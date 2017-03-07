Контекст и витамин

Уже вплотную наступивший вековой юбилей требует высказаться.

Чтобы пронять произошедшее в марте и ноябре 1917 года, надо очень чётко осознать исторический контекст происходящего и его смысл, строго при этом следуя завету Учителя Куна о «восстановлении имён».

Первое. Что произошло в эти узловые исторические точки? Народ дважды за 8 месяцев уничтожил государство. Очень жестоко за этот расплатился, но получил психологический «витамин» ощущения свой силы, и на этом «витамине» продержался до 1991 года.

В России в 1991 года государство как раз не уничтожали, а лишь раскачали. И именно его восстановление в самых отвратительных советско и самодержавно-кастовых формах и ввергло в такую депрессию.

Крым - как возможность бросить вызов миропорядку - временно стал мощным симулякром самоуважения, но дальше произошло как после окончания войны - зауважавших себя за храбрость и стойкость на фронте вновь вернули в стойло...

Повезло лишь с наступившей оттепелью - общества хватило на кратковременный мощный рывок, в т.ч. творческий, на рубеже 60-х. А в 70-80-х самоуважение интеллигенции поддерживал пример героизма диссидентов, а потом стало ясно, что коли сосланный академик победил генсека, то и народы могут попробовать «качнуть режим» [я имею ввиду лагерное значение этого мема].

Второе. У нас долго не было исторических аналогов большевизма. Сегодня есть. Ленинское государство - это вариант ИГИЛа [запр. ВС в РФ].

Такое преодоление кризиса мучительно идущей вестернизации и социокультурного расслоения в рамках локальной цивилизации. Надкультурное революционное мессианство, создание псевдоцерковного партийного объединения, более всего напоминающего католицизм эпохи контрреформации (кстати, к нынешнему ИГИЛ это сравнение относится полностью), архаизации социальных практик, при готовности к быстрому усвоению естественно-научных, технических и гуманитарно-прикладных инноваций.

Сталинизм - это уже Византия Северная (а ни разу не Орда). Просто мы увидели вариант истории с принятием Царьградом ислама. Не подчинения Константинополя победоносным арабам, персам или туркам, но именно превращения ромеев в мусульман добровольно.

Со всеми исконными ромейскими представлениями о веротерпимости и демократизме, ромейских методов выстраивании социальных иерархий, ромейском месте религии в государстве (т.н. симфонии)...

Осталось понять, какое государство пало жертвой революций 1917 года. Прежде всего скажу, что вопреки мнению тех, кто сегодня, мысленно проецируя свой нынешний статус на николаевскую думскую монархию, вздыхает: как же было замечательно и зачем ломали, стремительный крах и самодержавия, и февральского постсамодержавия показывает как эта государственность всех раздражала, какую ненависть вызывал тогдашний социальный порядок.

Для адекватного понимания постпетровской системы отмечу, что царь-работник действительно принёс голландскую манеру управления. Но это была манера управления Голландской Индией (Индонезией, островом Ява), точнее, манера управления Британской Индией.

Со всеми социальными лифтами - выучил язык и иди на службу к колониальную администрацию; иди в туземные войска (сипаи), где кормят, когда вокруг голодная смерть; детям раджей открыты лучшие университеты. И вообще кругом прогресс: лихорадочно строят дворцы, фабрики и железные дороги; искореняют варварские предрассудки; в салонах восторгаются древней духовностью и аскетизмом йогов; развязывают руки откупщикам-заминдарам...

Как только мы назовём восстание петроградского гарнизона и кронштадтских экипажей (со всеми жуткими расправами над городовыми и офицерами) «восстанием сипаев», а Временное правительство - попыткой мятежных англицизированных раджей править по методам администрации вице-короля, то сразу восстанавливается адекватный исторический контекст.

Сложное послесловие. Для желающих вновь прикоснуться к моей концепции фазовых исторических переходов культур, именуемых мною «реформации», отмечу, что причиной краха и думской монархии, и «февралистов» стало то, что в рамках Русского Модерна попытались начать преждевременный переход к «веберовскому» («протестантоподобному») этапу от аристократически-жреческого («хаммурапийского») социума.

В то время как следующей стадией была «католицизация» («августианская» фаза) - создание церковнократического государства (не путать с теократией).

В рамках секулярного петербургского периода такая трансформация была невозможна, его православная воинствующая клерикализация - тем более.

В результате, покорно выполняя волю исторических закономерностей, пришёл большевизм. Кстати, в Южной и Восточной Азии он сыграл ту роль индуктора «религии спасения», которую почти безрезультатно пытались сыграть католические миссионеры, сделав распространение «синайско-галилейских» идей уже окончательно всемирным.

Через шесть десятилетий сходный кризис в стадиально сдвинутой исламской цивилизации породил революцию Хомейни и её последующие изводы.

Борьба за либеральные реформы в СНГ - это вновь возобновившаяся «веберовская» реформация, которая началась диссидентским движением и перестройкой, потом прорвалась Антикоммунистической революцией 1989-93 годов, обоими украинскими Майданами... Выплеснулась недореволюцией 2011-12 годов. Теперь она, как сжатая пружина ждёт кризиса путинизма. Можно сказать, стережёт в засаде с поднятой дубиной...

От редакции: Вообще-то, сравнивая ленинское государство с ИГИЛ, не стоит забывать, что большевики вне всякого сомнения принесли с собой модернизационный проект, чего никак нельзя сказать о средневековой теории и практике Исламского государства. Сравнение с ИГИЛ может идти разве что по линии радикализма в разрушении старых форм, но подоплека процессов была совершенно разной.

Говоря о процессах распада СССР как о "революции" также не следует забывать, что итогом был вовсе не новый модернизационный прорыв, а, наоборот, социо-культурная деградация, причем во всех 15 неожиданно "освободившихся" субъектах процесса - от наследственной монархии в Азербайджане до прибалтийских республик, превратившихся в глубокие задворки Европы.

Пример 1993 года тоже странен в контексте "революции" - государственный переворот, совершенный Ельциным, не просто не имел никакой модернизационной составляющей - он непосредственно привел к власти силы и структуры, вот уже 17 лет олицетворяемые именем Путина. Не видеть прямой связи между уничтожением парламентаризма с установлением суперпрезидентской диктатуры и институтом "преемничества", производным которой стал Путин, довольно странно.

А.Б.