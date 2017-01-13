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Московский листок

Судья против ребенка-инвалида?

Опубликовано 13.01.2017 автором Иван Демин в разделе комментариев 0

Судья против ребенка-инвалида?

Мы привыкли, что отдельные суды в России неохотно защищают права человека. Но прикованного к инвалидной коляске ребенка-инвалида защитит, думается, даже самый глупый или продажный судья.

Но так ли это? Решение, вынесенное судьей Чертановского районного суда Москвы Наталией Серкиной, как раз и было против такого беззащитного ребенка-инвалида. Причем нарушение прав этого ребенка было абсолютно очевидно. А повод для нарушения прав был мизерным. Вот суть дела:

Федеральный закон обязует чиновников соцзащиты обезпечивать инвалидов санаторно-курортным лечением. Без такого лечения инвалид, прикованный церебральным параличом к постели, просто сгниет от пролежней. Ведь лежать обездвиженным весь год, да еще в поганеньких, протекающих памперсах, без массажей и промываний - тут и здоровый человек покроется гнойниками да язвами.

Чины соцзащиты признают эти два факта: инвалиду по закону положено санаторное лечение, а федеральный закон обязует их, этих самых чинов, предоставить путевку.

Вывод однозначен: если соцзащита не предоставила инвалиду санаторного лечения, то она подлежит наказанию. Кстати говоря, прокуратура Южного административного округа Москвы именно такой вывод и сделала, обязав отдел соцзащиты устранить нарушение закона и выдать ребенку-инвалиду Ивану И. путевку.

В отличие от прокуратуры судья Наталия Серкина никакого нарушения в деяниях соцзащиты не узрела. Видимо, поверила на слово уверениям соцзащитников, что для предоставления путевки Ивану жизненно необходим штамп одной (выбранной ими самими) больницы.

Причем тов. Серкина поначалу заинтересовалась, откуда взялось это требование, не предусмотренное ни одним законом. И даже обязала Департамент соцзащиты Москвы принести в суд подтверждающие документы. Но... На следующем заседании судья Серкина, наверное, как бы забыла о своем требовании. Хотя в принесенных соцзащитой документах ни слова не говорилось о дополнительных штампах либо печатях.

Несмотря на очевидность неправомерных деяний соцзащиты, судья Серкина вынесла вердикт - мол, действия соцзащиты, не предоставившей ребенку-инвалиду путевку... абсолютно законны. Мол, без дополнительного штампика некоей больнички предоставление путевки невозможно.

В таких ситуациях и возразить поначалу невозможно - государство в лице высшей судебной власти, на мой взгляд, поддержало вопиющее нарушение прав ребенка-инвалида!

Хорошо хоть вышестоящая инстанция оказалась более справедливой: Московский городской суд не согласился с мнением судьи Наталии Серкиной, отменил ее решение и обязал соцзащиту предоставить ребенку-инвалиду санаторное лечение.

Правда, конечно, восторжествовала. Но остался вопрос: что заставляет таких судей, как Серкина, "не видеть" очевидного нарушения закона?

P.S. Фамилия ребенка изменена по просьбе родителей. Все изложенное - сугубо личное мнение автора.



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