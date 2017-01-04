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Московский листок

О скромности "лучших людей"

Опубликовано 04.01.2017 автором Леонид Анцелович в разделе комментариев 0

коррупция чиновники президент
О скромности "лучших людей"

На последней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что российским чиновникам и руководителям госпредприятий надо быть «скромнее и не раздражать людей».

Давайте вспомним о скромности некоторых, самых известных чиновников и руководителей госпредприятий:

Игорь Шувалов, вице-премьер правительства. В Австрии дом (1480 кв. м) и квартира в Лондоне (483 кв. м), дом в ОАЭ (753,3 кв. м), дом в районе «Сколково», кое-какая французская недвижимость и т.д.

***

Ольга Голодец, вице-премьер правительства приобрела дома в наиболее комфортных для отдыха европейских странах - Швейцарии (220 кв. м) и Италии (250 кв. м).

***

Александр Хлопонин, вице-премьер правительства: дом с постройками площадью 818 кв. м на 82 сотках земли в солнечной Италии. Он облюбовал Версилию, которую итальянцы называют Тосканской ривьерой. Здесь все свои - Олег Дерипаска, Роман Абрамович. Борис Громов, семья Ельцина, Алексей Кудрин. Как говорят итальянцы, русские даже задумали приобрести аэропорт для приема частных самолетов, чтобы было удобнее добираться до «итальянских дач».

***

Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа. Предпоситает отдыхать во Францию, где наиболее дорогая в Европе недвижимость. Во французских пенатах у семьи кавказского министра дом площадью 180 кв. м на 34 сотках земли и еще один дом во Франции площадью 210 кв. м.

***

Дмитрий Ливанов, экс-министр образования и науки. Дома площадью 197 кв. м в Испании. Дом находится рядом с водой, имеется место стоянки водного транспорта площадью 48 кв. метров для яхты «Жано Престиж 36» класса люкс длиной 10,8 метра.

***

Максим Ликсутов, глава департамента транспорта Москвы, имеет дом площадью 353 кв. м и 22 сотки земли в Италии.

***

Максим Топилин, министр труда и соцзащиты - квартира в Болгарии площадью 115 кв. м и гараж 19 кв. м.

***

Михаил Абызов, министр по связям с «Открытым правительством» - квартира (341 кв. м) и гараж (42 кв. м) в Великобритании, помещение в загородном доме в Италии площадью 180 кв. м. и т.д.

***

После громких обысков, проведенных у бывшего глава ФТС Андрея Бельянинова дома и на работе, следствие планировало выяснить законность происхождения изъятых денег и ценностей. Но вскоре выяснилось, что у подозреваемого в тяжком преступлении имеется непромокаемая крыша и вскоре вместо уголовного дела бывшему главе Федеральной таможенной службы вернули ценности и заработанные потом и кровью деньги 100 миллионов рублей, а заодно предложили несколько высоких должностей, так же как и еще одному бывшему подследственному Анатолию Сердюкову.

Без последствий оказались подвиги г-на Бастрыкина, вошедшего в историю криминалистики фразой: «Тебе голову отрежут, а ноги будут в другом месте. Тебя никто не найдет, а если найдут, то я же и расследовать буду». (ст119 УКРФ угроза убийством. До 5 лет заключения). "Заказавшего" другого журналиста губернатора Андрея Турчака даже не посмели побеспокоить по данному вопросу.

Сами высокопоставленные чиновники с высоких трибун регулярно заявляют, что масштабы преступности и коррупции таковы, что они представляет реальную угрозу безопасности государства. И президент неоднократно говорил, что борьба с этим злом будет вестись на самом высоком уровне, невзирая на чины, ранги, статусы и должности.

Здесь вспоминается Шендерович с его предложением о национальной идее, которую озвучил футбольный защитник Евсеев, который «идя в раздевалку после матча, обнаружил перед своим разгоряченным лицом несколько телекамер ≈ и громко, по очереди, сказал в каждую их них:

«Х… вам!». Это обращение можно отнести и к тем кто надеялся, что слова президента об ответственности перед законом «невзирая на чины, ранги, статусы и должности», осуществятся на практике. Уву, на деле обернулось выше указанной «национальной идеей» и отеческим советом «быть скромнее».

У Жванецкого была юмореска про попугая. Вот как она звучит в моей интерпретации:

Один чиновник проворовался. Полиция завела уголовное дело, стала искать улики и нашла полные коробки из-под обуви денег, недвижимость заграницей, яхты, самолеты и т.д. А что чиновник? Он раскаялся? Доказал свою невиновность? Сотрудничал со следствием?

- Нет, он выражался. Называл имена таких своих покровителей, что полиция его… Застрелила?

- Нет.

- Отправила в Следственный изолятор?

- Нет.

- Под домашний арест?

- Нет… Она его отпустила…

Жалобы пострадавших от его преступлений в прокуратуру вернулись ни с чем. И теперь сверху над страной, время от времени с неба несется мат… На все население, прокуратуру, Следственный комитет, Государственную Думу: «Посылаю… к матери, и на…». Ну и, конечно, слова о национальной идее.



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