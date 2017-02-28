Я сказала полковнику: "Нате! Берите!"

На съезде партии «Яблоко» я предложил включить в партийную программу требование дать право гражданину в «острой» жизненной ситуации сдавать властям квартиру по кадастровой стоимости.

Чуть меньше «зелени» останется квартирным спекулянтам.

Кадастровая оценка недвижимости похожа на раковую опухоль. С одной стороны домик стоит столько-то, а посмотришь с другой стороны - уже совсем другие деньги! Но инспектор-налоговик чаще всего понимает в оценке недвижимости не больше, чем доктор, затрудняющийся с постановкой диагноза, даже получив подробные снимки «больного места» с компьютерного томографа.

Товарищи по партии согласились со мной, что идея «возврата денег по кадастру» абсолютно верная, и более чем «рыночная».

Но только ведь при нашей всепобеждающей коррупции она наверняка станет ещё одной кормушкой для махинаторов.

Вот и получается, что оценка недвижимости по кадастру нужна только для того, чтобы содрать с налогоплательщика больше денег и загнать его в конуру поскромнее. Чтоб знал свое место!

А мы его и так знаем! Без всяких ужасных «кадастров».

Вот заглянул ко мне «на огонек» приятель-профессор, имеющий дачу в «ближнем Подмосковье» по Киевскому шоссе.

Почти сияя, г-н доктор технических наук сообщил, что если ещё год назад он платил за свои десять соток в дачном кооперативе 4600 рублей налога, то нынче заплатил аж 260 рублей.

- Ну, это ли не забота родной партии о скромных тружениках, поддерживающих свои силы «подножным кормом»?!

Пришлось заняться просветительством.

- А тебе не приходила в голову простая мысль, что чиновничья «доброта» с налогом на землю есть первая весточка, что в ближайшее время у вас выкупят ваши участки по заниженной кадастровой стоимости, что застроить впечатляющими «памятниками архитектуры».А перед застройкой стоимость земли вновь взлетит до уровня, предписанного ей чиновной волей..

Под воздействием печальных мыслей у профессора чуть ли не пар от мозгов пошел.

Хотя, что тут думать? Если у нас как и много лет назад ценоназначение заменяет ценообразование – никакой рыночной экономикой и не пахнет!Да и не может пахнуть!

Когда в 2001 году в РФ вводили «плоскую» шкалу налогообложения, сдирающую одинаковые 13 процентов в месяц как с олигарха, так и с библиотекарши – обещали, что поднимется собираемость налогов. «Как в Эстонии».

Но спустя какое-то время вынуждены были признать, что собираемость налогов лучше не стала. А вот социальное неравенство стало просто кричащим: «Бедные всё беднее! Богатые всё богаче!»

Олигарховы дворцы отваживаются оценивать по реальной рыночной стоимости только зарубежные прокуроры, считающие все «денежные мешки» из России мутантами по определению. Ибо, зачем нормальному человеку четыре дворца в одной лишь Калифорнии или на Сардинии и десяток автомобилей, если у него всего одна «сиделка»?!

Но мы-то с вами уж никак не «денежные мешки».

Почему же строгий дядя из «отдела нежилых помещений» приходит к нам, строго смотрит на пустующие площади, которые «могут быть использованы под офисы» и облагает налогом всё до последнего квадратного сантиметра. Задашь ему вопрос: «Батенька! Почему бы вам со своей рулеткой не посетить «доходные дома» «лучших людей эпохи»?!

А он в ответ: «Вот станете «лучшими» - вас тоже станут обходить стороной!»

В Советском Союзе понятия «недвижимость» не существовало.

Никакое строение «недвижимым» признано быть не могло уже из-за того, что при необходимости его всегда можно разобрать и передвинуть. (По этой же причине во многих здравомыслящих странах налоги платят только за землю.) И существовал такой интересный предмет, как «Охрана труда» с подробнейшими описаниями каждого типа рабочего места.

Тогда невозможно было представить, что мы доживем до разгула чиновничьих фантазий, способных объявить «офисом» даже будку сторожа, где имеется компьютерный монитор видеонаблюдения или инструментальную кладовку, где ведется учет отпуска инструментов на компьютере. Любая диспетчерская теперь может быть объявлена «офисом» с выплатой за её использование налога чудовищных размеров.

Федеральный закон, отдавший региональным властям право собирать налоги на недвижимость, вполне возможно, принимался из благих побуждений.

Но талантливые «филологи», сочиняя постановление правительства Москвы, адаптировавшее федеральный закон к столичным условиям, всего лишь употребили в «шапке» постановления формулировку «фактическое использование помещений».

А кто будет решать: фактическое ли использование помещений или не вполне фактическое?!

Правильно, инспектор из отдела нежилых помещений , под мудрым попечением которого вам посчастливилось процветать.

Если не приостановить действие закона, скомпрометированного «трактовками» региональных властей,и не привести его в соответствие со здравым смыслом и мировой практикой – в Москве скоро не останется ни малого, ни среднего бизнеса.

А получение должности инспектора по нежилым помещениям уже сейчас такое же счастье, как выигрыш в казино.

Может быть пора напомнить «власти»,что вся нынешняя система кадастровой оценки недвижимости (и, соответственно обложения недвижимости налогом!) – «продукт ума» бывшего первого заместителя главы Росреестра Сергея Сапельникова, сбежавшего в Англию в сентябре 2013 года после того, как финансовая проверка его деятельности выявила «пропажу» 24 миллиардов казенных рублей.

«Отец» системы сбора налогов изначально думал только о том, как бы побольше украсть.

И вместо того, чтобы тихо любоваться на поднявшуюся дивную волну конфликтов, судов, протестов – здравый смысл подсказывает, что надо бы внимательней посмотреть на продукт его «творчества», и, если уж не отменить, то хотя бы приостановить для корректировки сочиненные им документы.

В Эстонии, у которой мы позаимствовали «плоскую» шкалу налогообложения, налога на недвижимость нет.

У единственной «постсоветской страны»!