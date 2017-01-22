О художественном вымысле

Прочёл справку о фильме «Викинг» и глянул рекламу этого фильма, как сейчас говорят, «трейлер», и поэтому хочу на примере этого «Викинга» высказаться о границах художественного вымысла.

Эти границы надо понимать так. Вот, к примеру, мы имеем твердо установленный факт, что была женщина Мария, у неё был муж Пётр и дети. А до этого в истории об этой Марии ничего не было известно. Вот, в виду этой неизвестности и до этого, уже твёрдо известного факта в жизни Марии и Петра, автор может выдумывать всё, что угодно, но выдуманное должно, в конце концов, привести к этому известному факту - к супружеству Марии и Петру и к их детям. Это не будет подлинной историей, но и не будет ложью, - это будет то, что зовут художественным вымыслом.

Но если твёрдо установлено, что Мария имела мужем Петра, а «художник» выдумывает, что она имела мужем «китайчонка Ли», то как это назвать деликатным словом «вымысел»? Это брехня, причём, нехудожественная.

Ещё один аспект. Положим, что некие «художники» решили бы снять фильм «по мотивам пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», и сняли его под названием «Педерасты из Вероны» с соответствующим сценарием. Может этот фильм и был бы художественным, но при чём тут Шекспир и «Ромео и Джульетта»? Так и у меня вопрос к фильму «Викинг», а при чём тут Русь и князь Владимир Святославович? Каким боком они к фильму «Викинг»?

В результате, фильм «Викинг» не имеет права называться художественным вымыслом по двум причинам (если бы потратил время на просмотр всего фильма, то может, нашёл бы и больше).

Во-первых, в фильме действительно изображены викинги - варяги (бандиты) именно из Скандинавии. Именно так они и выглядели на средневековых картинах и мозаиках - заросшие и бородатые. Но дело в том, что викинги никогда не были русскими князьями. Я когда-то об этом писал в серии статей «Индоевропейцы, славяне и русские» (начало http://www.ymuhin.ru/node/815/1-indoevropeitsy-slavyane-russkie), и сейчас не буду углубляться в повторное объяснение этого исторического факта. Оговорю лишь вот что.

У нас историки свято верят в любой документ, хотя все документы писали люди заинтересованные в том, что они писали. И верить документу без оценки этой заинтересованности просто глупо.

Фильм «Викинг» как бы создан по мотивам «Повести временных лет», но эту хронику писали монахи, христиане. С чего кто-то принимает, что они были незаинтересованные хроникёры, а не пропагандисты христианства?

Любые государства, в том числе и то начальное русское государство, состояло из народа (без различия «национальности»), князя с дружиной (варягами) и порядков, установленных этим князем. И чем князь был сильнее (лучше защищал), и чем его порядки были справедливее, тем больше народа шло под его руку. Ну, так ведь уже начиная от язычника Вещего Олега, русское государство неуклонно крепло и расширялось. Расширялось оно и при внуке Рюрика, Игоре, но больше при его жене, княгине Ольге, а сын её, бесшабашный Святослав, полностью разгромил и упразднил Хазарский каганат, союзника Византии, которой изначальные русские платили дань, и уже воевал с Византией за Дунай и Балканы. Ширились русские владения и при детях Святослава, включая показанного в фильме Владимира. Ну, вот зачем русским князьям при таких успехах было менять своих богов? Вот если бы хазары поменяли своего бога, приведшего к их разгрому, на лучшего бога, это было бы понятно? А русским зачем?

Согласитесь, что на месте монахов, писавших «Повесть временных лет», нам надо было бы это как-то объяснить. Так, что удивительно в том, что из-под пера этих монахов русские язычники встают людьми жестокими, коварными, подлыми. А вот принял Владимир христианство, крестил Русь, и стал белым и пушистым. Монахи были заинтересованы так описать тех князей - это понятно, но в чём наш интерес в это описание верить?

Ещё момент. «Повесть временных лет» написана минимум через 125 лет после как бы показанных в фильме «Викинг» событий. Монахи восстанавливали события по рассказам, но кто там на тот момент помнил, как выглядел князь? Через сотни лет, когда на Руси появились умельцы рисовать, портреты старых князей рисовали по облику князей-христиан, современных художникам.

Образ Владимира на дошедших до наших дней монетах виден плохо, но зато сохранилось точное описание русского князя-язычника - отца Владимира, князя Святослава, выполненное византийским летописцем Львом Диаконом, лично видевшим князя. Вот давайте сравним образ Святослава с образом его сына Владимира в этом «кине».

«Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и грёб вместе с его приближёнными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он хмурым и суровым. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамлённым двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближённых только заметной чистотой».

Пока, что оценим эту «заметную чистоту» князя, который всю свою жизнь провёл в походах и спал на голой земле, подложив седло под голову. И констатируем, что нам знаком этот облик киевского князя по облику запорожских казаков - князь имел их внешний вид, вернее, запорожские казаки имели вид, как у древних русских князей. А какой ещё вид должны были иметь воины-бандиты на территории, на которой до них княжили русские князья-бандиты, и среди них князь Святослав - очень большой воин-бандит, ограбивший всю округу до Болгарии включительно?

Ещё оцените: викинги плавали на кораблях типа драккар, в том числе, и по Днепру. Но поскольку дружины викингов служили наёмниками у императоров Византии, то летописец Византии Лев Диакон, обязан был отличать драккары от иных типов кораблей. А здесь он пишет, что Святослав приплыл на скифской ладье, а не на драккаре викингов. Вот и суммируйте - внешний вид князя совершенно не похож на викингов, усы и чуб похожи на скифский родовой символ - змею (не тотем рюриковичей, а общескифский символ), и приплыл Святослав на скифской ладье. Ну и при чём тут викинги?

И в связи с чем Владимир, сын этого скифа, должен выглядеть бородатым и заросшим хиппаком? В связи с чем, сын этого скифа должен выглядеть, как викинг из Скандинавии? Кстати, на монетах Владимира, даже уже крещённый князь изображён в чём-то вроде короны, поэтому причёски его не видно, зато видно, что бороды нет, а усы очень длинные - казацкие.

Это уже потом, когда было принято христианство, и отказ от стрижки и бритья стал признаком благочестия, у русских князей появились бороды, а до этого они выглядели, как их скифский род.

Второе, что вызывает удивление в трейлере «Викинга», это грязная морда «князя Владимира», что удивительно, поскольку речь идёт о времени, когда он был ещё язычником. Ведь грязь - это надёжный признак христиан, и именно христиане эту грязь и вшей заложили в быт Европы от античности и на многие века. Съездите в Севастополь и посетите развалины греческого Херсонеса, чтобы увидеть мир античных городов с их общественными туалетами, канализацией и, главное, банями. А когда пришли христиане, то всё это было уничтожено, улицы европейских городов превратились сточные канавы экскрементов, а вся Европа прекратила мыться. Об этом сейчас есть много материалов в Интернете, и кого это интересует, может об этом узнать. Вся Европа была вшивой и отчаянно воняла.

Кроме России.

Россия продолжала держать себя в чистоте. Бороды отпустила, а в вопросе чистоты не уступила.

Еще по хроникам XVI века в быту русских крестьян (даже крестьян, Карл!) было принято следующее. В субботу женщины обязаны были выстирать белье, вымыть избу, причем полы, лавки и столы отдраить дресвой — аналогом наждачной шкурки. В воскресенье все шли в баню — а в русской бане температура около 100 градусов, а белок, из которого состоит тело вши и ее яиц-гнид, сворачивается при 70, посему в бане у вшей нет шансов выжить. В безлесной Украине бани тоже были, но и при их полном отсутствии еженедельно мылись в корыте, а парились в русской печи — топили ее, выгребали жар, стлали на под печи соломку и залезали внутрь. Да, в печи париться неудобно, но что поделать, если на дрова для бани денег нет, а мыться — это наш варварский русский обычай? Вот в выпущенной в 1915 году издательством И.Д. Сытина «Географии России» даже о Московском промышленном районе, с его вырубленными лесами, пишется: «Избы в селениях стоят правильной улицей в один или два «порядка», напротив изб или на задах идут амбары, свиные сараи, кладовые, овины; бань мало, больше моются в печах».

Один мой товарищ, моряк, ещё в СССР побывал в Лувре — бывшем дворце королей Франции — и там в зале гобеленов обратил внимание, что гобелены как-то странно, как бы это помягче сказать, пахнут. А гид объяснил, что у французов много веков нужников не было за ненадобностью: днем Его Величество и двор (дамы с кавалерами) оправлялись под окнами дворца, вечерами — по темным уголкам залов, а утром слуги все это добро из дворца выносили. Вот королевские гобелены и пропитались многовековым запахом «цивилизации». Русские изобретали нужники на улице, а они — ночные горшки. Как удобно! Слез с кровати, сделал дело, горшок под кровать и снова спи. Цивилизация! А что касается вони, то французы изобрели для этого парфюмерию. Не нравится эта вонь, побрызгайся духами и будешь вонять по-другому.

По моему у Соловьёва читал описание переезда киевского князя (имени уже не помню, может, и Святослава) в Новгород. Так вот, чтобы подчеркнуть высокий статус князя, на несколько дней впереди свиты князя ехали плотники, которые на месте будущей ночевки князя рубили новую баню. То есть, по пониманию людей тех времён, в уже готовых банях князю уже срамно было париться. Он же князь! Банька должна быть блистать белизной липовой отделки. Варвар! И князь мылся, как видите, после каждого дня пути!

А вот французские короли хвастались, что они мылись два раза в жизни: их обмывали сразу после родов и перед тем, как в гроб класть. Это же сколько времени варварские русские князья тратили на то, чтобы раздеться, попариться, помыться, одеться, а французский король кружева нацепил, одеколоном спрыснулся — и порядок!

Да, у русских князей был другой порядок.

Вот историк И. Забелин, описывает быт московских царей, начиная с великих князей.

«Из опочивальной ближе всего перейти в мыленку, которую в наше время заменила ванна. Мыленка в древних царских хоромах помещалась или в подклетах или в одном ярусе с жилыми комнатами, отделяясь от них небольшим переходом и даже одними только сенями.

…Внутреннее устройство мыленки было таково: в углу стояла большая изразчатая печь с каменкою, или каменищею, наполненною «полевым круглым серым каменьем», крупным, который назывался спарником, н мелким, который назывался конопляным. Камень раскаливался посредством топки внизу каменки. И каменка, и эта топка закрывались железными заслонами. От печи по стене до другого угла, устраивался полок с несколькими широкими ступенями для входа, как и в теперешних банях. Далее по стенам до самой двери тянулись обычные лавки. Мыленка освещалась двумя или тремя красными окнами с слюдяными оконницами, а место на полке — волоковыми.

…Когда мыльня топилась, т. е. изготовлялась для мытья, то посреди нее ставили две липовые площадки (род чанов или кадей ушата в четыре), из которых в одной держали горячую, в другой — холодную воду. Воду носили в липовых изварах (род небольших ушатцев, или бадей), в ведрах и в шайках, наливали медными лужеными ковшами и кунганами, щелок (заменитель мыла до его изобретения – Ю.М.) держали в медных же луженых тазах. Квас, которым обливались, когда начинали париться, держали в туезах — больших берестяных бураках. Иногда квасом же поддавали пару, т. е. лили его в каменку на раскаленный камень спорник. Нередко для того же употреблялось и ячное пиво. Мылись большею частью на свежем душистом сене, которое покрывали, для удобства, полотном и даже набивали им подушку и тюфяки. Кроме того, на лавках, на полках и в других местах мыленки клались пучки душистых, полезных для здоровья трав и цветов, а на полу разбрасывался мелко нарубленный кустарник — можжевельник, что все вместе издавало весьма приятный запах. В течение 1699 г. в царские мыленки отпущено было с подмосковных лугов сена мягкого шестнадцать копен мерных с полукопною. Веники составляли также одну из самых необходимых вещей в мыленках: поэтому на всех крестьян подмосковных волостей положен был оброк вениками. В течение года обязывались доставить про царский обиход: крестьяне Гвоздинской волости 320 веников, Гуслицкой 500, Селянской 320, Гжельской 500, Загарской 320, Раменской 170, Куньевской 750, села Новорожественного 130; всего 3010 веников. Впрочем, не всегда этот оброк поставлялся натурою: крестьяне нередко платили мовным истопникам, вместо веников, деньгами, по 23 алтына 2 деньги за сотню.

…В ночное время мыленка и мовные сени освещались слюдяными фонарями. Для стока из мыленки ненужной воды проводились желоба, а если мыльня находилась в верхнем этаже хором, то пол в ней и по стенам до лавок выстилали свинцовыми досками (старое название и для металлических листов – Ю.М.), которые по швам спаивались».

Откуда эта тяга к чистоте? От христианства? Но почему в Европе этого не было, она же приняла христианство раньше Руси?

Нет, ребята, чистота - это не от христианства, это от русского язычества осталось.

Вот я и не пойму смысл этой грязи в этом фильме. Что она должна олицетворять? Ни с точки зрения национальности князя Владимира, ни с точки зрения русских обычаев и последующей русской истории, грязи на русском князе не должно было бы быть. Так в чём её исторический или художественный смысл в этом фильме? Прямого - исторического или художественного - ни смысла, ни ответа нет.

Но есть ответ психологический. Дело в том, что о чём бы любой автор ни писал (или о чём бы ни снимал фильм), он всегда пишет (или снимает) о себе. Это действительно так. Получается, что и авторы «Викинга» сняли фильм о себе, то есть, о том, что если бы они жили в ту эпоху и их ничто не заставляло бы регулярно мыться и чистить зубы, то они были бы вот такими же грязными и вонючими, как и их «викинг».

А как по-другому это объяснить?

От редакции: Добавим свои 7 копеек. К моменту крещения руси, то есть к 988 году, контакты славян-руссов с Византийской империей насчитывали как минимум 100 лет, если отсчитывать от легендарного похода на Сурож. Причем история отношений включала в себя, разумеется, не только поножовщину, но и торговлю, культурные контакты и т.п.

В частности, по итогам русско-византийской войны 907 года (за 80 лет до крещения Руси) ыбл заключен письменный договор, включавший и такой пункт: "Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов, сколько хотят; а если придут купцы, пусть берут месячное на 6 месяцев: хлеб, вино, мясо, рыбу и плоды. И пусть устраивают им баню — сколько захотят […] и торгуют, сколько им нужно, не уплачивая никаких сборов…"

Как видим, вопрос помывки в бане для русских был актуален еще в самом начале Х века. И князь Владимир был далеко не первым русским князем, побывавшем в Херсонесе.

А.Б.