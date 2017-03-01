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Московский листок

Стремиловский рубеж

Опубликовано 01.03.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

подмосковье реформа
Стремиловский рубеж

С самого начала публичные слушания в Стремиловском поселении, по вопросу создания городского округа, пошли не так, как хотелось бы районным органам власти. ДК «Мечта» был под завязку забит местными жителями, которые уже в фойе выражали свой протест наглым вмешательством главы города Гибалова, инициировавшего реформу, в сельский уклад. Люди задавались вопросом, а почему человек, решивший уничтожить село, боится приехать и лично посмотреть людям в глаза? Вместо себя он прислал руководителя администрации Марину Кононову, в ведение которой переданы исполнительно-распределительные полномочия. Фойе гудело точно улей, обсуждая никому ненужное новшество. Кто-то отчаянно спорил, иные покачивали головой, ну, а, кто-то, как председатель Общественной палаты Вячеслав Архипов, тихонько жался в углу в окружении привезенных им соратников, которые должны были выйти на сцену и выступить за создание округа.

К слову об административном ресурсе. В Дубну его, конечно же, привезли, и это были (ну, кто бы сомневался!) учителя. Вот только не рассчитывали районные чиновники, что село, в отличие от города, не останется равнодушным к своему уничтожению, и люди примут активное участие в обсуждении. Так что численность ресурса была невелика по сравнению с простыми гражданами.

Забитый под завязку зал, а жители стояли не только в проходах, но и в фойе, с большим сомнением выслушивали аргументы сторонников создания городского округа. Учителя говорили о некой централизации власти, которая сосредоточится в одних руках, забывая при этом два важных аспекта. Во-первых, власть, в соответствии с Конституцией, это сам народ, а отнюдь не чиновники, которые являются органом власти. А, во-вторых, управление образования и так сосредоточено в одних руках у Елены Толмачевой. Однако именно сельские администрации, а отнюдь не район, на протяжении ряда лет обихаживают сельские школы и детские сады, помогая им. Впрочем, административный ресурс для того и существует, чтобы, что-то говорить. А говорили учителя и директора школ одно и тоже, словно текс был написан под копирку…

В качестве «тяжелой артиллерии» из области прислали аж двух депутатов Мособлдумы, которые также ничего толком и не смогли пояснить кроме нескольких заученных фраз. Дескать, все будет хорошо, и Андрей Воробьев заботится о Подмосковье.

Апофеозом этого административного балагана стало выступление псевдоэколога Игоря Колесникова, которого освистали и осмеяли! Все его попытки выступить свелись к обвинению собравшихся, что они – манушкинская мафия и провокаторы, призванные сорвать публичные слушания по такому важному вопросу, как создание городского округа.

Собственно говоря, Игорь Колесников – это лицо наших районных органов власти. Каковы органы, таково и лицо…

То он участвует в вопросах рекультивации полигона, мало, что, понимая в экологии, то, занялся формированием общественного мнения по вопросу плюсов и минусов городского округа.

Досталось от «грозного» Игоря Колесникова даже Павлу Хлюпину. Этому товарищу, не имеющему ни какого отношения к сельскому поселению Стремиловское, кроме наличия участка в СНТ, все хотелось понять, Павел Хлюпин будет выступать, как депутат, или, как коммерсант?

Оставим без комментариев, данный вопрос, так, как Павел Хлюпин в первую очередь гражданин, много лет отстаивающий права жителей. Вот и в данном случае он не задал вопрос о том, готовы ли чиновники нести ответственность за нелегитимное и незаконную инициативу проведения публичных слушаний по инициативе главы города Гибалова. Ведь муниципальное образование самостоятельно, даже если оно входит в район.

Внятного ответа от областных и районных гостей так и не последовало.

Зато сельские жители, выступающие против создания округа, говорили обстоятельно и основываясь на факты.

В итоге за создание городского округа проголосовали 82 человека, против 146 человек.

А дальше начались грязные игры районных чиновников, которым не понравился итог слушаний.

Начало всеобъемлющей лжи было положено городским депутатом, членом партии «Единая Россия», Константином Безрукавым. Выступив и в городе и в Стремиловском поселении за создание городского округа, и не получив поддержки на селе, Константин, ничуть не смущаясь, выложил в своем аккаунте в социальных сетях, информацию о публичных слушаниях, которую снабдил фотографиями ликующих жителей, «тактично» забыв упомянуть, что люди праздновали победу, сказав – НЕТ городскому округу.

Чуть позже, практически аналогичная информация появилась на страничке руководителя администрации Чеховского района Марины Кононовой. Мои комментарии о проигрыше сторонников округа, Марина Владимировна в считанные минуты удалила.

Ну, а апофеозом цинизма, лжи и двуличия стала публикация на официальном сайте администрации Чеховского района, где, извратив факты и вывернув их наизнанку, органы власти преподнесли все так, будто публичные слушания оказались положительными…

Игра слов, ничего больше. Зато, какое психологическое давление с использованием административного ресурса.



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