Об обмане без зазрения совести

После очередного заседания-общения с собянинскими врунами-строителями в Мосгордуме, коммунист Елена Шувалова записала в фейсбуке:

- В своё время на Волгоградке сносили пятиэтажки, пилили сотни и сотни деревьев между ними, застраивали сплошняком. Протестовавшим жителям обещали одно - читайте газеты двухлетней давности, прилагаю. Сделали - другое. Обещали муниципальные квартиры, получили высотное коммерческое жильё - мною получены соответствующие документы, ни одного квадратного метра в новых домах очередники не получили. Сегодня на заседании опять много обещают. Для кого будут строить 150 миллионов квадратных метров в Новой Москве против существующих 460 млн в прежних границах - неясно. По изменениям в Генеральный план города Москвы голосую против.

От редакции: Для кого строят - вопрос уже вполне риторический, так как и построенное давно стоит на 80% пустое как в ЦАО, так и далее. Это вопрос даже не риторический, а идеологический - ведь власти свято веруют в то, что буржуазия, способная купить столько квартир, где-то существует. Что она, буржуазия, большинство! Вот в чём генеральная ошибка не просто градостроительной политики, а самой базовой идеологии власти - что Собянина, что Путина, что Лужкова и Ельцина до них. Находясь на историческом распутье, они уверовали (иное слово тут не подойдёт), что если пролетариат как правящий класс не справился с управлением страной в СССР, то теперь его место на широких всё ещё просторах родины - обязана занять буржуазия.

А вот как она, буржуазия, сможет столько быстро и массово размножаться - либеральные идеологи пока не придумали. Может, в Новую Москву свезут вообще всю буржуазию Европы? (А как же санкции?) Ведь именно на такого покупателя рассчитывают те в мэрии, кто придерживает квартиры, не даёт их очередникам, а переводит в коммерческий фонд - занимается этим, в основном, ДГИ в мэрии Собянина. Сергунина и прочие персонажики постлужковского паноптикума. Но вспомните - как молили, буквально вымаливали очередницы, многодетные матери, у офиса "ЕдРа" в июле и августе квартиры! Это был частный случай - квартир, стоящих пустыми в ожидании богатых покупаетелей гораздо больше, чем было очередниц, проводивших голодовку, но после разогнанных и оштрафованных (помогли тут Собянину и Неверову перехитрить очередниц старые "кони" - либералы из Общественной палаты и околопутинской правозащиты). Так теперь, не распределив ещё и старых квартир, Собянин для ещё не вполне ясной Новой Москвы запланировал бюджетные траты на строительство аж 150 миллионов кв метров! Хорош хозяйственник - видимо, идея ужать всю сырьевую империю до границ московского княжества не такая уж и дикая... Село исчезнет как сельхозназначения объект, еду княжество будет покупать за границей, а Новая Москва станет царством особняков и элитного жилья... Если, конечно, народ так и будет терпеть какой-то уже гомеричесский этот жилищный концепт власть имущих...

Д.Ч.

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