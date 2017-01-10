Солнце на спицах...

А я понимаю раздражение массами столичным велопробегом. И дело здесь не культе конформизма и серости, как это подают на радиостанции "Эхо Москвы", но в фантастической упёртости организаторов и эгоизме участников. Сводки погоды были доступны, поэтому проведение мероприятия именно на пике холодов (хотя перенос на неделю-другую не менял ничего) - это проявление такой угрюм-бурчеевской традиции. Наверху она проявлялась в стремлении любой ценой взять Дебальцево и Алеппо, на нижеследующем уровне - погонять велосипедистов при 30-градусном морозе именно в предначертанный день.

Тут закавыка в том, что при другой температуре участников было бы в десятки раз больше. Таким образом, это была профанация в испытанном совково-казарменном стиле: с покраской газонов для услаждения взглядов штабного начальства, притомившегося ждать весну.

Просто у начальства две навязчивые идеи - плитка и велосипеды (гонять на которых в загазованном мегаполисе - прямой путь к саркоидозу и другим лёгочно-бронхиальным прелестям).

А у предыдущего - нельзя было утвердить проект дома без "русской" башенки на крыше (умные - делали силуэт, видный проезжающему начальству, вот, например, около Миусской площади).

Перекрытие центра Москвы ради проезда трёх сотен морозоустойчивых энтузиастов - это совсем не метод "организации диалога между велосипедистами и автомобилистами", как это плетут блудливые языки (написал бы это про пальцы, трудящиеся над клавой, но боюсь ассоциации понесутся далеко вбок).

А к участникам велоудара по разгильдяйству и бездорожью у меня простая претензия: вам не стыдно, что ради вашей кучки перекрывают город и выбрасывают значительные бюджетные суммы, в то время как попроси вы власти о переносе, вы дали бы возможность тысячам ваших единомышленников устроить себе праздник спорта?

И ещё, неужели московские начальники вызывают у вас такой парализующий ужас, что вы, по крайней мере, не могли попросить его выбрать для очевидно не слишком многочисленного мероприятия не набережную Москвы-реки, а что-нибудь подальше, перекрытие чего не столь эпично...