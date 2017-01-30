Правила землепользования и застройки - новый враг москвичей

Защитники парка на ул. Живописной обращаются ко всем с призывом объединяться против правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Мы распространяли информацию об этом в соцсетях, но напишу здесь более подробно.

Почему именно сейчас нужно бороться с ПЗЗ?

На следующей неделе пройдёт месяц после слушаний, мэрия отчитается о том, что учла все замечания.

Почему нужно объединяться?

Нельзя оставлять эту тему по двум причинам:

1. Это откровенный плевок в лицо всем инициативным группам, активистам и москвичам. Слушания в один день по всей Москве, на которые невозможно попасть. Если позволим это, то будет ещё хуже.

2. Это реальная возможность для объединения и будущих солидарных действий. Эксперты считают объединение социальных движений одной из угроз для Собянина. Конечно, объединения происходят не впервые и с различной эффективностью, однако это скорее тактическое объединение (неформальное) на почве реальных дел, поэтому оно может быть успешным, если все к этому готовы. Разумеется, в плотном контакте с существующими объединениями.

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), прошедшие накануне Нового года, в очередной раз показали нам полное бесправие москвичей в решении вопросов о будущем Москвы.

Мы выступаем категорически против прямых нарушений закона при проведении публичных слушаний по ПЗЗ, непрозрачности и неподконтрольности жителям рассмотрения замечаний к проекту ПЗЗ, недопуска жителей города в зал публичных слушаний и вопиющего использования платной массовки для затыкания ртов гражданам и имитации народного мнения.

Мы считаем, что форма проведения и суть предлагаемых ПЗЗ являются откровенным плевком власти города в лицо всем жителям.

Мы категорически против варварской непродуманной и беззаконной застройки города, мы против уничтожения последних оставшихся зелёных зон, уродования архитектурного облика Москвы и разрушения благоприятной визуальной среды, мы против беспредельного уплотнения города. Мы за комфортный для жителей город с указанными в существующих нормативах плотностью зелёных насаждений и застройки, мы за то, чтобы судьбу города решали его жители, как гарантировано нам статьёй 3 Конституции.

Несмотря на массовые протесты в каждом округе против нарушающих права граждан строек, многие из них продолжаются или даже возобновляются после принятия данных ПЗЗ. Мы считаем, что для того чтобы эффективно им противостоять, необходимо объединение.

Мы призываем всех желающих в рамках закона активно действовать в защиту интересов города и его жителей записываться здесь для дальнейшей координации.