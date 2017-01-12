Вставай, Ильич! Россия голодает...

Был такой капитальный труд – энциклопедия носившая название Брокгауза – Эфрона. Ныне как – то про нее забыли. Еще бы – энциклопедия, или как тогда говорили, словарь, была полна обвинений существующего в России царского режима. И это важно сегодня. Ибо жулики из администрации президента, заврались настолько, что не понимают: « Над седой равниной моря тучи собирает!»

А теперь заглянем в словарь Брокгауза – Эфрона и узнаем, как питались наши предки более ста лет назад.

Мужик – артельщик извлекал в день из своего рациона 136 граммов белков, 78 граммов жиров, 573 грамма углеводов. Женщин кормили немного поменее: им перепадало 99 граммов белков, 49 граммов жиров, 463 грамма углеводов. Пища отдельных семей: белков 100 граммов, жиров 44 грамма, углеводов 470 граммов. Это рабочие.

Теперь в деталях. Зажиточный крестьянин Московской губернии харчевался примерно так: 147 граммов белков, 53 грамма жиров, 739 углеводов. А теперь (Sik!) рацион бедного крестьянина того же региона составлял 92 грамма белков, 28 граммов жиров, 495 граммов углеводов. 76 1/2% белков всей пищи и 91½% углеводов Ф. рабочими усваиваются в виде хлеба и каши. Среднее годовое продовольствие типического Ф. рабочего в Московском районе, по данным земского исследования, можно выразить следующими цифрами.

Расходы Ф. рабочего на удовлетворение всех прочих его потребностей определяются размерами заработка, простирающегося в среднем до 188 р. [Заработная плата нынешняя.] в год. Если работают два подростка, то доход, увеличившись на 140 р., достигает 328 р. При семье из 4 душ это составит около 82 р. на человека.

Таким образом, чтобы было понятно: за год фабричный рабочий съедал примерно 330 кг ржаного хлеба,3 кг пшеничного хлеба, крупы гречневой 64 кило, гороха, 3 кило, картофеля 8 кг, снетков (мелкой рыбы типа корюшки) 3 кг, говядины 60 кило, разной другой рыбы 8 кило, сала топленого 12 кг, масла коровьего 1, 6 кг, масла растительного 14 кг, капусты 100 кг, сахара 8 кг, 8 кг соли. Это стоило 65 рублей, или треть заработка.

В нижеприведенной таблице представлены категории товаров входящих в продуктовую потребительскую корзину трудоспособного гражданина России:

Хлебобулочные изделия 126 кг,

молочные продукты 290 литров (в пересчете на молоко),

мясо и мясопродукты – 58,6 кг,

рыба – 18,5 кг,

жиры животного и растительного происхождения – 11 кг,

яйца – 210 штук,

кондитерские изделия в пересчете на сахар -23,8 кг,

картофель – 100, 4 кг,

прочие овощи – 114 кг,

фрукты 60 кг.

Соль специи и прочее 4, 9 кг.

Таким образом, можно подсчитать, что в день работающий гражданин России должен употреблять 346 гр. хлеба, 275 гр. картофеля, 314 гр. овощей и бахчевых культур, 164 гр. фруктов, почти 800 гр. молочных продуктов и 65 гр. сладостей. При этом мясо в рационе работающего человека, по подсчетам российских чиновников, должно составлять примерно 160 гр., рыба - 50 гр., а одно яйцо можно съесть раз в два дня. Это 2015 год.

Как утверждают статистики, ныне россияне резко сократили потребление мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара из-за роста цен и падения уровня доходов. При этом наши сограждане стали больше есть картошки, бахчевых и овощей. По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России съели на 2 кг мяса на человека в год меньше, чем в предыдущие годы, рыбы - на 5 кг, молока и молочных продуктов - на 9 кг, сахара - на один килограмм. Одновременно увеличилось потребление картофеля на один килограмм - со 111 в 2013 до 112 килограммов в 2015 году. Потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом - на 24 кг. Еда - основная статья расходов россиян, сейчас на нее граждане тратят не менее 50% своего бюджета. В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов. Особенно заметно подорожало молоко - в разных регионах от 25 до 50% по сравнению с 2014 годом. Сейчас объемы производства мяса в стране увеличиваются, но это мало влияет на рацион россиян.

Объем поставок фальсифицированных продуктов магазины учету не поддаются, но угроза жизни и здоровью создаются реальные. К примеру, в рядовом магазине можно найти колбасу за 300 рублей и за 1000. Какое же сырье используется при производстве колбас?

Было бы неплохо задать вопрос нашему премьеру: «А что он по этому поводу думает?» И как долго геноцид русского народа будет продолжаться?