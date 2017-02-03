Дима Гудков узрел себя в будущем мэром от широкой коалиции оппозиции

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы на выборах в 2018 году, став единственным кандидатом от демократической оппозиции, сообщил газете "Ведомости" руководитель штаба Гудкова на выборах в Госдуму в прошлом году Максим Кац. По его словам, о своем выдвижении Гудков намерен объявить уже в ближайшее время.

Предвыборную кампанию решено проводить в два этапа - на муниципальных выборах осенью 2017 года Гудков планирует провести в депутаты 200-300 человек, которые затем отдадут свои подписи за него для преодоления муниципального фильтра на выборах столичного градоначальника.

По словам Каца, руководство "Яблока", от которого Гудков шел в Госдуму-2016, его идею одобрило. В свою очередь, председатель "Яблока" Эмилия Слабунова заявила, что пока Гудков к ним за поддержкой не обращался.

Председатель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что предварительно решено, что на выборы мэра от партии будут выдвигать именно его, так как "у Гудкова нет опыта".

Между тем на прошлых выборах мэра в 2013 году Гудков выдвигался по Тушинскому одномандатному округу и набрал 19,7% голосов, заняв второе место (победил в округе Геннадий Онищенко). По мнению экспертов, Гудков проиграл очень достойно, тогда как Митрохин набрал всего 3,5% и "показал, что он слабый кандидат".

Выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2018 года. Муниципальные выборы должны пройти годом ранее - в сентябре 2017-го. Осенью 2016 года СМИ сообщали, что муниципальные выборы могут перенести на более ранний срок - весну 2017 года, чтобы не дать оппозиции времени подготовиться и договориться о поддержке тех или иных кандидатов. В мэрии эту информацию опровергли.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- У этих либеральных неудачников Болотной ещё находится некое упрямство тусоваться в оппозиции - хотя, какая они, к чёрту, оппозиция? Димулька имеет только один по "болотным" датам зачотик - женился на секретарше. Вырос в собственных глазах! Но как оппозиция они, Гудковы, кончились там же и тогда, когда предали попавших в зубцы судебной машины Удальцова и Развозжаева, а вместе с ними и всех узников Болотной. Батя-то, Гудков-старший хоть пришёл пару раз на суд (ещё в Басманный), покрасовался перед камерами - шлейф "болотного противостояния" за ним ещё тянулся. А вот Дима соскочил довольно-таки быстро - хотелось в Госдуре усидеть, стал подпевать властям по теме "десталинизации", это он-то, из семьи КГБ-шника! В общем, единым кандидатом - точно быть не получится, потому что предав Левый Фронт тогда, он чётко показал свои либеральные предпочтения - а с Кацем-Шмацем быть единым кандидатом, это пожалуйста, от всех "ветеранов Яблока"...

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