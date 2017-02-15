Лефортовцы требуют отменить публичные слушания по ТПУ Авиамоторная

В январе 2017 года в Лефортово прошли публичные слушания по проекту планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Авиамоторная. Вернее, префектура ЮВАО пытается убедить окружающих, что Мосинжпроект разработал проект планировки ТПУ Авиамоторная, а она теперь проводит по нему публичные слушания. Получается у нее очень плохо. Вернее, не получается совсем.

За «проект планировки ТПУ Авиамоторная» префектура ЮВАО и Мосинжпроект выдают документацию по строительству на месте Лефортовского рынка 75-метрового жилого дома без социальной инфраструктуры – так называемых апартаментов.

Хотя любой человек, умеющий читать по-русски, может открыть Градостроительный кодекс РФ и увидеть, что, согласно п. 25 ст. 1, «транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.»

То есть в рамках ТПУ можно построить исключительно объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой. Выход из метро. Железнодорожную станцию. Остановки общественного транспорта. Парковки. Разворотные круги. Диспетчерские для автобусов, троллейбусов и трамваев. Кассы по продаже билетов. В очень незначительном количестве – торговлю, в формате «купить булочку и газету в дорогу». В совсем незначительном количестве – общепит. В формате «перекусить на ходу.»

Единственная задача транспортно-пересадочного узла - обеспечить пересадку. ТПУ – это только транзит. Никаких самостоятельных точек притяжения в составе ТПУ быть не может. По определению.

В составе ТПУ в принципе не может быть: жилья (ни постоянного, ни временного), офисов, складов, торговых центров, увеселительных заведений, - ничего, кроме объектов, обеспечивающих пассажирам комфортный и безопасный транзит.

Поэтому проект строительства на месте Лефортовского рынка 17 этажей квартир, не обеспеченных социальной инфраструктурой, никакого отношения к ТПУ иметь не может. По определению.

Особый шик проекту, придает, конечно, намерение Собянина построить 17 этажей жилья в санитарно-защитной зоне железной и автомобильной дорог, аккурат между ними. Где любое жилье – что постоянное, что временное – строить запрещено.

Обсуждение этого «проекта планировки ТПУ», которое префектура ЮВАО почему-то упорно называет публичными слушаниями, проходит в не менее занимательном ключе.

Порядок проведения публичных слушаний в Москве определяется 68 статьей Градостроительного кодекса Москвы. Для слушаний по проекту планировки он таков: оповещение о слушаниях проводится не менее чем за неделю до начала экспозиции, экспозиция продолжается не менее недели, потом еще через неделю проходит очное собрание, а потом еще в течение недели участники слушаний могут подавать предложения и замечания к проекту. К началу оповещения обсуждаемый проект должен висеть в интернете.

Оповещение проводится разными способами, одним из которых является обязательное развешивание объявлений о слушаниях на подъездах или около подъездов жилых домов. Делается это для того, чтобы жители узнали о слушаниях, скачали проект, ознакомились с ним и составили свое мнение.

Мнение жителей Лефортово о строительстве на месте Лефортовского рынка высотного коммерческого жилого дома без социальной инфраструктуры можно было предсказать без всяких слушаний, и префектура ЮВАО, разумеется, была крайне не заинтересована в том, чтобы жители это мнение высказали.

Поэтому факт проведения слушаний префектура от жителей тщательно скрывала. Никаких объявлений на подъездах, разумеется, не было.

Экспозиция началась и закончилась, а жители на нее так и не пришли. Они про нее просто не знали.

Большинство жителей Лефортово узнали о слушаниях из местной оппозиционной газеты «Серп и молот» ровно за день до собрания – 30 января. И попытались найти проект планировки на сайте префектуры ЮВАО и управы Лефортово. Им это не удалось: ни на сайте управы, ни на сайте префектуры проекта не было.

Жители сделали скриншоты и стали отправлять злобные письма в префектуру. К вечеру префектура проснулась и вывесли проект. Не за неделю до экспозиции, как это положено, а за день до собрания.

Собрание проходило в традиционной для собянинской администрации манере. Почти никого из жителей просто не пустили в зал. На подходе к залу выставили плотную группу качков, которые встали в сцепку и своими телами перегородили лестницу.

Организаторы слушаний заявили, что в зале якобы нет мест. Вот как выглядел «переполненный» зал.

Тем немногим жителям, которые все-таки смогли пробраться в зал, почти не давали говорить. Зато выступления в поддержку проекта продолжались почти 2 часа без перерыва.

Среди выступающих были люди, не имеющие к району Лефортово никакого отношения. Например, бывший депутат Госдумы Шингаркин. В отличие от настоящих жителей, этим людям организаторы не мешали говорить сколько угодно.

Разумеется, не обошлось без традиционного админресурса. Подписи за высотный дом на месте Лефортовского рынка собирали среди бюджетников в приказном порядке.

Публичные слушания предназначены для того, чтобы выяснить мнение жителей в отношении законного градостроительного проекта и учесть это мнение. Проекты, не соответствующие закону, рассмотрению на слушаниях, утверждению и применению не подлежат.

Тот безграмотный, беззаконный и заведомо преступный документ, который Мосинжпроект пытается выдать за проект планировки ТПУ Авиамоторная, никакого отношения к ТПУ не имеет.

Постыдный спекталь, который разыгрывает префектура ЮВАО, публичными слушаниями в значении, которое этому словосочетанию придает Градостроительный кодекс, не является.

Сия процедура не только нарушает закон и права граждан всеми возможными и невозможными способами, но и никоим образом не способна выявить действительное мнение жителей Лефортово в отношении рассматриваемого проекта.

Поэтому жители Лефортово требуют отмены данных «публичных слушаний» и признания их результатов недействительными.

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