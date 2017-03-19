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Московский листок

Рижские рабочие - московским активистам Объединённой компартии

Опубликовано 19.03.2017 в разделе комментариев 1

антифашизм латвия ссср неонацизм
Рижские рабочие - московским активистам Объединённой компартии

У граждан всего советского пространства, граждан вынужденно-отдельных, отделившихся государств - сложилось впечатление, что в самой Риге большинство горожан позитивно воспринимают марши ваффен-СС. Однако в редакцию ФОРУМа.мск пришло письмо от рижских рабочих, которые бурно, восторженно отреагировали на антифашистскую акцию СКМ, МОК и ОКП, которая была проведена вопреки запрету собянинской мэрии у посольства Латвии. Письмо пришло вместе с ссылками на фотографии.

Приводим его ниже.

От имени Рижских рабочих просим обратить внимание, на то, что творится в Латвии

В очередной раз коричневые реванишсты устроили свой шабаш, традиционно выпадающий на 16 марта. К сожалению, в Риге это очень многоголюдный «праздник»... Основной состав празднующих - это обыватели, готовые приветствовать любую силу. Однако сила пока не на нашей стороне...

Вот представители Национального блока вместе с кандитатом в мэры Риги от националистов Байбой Брокой поздравляют своих неонацистских приспешников.

А мы позволим себе напомнить, что бесноватые националисты упорно празднуют в этот день, 16 марта, не где-нибудь, а в  самом центре Риги. Каких «героев» прославляют политики Национального Объединения, с чем идут на выборы в Рижскую Думу националисты? А вы присмотритесь к свастическим рунам на их знамёнах! Это вполне цивилизованные на вид дамы и господа - лишь очередное издание того, что отжило свой век ещё в 1945-м...

Нацблок в своем обращении отмечает, что чужая военная форма была единственным шансом латышских легионеров бороться с советскими оккупантами. «Настоящую цель символизировал флажок Латвии на плече. Латышские легионеры были свободными борцами, благодаря которым удалось спасти неисчисляемое количество семей в Латвии. Исторически в этот день вспоминали победу легионеров в сражении на Великой реке. Сегодня же 16 марта значит больше — это напоминание, что почтение борцов за свободу никто и никогда не сможет запретить», — пишет Национальное объединение."

Как это похоже на реванш бандеровщины в сегодняшней стремительно деградирующей и идущей к окончательно-нацистскому майдану Украине! Здесь оправдывается всё то же антисоветское сопротивление в нацистской форме - причём, "сопротивление" путём убийств мирных советских и даже польских граждан. (Если граждане СССР по обе стороны границы, в РФ и Латвии подзабыли, как выглядели конкретные эпизоды этой "борьбы с советской оккупацией", включая Волынскую резню и Бабий Яр, - ФОРУМ.мск всегда готов напомнить).

Латвия успела отметиться не только классовым разделением, огромным социальным расслоением, но так же разделила своих жителей на граждан и неграждан. Открыто глумится над русскоязычными называя их «оккупантами». Подтверждение тому мы видим в открытых заявлениях этих государственных политиков.

Если они сегодня заявляют, что участие в гитлеровских военных формированиях - было борьбой с советской властью, то чем могут реакционные политики нынешней Латвии объяснить нижеследующие фотографии?

1940-й год

Латвия, ликуя, вступает в СССР, понимая, что только Красная Армия защитит её от наступающего с Запада нацизма.



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Всего комментариев к статье: 1
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Да здравствует пролетарский интернационализм!!!
Лис написал 19.03.2017 12:18
Да здравствует международная солидарность трудящихся.Долой либерал-фашизм и адептов Мальтуса!!!Победа будет за нами!47!!
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