Обвинение снова не смогло разъяснить, в чем экстремизм референдума

Гособвинение по "делу о референдуме" вновь не смогло разъяснить, в чем экстремизм идеи референдума, выдвинутой инициативной группой "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"). На соответствующий вопрос подсудимых представители столичной прокуратуры Фролова Е. и Тарасова С. так и не дали ответа в ходе прошедшего накануне в Тверском суде заседания, сообщил адвокат журналиста Александра Соколова Алексей Чернышев.

В ответ на многочисленные требования и жалобы подсудимых на отказ следствия, прокуратуры и суда разъяснять существо обвинения, Тарасова сама выступила с ходатайством об этом. Однако в результате лишь вновь зачитала отрывки из обвинительного заключения, оставив без ответа ключевые вопросы подсудимых.

"Мы просим ответа на два простых вопроса. Первый. В обвинительном заключении говорится о двух организациях: МОД "Армия Воли Народа" и ИГПР "За ответственную власть" Разъясните, в организации деятельности какой из них нас обвиняют? Второй. Виды экстремистской деятельности перечислены в ст.1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". В организации какой именно экстремистской деятельности нас обвиняют?", - обратился Юрий Мухин к представителям прокуратуры.

"Без ответа на эти вопросы невозможно защищаться. Нас как бы обвиняют в убийстве, но не говорят, кого убили и убили ли вообще. В обвинительном заключении, что вы только что зачитывали, мне предьявляется, что я "организатор референдума от лица ИГПР "ЗОВ"". В чем экстремизм инициативы референдума? По итогам которого к тому же избиратели могли бы награждать президента? Вот запрет референдума путем заведомо незаконного преследования - это согласно п.1 ст.1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и ст. 141 УК РФ тяжкое экстремистское преступление. Это да, экстремизм. А в чем экстремизм инициативы референдума? Разъясните", - заявил ходатайство Александр Соколов.

Однако вместо разъяснений председательствуйщий судья Криворучко А.В. заявил, что подсудимые якобы злоупотребляют своими правами заявлять ходатайства и на самом деле якобы понимают существо обвинения. На это обвиняемые заявили протест: "Судья нарушает закон, допуская дальнейшее обвинение нас в организации деятельности неизвестно какой организации и в неизвестно каком преступлении", - заявил Мухин.

После этого был допрошен свидетель обвинения Юрий Нехорошев, активно сотрудничавший со следствием. Тем не менее он подтвердил, что ИГПР "За ответственную власть" не распространяла никаких экстремистских материалов и занималась исключительно законной деятельностью по подготовке референдума с целью внесения изменений в ст.93 и 109 Конституции РФ и закона "Об оценке Президента и членов ФС РФ народом России", причем во взаимодействии с Центризбиркомом и взяв публичное обязательство действовать строго в соответствии с ФКЗ "О референдуме РФ". Также он подтвердил, что деятельность МОД "Армия Воли Народа" была прекращена после запрета, а ИГПР "ЗОВ" и МОД "АВН" - это юридически разные организации. Награждение президента или депутатов в случае положительной оценки избирателей в соответствии с предлагаемым к принятию законопроектом воспринималось участниками референдума как вполне естественное явление, скрытых мотивов не было, подчеркнул Нехорошев.

Признанные политзаключенными писатель Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов, подполковник ВВС Кирилл Барабаш и журналист Александр Соколов почти 1,5 года лишены свободы по обвинению в организации деятельности инициативной группы "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"), единственная цель которой заключалась принятии на всенародном референдуме поправок к Конституции и закона об оценке избирателями деятельности президента и депутатов. Данную инициативу референдума следователи ГСУ по ЦАО посчитали экстремизмом и преступлением по ч.1 ст.282.2. За нее теперь грозит до 8 лет лагерей.

Следующее заседание по делу состоится 16 февраля в 12:00 в зале 338 Московского городского суда под председательством судьи Алексея Криворучко. Планируется допрос т.н. "засекреченного свидетеля".