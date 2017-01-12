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Московский листок

Вставай, Ильич! Россия голодает...

Опубликовано 12.01.2017 автором Василий Куданенко в разделе комментариев 2

еда продукты цены
Вставай, Ильич! Россия голодает...

Был такой капитальный труд – энциклопедия носившая название Брокгауза – Эфрона. Ныне как – то про нее забыли. Еще бы – энциклопедия, или как тогда говорили, словарь, была полна обвинений существующего в России царского режима. И это важно сегодня. Ибо жулики из администрации президента, заврались настолько, что не понимают: « Над седой равниной моря тучи собирает!»

А теперь заглянем в словарь Брокгауза – Эфрона и узнаем, как питались наши предки более ста лет назад.

Мужик – артельщик извлекал в день из своего рациона 136 граммов белков, 78 граммов жиров, 573 грамма углеводов. Женщин кормили немного поменее: им перепадало 99 граммов белков, 49 граммов жиров, 463 грамма углеводов. Пища отдельных семей: белков 100 граммов, жиров 44 грамма, углеводов 470 граммов. Это рабочие.

Теперь в деталях. Зажиточный крестьянин Московской губернии харчевался примерно так: 147 граммов белков, 53 грамма жиров, 739 углеводов. А теперь (Sik!) рацион бедного крестьянина того же региона составлял 92 грамма белков, 28 граммов жиров, 495 граммов углеводов. 76 1/2% белков всей пищи и 91½% углеводов Ф. рабочими усваиваются в виде хлеба и каши. Среднее годовое продовольствие типического Ф. рабочего в Московском районе, по данным земского исследования, можно выразить следующими цифрами.

Расходы Ф. рабочего на удовлетворение всех прочих его потребностей определяются размерами заработка, простирающегося в среднем до 188 р. [Заработная плата нынешняя.] в год. Если работают два подростка, то доход, увеличившись на 140 р., достигает 328 р. При семье из 4 душ это составит около 82 р. на человека.

Таким образом, чтобы было понятно: за год фабричный рабочий съедал примерно 330 кг ржаного хлеба,3 кг пшеничного хлеба, крупы гречневой 64 кило, гороха, 3 кило, картофеля 8 кг, снетков (мелкой рыбы типа корюшки) 3 кг, говядины 60 кило, разной другой рыбы 8 кило, сала топленого 12 кг, масла коровьего 1, 6 кг, масла растительного 14 кг, капусты 100 кг, сахара 8 кг, 8 кг соли. Это стоило 65 рублей, или треть заработка.

В нижеприведенной таблице представлены категории товаров входящих в продуктовую потребительскую корзину трудоспособного гражданина России:

Хлебобулочные изделия 126 кг,

молочные продукты 290 литров (в пересчете на молоко),

мясо и мясопродукты – 58,6 кг,

рыба – 18,5 кг,

жиры животного и растительного происхождения – 11 кг,

яйца – 210 штук,

кондитерские изделия в пересчете на сахар -23,8 кг,

картофель – 100, 4 кг,

прочие овощи – 114 кг,

фрукты 60 кг.

Соль специи и прочее 4, 9 кг.

Таким образом, можно подсчитать, что в день работающий гражданин России должен употреблять 346 гр. хлеба, 275 гр. картофеля, 314 гр. овощей и бахчевых культур, 164 гр. фруктов, почти 800 гр. молочных продуктов и 65 гр. сладостей. При этом мясо в рационе работающего человека, по подсчетам российских чиновников, должно составлять примерно 160 гр., рыба - 50 гр., а одно яйцо можно съесть раз в два дня. Это 2015 год.

Как утверждают статистики, ныне россияне резко сократили потребление мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара из-за роста цен и падения уровня доходов. При этом наши сограждане стали больше есть картошки, бахчевых и овощей. По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России съели на 2 кг мяса на человека в год меньше, чем в предыдущие годы, рыбы - на 5 кг, молока и молочных продуктов - на 9 кг, сахара - на один килограмм. Одновременно увеличилось потребление картофеля на один килограмм - со 111 в 2013 до 112 килограммов в 2015 году. Потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом - на 24 кг. Еда - основная статья расходов россиян, сейчас на нее граждане тратят не менее 50% своего бюджета. В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов. Особенно заметно подорожало молоко - в разных регионах от 25 до 50% по сравнению с 2014 годом. Сейчас объемы производства мяса в стране увеличиваются, но это мало влияет на рацион россиян.

Объем поставок фальсифицированных продуктов магазины учету не поддаются, но угроза жизни и здоровью создаются реальные. К примеру, в рядовом магазине можно найти колбасу за 300 рублей и за 1000. Какое же сырье используется при производстве колбас?

Было бы неплохо задать вопрос нашему премьеру: «А что он по этому поводу думает?» И как долго геноцид русского народа будет продолжаться?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
насреддин написал 12.01.2017 12:54
Не знаю насколько корректно сравнивать современные продукты с продуктами столетней давности. Это день и ночь, качество их совершенно разное. Прежде всего имеются в виду мясо и птица с антибиотиками, растительные заменители и мяса и животных жиров, всякого рода генномодифицированные организмы. Одно сгущеное молоко с растительными жирами чего стоит. Современные продукты травят людей сами по себе. Может получиться и так - больше съешь, больше траванешься.
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(без названия)
Volimir написал 12.01.2017 12:28
Вы правильную тему подняли по поводу сокращения рациона рядовыми россиянами.Все это исходит из социально-экономической политики гос-ва и оно в этом виновато.Но я все же хотел уделить качеству потребляемых продуктов.Ведь понимаете одно дело есть хлеб высокого качество,купив его подороже или хлеб из фуражного зерна,купив его соответственно подешевле.Это понятно.Но когда ты по причине сокращения доходов и удорожания вынужден покупать продукт подешевле ты совершенно не знаешь из чего он сделан.И даже продукт выше по цене не гарантирует преимуществ.То есть совершенно отсутствует контроль качества продовольственной продукции,из-за чего производители дабы удешевить стоимость производства товара(не обязательно это сказывается на конечной цене) проводят различные махинации,используя некачественные и порой опасные для здоровья компоненты.Из-за этого растет онкология,заболевания жкт и т.д.Исходя из всего этого становится просто страшно и в очередной раз покупая продукты в магазине нет гарантии того,что регулярно покупаемая тобой еда не приведет у тебя к развитию какой-либо болезни,либо тупо отравлению и т.д.
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