший чиновник сугубо советский человек, став пенсионером при бандитски - воровском капитализме, рассказывал на телевидении. "Мне стыдно на почте получать пенсию, за мной стоят старушки за жалкими шестью тысячами. Попрошу часть, а через несколько дней иду и получаю остальное. Но вам это даже в голову не приходит. Народ живёт на грани вымирания, покупает продукты не всегда пригодные к употреблению. Вам известно, что смертность в России при нынешней власти возросла на 20 процентов. Это тоже официальная статистика, а есть не официальная. Профессор Воробьёв как - то написал в "АиФ", что есть такие посёлки, которые не имеют связи со страной. Даже хоронят умерших без справки врачей. И естественно умершие не попадают в статистику.

Говорите о патриотическом воспитании молодёжи. Это как? Пришёл красавец в школу в парадном костюме увешанный медалями и начал рассказывать о героических буднях Отечественной войны. Так? А где результат Победы? Страну вернули в дореволюционный период. Появился слой буржуазии, которая перещеголяла царскую буржуазию по эксплуатации рабочего и получения невиданных до селе барышей. Америка растила миллиардеров столетиями, а в России они появились за 5 - 8 лет. Ветеран рассказывает то, что было во время войны. Сейчас на молодёжь это не оказывает никакого действия. Патриотизм воспитывается на примерах работы чиновников. Так было в СССР. Другого способа воспитания патриотизма нет и никогда не будет. И где в нынешней России найти пример для подражания? Улюкаев, Захарченко, Шувалов, который на собственном самолёте возит за бугор собачек на выставки и получает зарплату в 10 миллионов рублей. У нас среди чиновников вообще нет нищих. За них нищенствует народ. Вы о каком патриотизме говорите? Почти все чиновники имеют за бугром замки, дворцы, шикарные квартиры, яхты и даже самолёты, покупают целые острова. На какие средства? Эти миллиарды уворованы у народа, а вы поддерживаете правительство. Да оно не бедствует и вы тоже, а народ? Ваша болтовня о патриотизме довела молодёжь до такой жестокости, которую можно сравнить только с жестокостью фашистов. Где это было видно, чтобы школьник топором убивал своих родителей. А девочки кодлой избивают сверстницу до полусмерти. Однажды смотрел передачу о гибели школьницы. Её мама рассказывает какая она была умницей и послушной. А эта умница приходила из школы и с такой же девочкой шли на трассу и обслуживали шоферов. Смотрите в какую грязь вы толкнули молодёжь. В 13 лет девочки рожают. А сколько из них делают аборты? Вас такое положение подростков интересует? Дети на уроке избивают учителей, хамят, разговаривают по телефону и ноль внимания на педагога. Четверо школьников от воровских родителей вечером подождали новую и молодую учительницу, затолкали в лимузин, увезли на дачу и хором изнасиловали. Назавтра как ни в чём не бывало приходят на уроки. Это вы воспитали таких патриотов. В Советское время без вашего воспитания такого бардака школа не знала. В год в России происходит 8 миллионов абортов, которые финансирует правительство. На лечение денег нет, а на аборты есть. Зачем власть молча поощряет аборты? Платить нечем роженицам, всё разворовали.

Московская общественная организация по словам докладчика насчитывает более миллиона членов. А тираж газеты "Ветеран" не более 17 тысяч. О каком патриотизме вы говорите, если даже не можете свою газету вывести на тираж в 500 тысяч экземпляров. Большинство ветеранов, пенсионеров вообще не знают о существовании газеты. Когда ваши ветераны ходят в школы и воспитывают молодёжь, их не спрашивают о тираже любимой газеты? Вы сами лично выписываете и те 220 вновь избранных председателей? Думаю, что не выписывают. Они пользуются спонсорской помощью. Сами привыкли на халяву. Им все должны, а они предали Родину, Союз и живут припеваючи.

Хорошо, что тираж газеты "Ветеран" не превышает семнадцати тысяч. Прочитав этот бред уважаемого человека не нахожу себе места. Давление скачет и пульс зашкаливает. Выпил "Конкор" немного полегчало.

Докладчик говорит о проведении в отчётный период различных совещаний, пленумов, собраний на которых обсуждали работу первичных организаций. Искали пути своевременного оказания помощи старикам. Искали возможность привлечения их к общественно - полезной деятельности. Вы это говорите основываясь на собственном опыте? Ветераны редко кто уже может заниматься общественно - полезной деятельностью. Возраст, дорогой докладчик. Они промолчали в 1991 году, а вы хотите их реанимировать в 2016 году.

Далее читаем: "В отчётный период в организационной структуре Московского городского совета был создан институт представителей по домам, подъездам. Сейчас он насчитывает 11 тысяч человек. А по туалетам не создали институты? С развалом Союза извратили даже название научных учреждений. Уже создают институты по домам и подъездам. И что делают учёные? Смотрят, чтобы воспитанные вами патриоты не баловались наркотиками, не грабили бабушек в подъездах и не оставляли испражнения. Приехали дальше что?

Говорит докладчик о каком - то учёном, который собрал замечательную команду и они проявляют трудолюбие и ответственность. А что конкретного они сделали? Другой трудолюбивый создал музей "Защитим Москву, отстоим Отечество". Защитили, отстояли? Погубили 27 миллионов человек и вернули страну в рабство. Как совместить говорильню докладчика с действительностью? "В каждой первичной организации района учёт и анализ работы ведётся по 26 позициям". Ну прямо советский Госплан. Это же надо по 26 позициям, однако что они из себя представляют ни слова. У вас должна быть одна позиция. Как вернуть в Россию плановую экономику и социалистический уклад жизни народа. Действительно сделать Россию социальным государством. И тогда вы не будете писать письма президенту и правительству об оказании помощи ветеранам. Хотя сами вы живёте при коммунизме. Имею в виду пенсионный генералитет. С 2010 года численность ветеранских организаций увеличилась на 20 %. Откуда такие цифры. Мы все смертны, а ваши ряды растут.

Всё странно в этом отчёте."Мы благодарны правительству Москвы, лично мэру С.Собянину за то, что в этой сложной ситуации финансирование социальных задач и проектов было даже увеличено. Более половины доходов городских бюджетов 2014 - 2016 годов направляются на эти цели". Не плохо устроились. Хотя верится с трудом, чтобы половина бюджета города расходовалась на пенсионеров. И далее автор говорит, что за последние пять лет построено 17 поликлиник, 6 корпусов стационаров, 2 подстанции скорой, отремонтировано 1100 объектов здравоохранения. Какое отношение ваша общественная организация имеет к этому строительству? При этом надо было рассказать о количестве закрытых медицинских учреждений и о количестве уволенных медиков. Какова их судьба вас конечно это не интересует. Такой бестолковщины не часто приходится встречать. Ничего не поделаешь ложь и непрофессионализм правительства правит бал в стране, а пенсионеры всех мастей поддерживают власть. Хотя в это трудно поверить.

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