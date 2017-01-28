Надо пройти сквозь эту ночь...

Не перестану, конечно, смотреть наши старые добрые экранизации Конан Дойля с Ливановым в роли Холмса. Но то, что старый актер вылизал задницу Начальству и выказал пример крайнего раболепия - очевидно. Творческая интеллигенция отличается тонким нюхом на конъюнкуру. Она чует, что впереди наступает мрачная ночь феодального охранительства, и потому нужно показательно пресмыкаться перед троном.

Очевидно, что РФ входит в период охранительного буйства, сырьевой феодализм страшно боится ударов экономического кризиса. Потому гайки завертываются до срыва резьбы. Потому мы увидим самый карикатурный культ личности, полную шизофренизацию масс, поповщину и нещадную эксплуатацию Победы 1945 года. Одновременно с завываниями по поводу столетия 1917-го: мол, не хотите гражданской войны - терпите.



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Естественно, все это охранительное беснование РФ не спасет. Страна, где экономика становится все более и более сырьевой, где власть, щедро отсыпая золота на футбол, нещадно режет ассигнования на науку (http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-sekonomit-na-nauke-i-zarabotaet-na-padenii-rublya-1001700172, обречена. Трамп делает все, чтобы сорвать глобальную экономику в новую спираль кризиса. В Москве это чуют и страшно трусят. В страхе за собственную шкуру истеблишмент РФ и завертывает гайки. Тем более, что мафиозному квазигосударству ничто и никто не противостоит.

Мне очевидно, что в ближайшее время неизбежны:

- превращение официозной пропаганды просто в наведение сумасшествия на миллионные массы населения (оно будет воспринимать даже взаимоисключающие посылы в одних и тех же агитках);

- показательные аресты и посадки всех, кто просто не ведет себя как стадное; тех, кто недостаточно поддается массовым психозам и гипнозу пропаганды;

- "китаизация" Интернета;

- дикое наращивание поборов и податей в стремлении любой ценой наполнить бюджет.

Мы попадаем в реальность Аркарнара из "Трудно быть богом" Стругацких. Или в реальность Торманса в "Часе быка" Ивана Ефремова. Нет, это не фашизм. Оный был строем высокоразвитых промышленных стран. Это - именно сырьевой феодализм.



***



Все это - закономерный этап Великой Криминальной революции 1991-1993. Воплощается то, о чем предупреждал меня экономист Юрий Маренич (ЦЭМИ АН СССР) в 1992 году.

Итак, на первом этапе (90-е) нелюдь, раздробив нашу страну и захватив ее обломки, не обращала на нас внимания. Даже дала видимость свобод. Мародерская нелюдь захватывала и делила собственность, убивая передовую индустрию и сводя роль РФ к статусу сырьевого придатка. (То же самое было и на Украине).

На втором этапе (нулевые годы) мародерская нелюдь создала новый феодализм: власть спаяна с собственностью, собственность - лишь у ограниченной касты "избранных". Пираты создали пирамидальную структуру власти и прекрасную пропагандистскую машину. Мародеры выставили себя державниками, восстанавливающими то ли СССР, то ли Российскую империю. Им надо было околпачить дебильные массы, и они с этим успешно справились. Тем паче, что массы купились на нефтяную халяву и не нехитрые обманки пропаганды.

На втором этапе дорогая нефть помогла мародерам добиться успеха. Но истеблишмент начал постепенно приучать массы баранов к закручиванию гаек. На Украине прошел аналогичный период, хотя и победнее.

На третьем этапе (с 2014-го) нефть подешевела, и массы (постепенно, как варят живьем лягушку) превращенные в рабов-подданных, в быдло, попали в нищету. И тут власть отбросила последние остатки "демофлёра", оскалившись хищно. "Теперь я могу вас топтать, кромсать, держать в нищете, обдирать немилосердно поборами и карать по своему произволу. А вы мне ничего не сделаете!" - как бы говорит она массам подданных.

На этом этапе остается всего шаг до того, что "элита" начнет кампанию похищений, тайных убийств и создания секретных тюрем. Причем никакого развития передовой индустрии не будет. Будет жестокое и тупое сохранение нового порядка: всевластие замкнутой касты сырьевых феодалов, причем любой ценой. Даже ценой рокового нарастания отсталости РФ, ведущей к ее гибели. Мол, на наш век хватит!

Пропаганда перейдет к откровенному наведению безумия на массы, к их натравливанию на всех, кто не поддается внушению и что-то пытается делать.

И это - просто логика эволюции Системы, сложившейся после 1991-1993 годов. Просто закономерный ход "развития" чудовищного сырьевого феодализма. Когда власть и богатство стали уделом всего нескольких сотен семей. Иного быть просто не могло. Переход такой системы к стадии насилия, лжи и гегемонии "золотых поясов" был вопросом лишь времени. А оно пришло.

***



Недавно беседовал с обозревателем одной официозной газеты. Привожу пример этого безумия:

- Он - наилучший для России лидер, Его сам Бог нам послал. А вы смеете быть в оппозиции... - сказали мне.

- А правительство и Центробанк? - спросил я.

- Я их ненавижу, монетаристов проклятых! - ответили мне.

- А кто же тогда назначал это правительство и Набиуллину? - поинтересовался я.

В ответ - молчание и понуренная голова.

Вот вам образчик нынешней логики. Отключенный разум. Страх и пресмыкание.

Не надо издеваться над пропагандоприемом: "Царь - добрый, бояре - плохие". Это отлично работает. Причем не последние двадцать лет, а добрые пять веков. Люди как были глупыми в своей массе, такими и остались.

Все замыкается на политтехнологию. Мальцев-Пушок не зря превращен в Гапона, коему позволено говорить все без риска попасть за решетку, собирая вокруг себя недовольных (но глупых). Очевидно, что собранных им используют для наведения паники на электорат - а потом показательно раздавят.



***



Вывод: перед развязкой (а Трамп ее обеспечит!) несчастная территория превратится в социальный, экономический и политический ад. В воплощенного Кафку. В помесь Аргентины и Чили 70-х с Гаити 60-х. Охранительство дойдет до самых сюрреалистических, воспаленных, безумных форм, при этом - вполне кровавых. Допускаю показательный террор. Всякие актеры сие чуют, и потому падают ниц.Чуют это и такие, как Милонов. Но финал однозначен: экономический коллапс и война, которая начнется в "элите".

В этот период, друзья мои - предельная осторожность. Всячески уходите с пути взбесившегося парового катка. Максимальная осторожность в выражениях! Главное - то, что в вашей голове. Ибо приходит даже не вторая брежневщина, при которой я рос, а нечто гораздо хуже - уже в стиле южноамериканских хунт. (Брежнев не превращал СССР в сырьевую колонию и не громил промышленности, науки, образования).

Бросаться просто так под танк - глупо. Вы нужны стране. Ибо придет Время После. Время, когда придется ликвидировать последствия мародерства и безумия.