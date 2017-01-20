Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сказ о моем Стасе

Опубликовано 20.01.2017 автором в разделе комментариев 0

маркелов бабурова
Сказ о моем Стасе

Всё это произошло 8 лет назад. На полях рукописи я, подобно Пушкину, мог бы написать «я и бы мог». Стас Маркелов звал меня на ту свою пресс-конференцию. А я не пошёл.

Адвокатские пресс-конференции обычно скучны, тема была известна - Маркелов был адвокатом родных школьницы Эльзы (Висы) Кунгаевой, задушенной героем России (в обоих смыслах этого слова) полковником Будановым, и от лица потерпевших возражал против освобождения оного героя условно-досрочно. Но Верховный суд так не посчитал. 
И действительно - это только на Западе родных потерпевших опрашивает комиссия по помилованию.

Пошёл бы - лёг бы третьим, ибо на вытащившего ствол убийцу бросился бы на автомате. 
Но не пошёл. Было не с руки. Дело в том, что моя собака (предыдущая) поднимала меня на выгул в 7 утра. Одевшись зимой и погуляв, оставалось только ехать в офис. Получался лишний час. Начало пресс-конференции было в 10-00. Международный пресс-центр, дававший бесплатную возможность выступить, был на Пречистенке, наш со Стасом общий офис - на Арбате. Так что у меня сбивалась логистика.

Это был тот самый офис Движения «За права человека» на Малом Кисловском переулке (рядом с посольством Эстонии), из которого нас выкинули с омоновцами московские власти в ночь на 22 июня 2013 года.

Так что Стасу я обещал его ждать, когда они придут с Настей Бабуровой. Она к нам заходила иногда, как журналистка «Новой газеты».

В офисе я уступил свой кабинет Стасу под «адвокатский кабинет», а сам переехал в личный кабинет Льва Пономарёва, что было ему очень удобно: и звать поминутно не надо через коридор, и я согбенный над компьютером, красиво олицетворял упорно трудящийся коллектив. 
И поскольку в нашем мини-АТС телефон начальника был №2 (после секретаря), то по утрам всё равно мне приходилось бы брать трубку. Это было моё время - где-то с 8-30 с 9-00 до прихода остальных к 10-00.

И вот 19-го раздался звонок. И голос Фёдора Пономарёва, который тогда работал на Рен-ТВ (во времена Максимовской), такой глухой, что я его не узнал, сказал три слова: «Стаса Маркелова убили». Я бросился в компьютеру...

Отступлю назад. Я не только приезжал на работу раньше, я уезжал позже, чтобы проскочить чудовищную толчею на арбатской линии, а главное - потом на зелёной. Стас меня часто звал к себе, в том числе, немного выпить. У него на стене висел огромный официальный белорусский флаг.

Почему-то он ассоциировал себя с белорусским народом. И всё время говорил, что белорусы никогда не обижали евреев. Я перепроверил - действительно, страшный погром в Бельце был делом рук польского населения... Потом честно сказал Стасу, что проверил его слова и он - прав.

Дело в том, что мои предки по отцовской линии - Ихловы, Шмульяны [это - не армянская, а еврейская фамилия] и Шойхеты были из Литвы и Белоруссии родом. Включая караимскую ветвь, разделённую на литовскую и крымскую (Крым - мой!). Поэтому мы как бы оба - белорусы.

Со Стасом мы обсуждали интересные для меня вопросы левоанархистского движения, от которого я был далёк. И в котором Стас был просто гуру умеренного крыла. Именно он объяснил мне почему в Западной Европе некоторое разбивание витрин антиглобалистами входит в общественный договор, определяющий рамки выражения гражданского протеста.

Когда Стас ездил в Чечню или ходил на процессы и в СИЗО к своим клиентам, он был «элегантен как рояль».

Как анархист, он не мог носить галстук (видимо, в память о том, как во времена Испанской гражданской войны анархисты расстреливали носителей галстуков как «реакционный элемент»... наряду с кюре), поэтому Стас носил шейный платок. Костюмы сидели на нём идеально, и я представлял как его вид идеального столичного защитника (без траурного костюма, обязательной кожаной сумочки на руке и иных прибамбасов «адвокатов мафии») вводил в оторопь тюремщиков, особенно в Чечне.

Вечером 18 января мы опять общались. Только, к сожалению, на бегу. Я был в куртке и с большой сумкой через плечо и сесть не мог. 
Стас со смехом рассказал мне, что потоком получает антисемитские угрозы, причём, очень глупые - что-то там про кошерную мацу... И сказал мне, что пришлёт по почте. Также сказал, что вышлет «свою последнюю статью», за которую «его бьют». 
Речь шла о том фрагменте его книги, где он призывал анархистов к союзу с либеральными правозащитниками. Он хотел узнать моё мнение - как оного либерального правозащитника и как «секс-символа правозащитного движения» (это за мою манеру переходить уже в мае на шорты).

Когда я узнал о смерти Стаса и Насти, то найдя в своей почте его текст, направил для публикации на сайт Движения «За права человека», сопроводив словами «Последняя статья Стаса Маркелова».

Поскольку, как выяснилось, текст уже был известен и опубликован, со стороны «мемориальцев» начались совершенно непонятные «предъявы». Мне писали, что я чудовищно нарушил этику. Я писал, что не могу написать «предпоследняя» статья, если автор сказал мне лично «последняя». В итоге мстительные «мемориальцы» выкинули именно мои воспоминания из сборника о Маркелове, который они выпустили...

Когда днём 19 января к нам пришла первая бригада - ещё из «убойного отдела» МУРа (двое кряжистых мужиков). То на традиционные вопросы: «знали ли Маркелова и знали ли об угрозах» я ответил утвердительно и сказал, что именно накануне он пожаловался мне на угрозы и переслал образцы. 
Потом мы долго с этим оперативником сидели у компьютера.

Я показывал ему сайты и чаты с неистовой бранью в адрес Стаса и распечатывал их. Сказал, что для ультраправых (тогда слово «экстремист» не было в ходу) защитник «Антифа» Маркелов был архиврагом.

В компенсацию за отнятое время оперативники нам рассказали, что ни один профессиональный киллер не убивает женщину вместе с заказанной жертвой. 
Как я понял: а) бессмысленно утяжеляет статью и условия отсидки; б) не по понятиям «баб в разборки втягивать». Из Следственного комитета и ФСБ, которые потом вели следствие, к нам не приходили.

А через год я опять оказался в некоем центре скандала. По тогдашнему закону, интервал между демонстрацией и подачей уведомления был не менее 10 дней. Когда в декабре 2009 совещались когда подавать уведомление на шествие памяти Маркелова и Бабуровой, я сказал - в последний рабочий день старого года, чтобы отсчёт начался не после каникул. Точно? - строго спросили меня - а как иначе, ответил я, ведь с 10-го по 19-ое меньше, а больше лучше чем меньше. В 9-01 30 декабря я подал уведомление в мэрию. Но мэрия не согласовала.

Позднее, мэрия заявила, что с учётом новогодних каникул на даты с 14 до 20 января в принципе нельзя подавать уведомление. Тверской районный и Московский городской - как ни странно! - столичные власти полностью поддержали. Только потом Конституционный суд со мною согласился и правка была внесена в новую редакцию закона.

Но тогда ситуация стремительно накалялась. Медведевско-лужковские власти рвались «тащить и не пущать». Но было и понимание, что в годовщину всё равно выйдут. «Марши несогласных» уже были и были акции «31» - с задержанием Людмилы Алексеевой 31 декабря 2009 года.

(Поскольку по-английски нет отечественного различия между арестом и задержанием, то новость об аресте председателя Московской Хельсинкской группы заставила Обаму немедленно собрать свой совет национальной безопасности, видимо, он счёл это признаком начала в России фашистского переворота).

В общем запланированное медведевско-лужковской командой избиение ОМОНом участников шествия в память о Маркелове, имевшем и европейскую известность грозила скандалом, заставившем задуматься даже в тогдашнем Кремле.

При посредничестве тогдашнего омбудсмена Лукина был достигнут компромисс: я подаю новое уведомление - как на пикет на Чистых прудах. А участники акции идут по бульварам от Страстной площади «как бы гуляючи» - под гарантию Лукина, что их не тронут. Конечно, власти обманули. Гуляючи ведь нельзя носить плакаты, баннеры и транспаранты и скандировать... ОМОН бросился на шествие. Стали хватать всех с агитацией.

Владимир Петрович, шедший сперва во главе колонны, стал метаться как орлица над орлёнком. Публика же была молодая, мускулистая и антифашистская. Так что шлемоносцам тоже перепало. Я помню как шёл во главе колонны, высоко подняв как чудотворную икону рассыпающийся фотопортрет Стаса, и в каждый шлем говорил: «вы нарушаете закон». Прошёл бойцов как нож масло...

Потом порядок как-то восстановился. Мне удалось построить разгорячившихся антифашистов, используя лужённую глотку и паттерны, перенятые от моих собак пастушеской породы... Дошли до памятника Грибоедова.

По условиям компромисса должен был быть небольшой митинг на полчаса и все спокойно расходятся. Но как только увидели у оратора мегафон (звукоусиление на пикете нельзя - ори сам), его бросились отбирать... Началась новая битва. Антифашисты выстроились в гномий хирд и стали метать здоровые куски обледеневшего снега в «опричников»... Но докинули до меня, больно зашибли ногу. 
Плачевна же участь буржуазных соглашателей!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, накрытом лавиной
Богатые тоже плачут: 30 человек погибло в отеле, н...
19.01.2017
15 метров до смерти...
15 метров до смерти...
20.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Накануне инаугурации Трампа Медведев напомнил, что Россия не банановая республика (6)
В ЦКБ построят новый корпус для путина и его окружения (14)
А власть и церковь все равно рапортуют: в крещенскую прорубь - с перевыполнением плана! (5)
В правительстве отказались отменять "закон Яровой" (8)
"Трампнаш" отменяется: перезагрузка обламывается, танки США в Польше (4)
Шувалов, как Путин и Сечин, тоже научился заговаривать рубль, но в обратную сторону (1)
Под Новосибирском обрушился конный клуб, есть жертвы (0)
Эффективные собянинские менеджеры завысили в пять раз стоимость новогодних гирлянд в Москве (9)
Мэрам-аборигенам счастье увидеть верховного шамана обойдётся в 150 тысяч рублей (1)
Пока народ РФ нищает, акционеры Газпрома богатеют на продаже газа в ЕС (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Десятая китайская запись
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Хитрый каминг-аут Медведева
Максим Калашников Максим Калашников: "Барьер неизвестности": не видел его с 1978-го
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова
Максим Калашников Максим Калашников: Еще навеянное Си Цзинпинем. Об отказе от ядерного оружия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss