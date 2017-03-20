Без Илюхина Дума потеряла всякий смысл…

В ночь на 20 марта 2011 года не стало Виктора Илюхина. Выдающегося русского патриота, «грозы президентов», депутата Госдумы всех ее созывов. Сегодня уже 6 лет.

Он всегда выглядел собранным и бодрым, на приветствия отвечал улыбкой и на сердце никогда не жаловался. «Обширный инфаркт» случился у него ночью, когда был один на подмосковной даче в Кратово. Эта версия и по сей день вызывает у многих сомнения…

В тот день я до последнего не верил страшной новости. Думал, чудовищная ошибка. Начал звонить во фракцию. Там подтвердили: да, это так.

А в новостных выпусках телеканалы с утра до ночи крутили «грозное» обещание Г.Зюганова создать собственную комиссию для расследования потрясшей всех смерти. Дескать, для нас все это подозрительно. Но кто бы ему позволил создать какую-то комиссию? Однако самопиар – любимое занятие партайгеноссе.

Можно по-разному относиться к тем, кого окрестили «болотно-уличной оппозицией». Но она провела в Москве два «марша Немцова». Дм.Гудков-младший постоянно показывает в Твиттере, как выглядит «Немцов-мост» сегодня. Пишет, как власти ночью зачищают его от свечей и цветов, а наутро они появляются снова.

А как чтят память своего депутата и товарища по партии В.Илюхина «генсек» Зюганов, его замы и члены «ленинского президиума ЦК КПРФ»? Никак.

За шесть лет не помню случая, чтобы они принесли цветы к его могиле на Троекуровском кладбище. И уже цитировал горькое признание создателей памятника, как мерзко Геннадий Андреевич их обманул. Обещал провести торжественное открытие бронзовой фигуры Илюхина и… в кусты. Обошлись без гендиректора ЗАО «КПРФ».

Я знал Виктора Илюхина 20 лет. Наш тогдашний главный редактор «Правды» Геннадий Селезнев не побоялся пригласить его в ноябре 91-го в редакцию после скандального увольнения из союзной Генпрокуратуры. А уволили его за возбуждение уголовного дела против Иуды Горбачева.

Как юрист высочайшей квалификации Виктор Иванович защищал «Правду» от наскоков «дерьмократов», которым так и не удалось закрыть ее «за поддержку ГКЧП». Но очень хотелось разорить исками за антиельцинские статьи.

За какие, например? Да хотя бы за Открытое письмо Ельцину, которое В.А.Крючков прислал для публикации из камеры «Матросской тишины» через своего адвоката.

Вдумайтесь. Обвиняемый по «расстрельной статье» свергнутый председатель КГБ не испугался обвинить «всенародно пьющего» в развале СССР.

Я уже рассказывал здесь, как президент В.Путин и его чиновники при всех разглагольствованиях о патриотизме и духовных скрепах летом 2015 г. сообща умертвили наш еженедельник «Патриот», первый номер которого вышел в 1927 году.

Сначала взвинтили до небес цены на подписку, так что она оказалась не по карману нашим традиционным читателям. А потом отказали в копеечной помощи. С 500 тыс. рублей на год всего-то (!) требовалось для поддержки газеты. Но главному редактору М.Земскову прямо сказали в Администрации президента на Старой площади: «Такая газета нам не нужна». Вопрос понятен?

Теперь по веб-адресу умерщвленного «Патриота» какая-то чушь собчачья. Но кто-то же шесть лет содержит и обновляет именной сайт В.Илюхина http://viktor-iluhin.ru! И там – материалы Общественного военного трибунала 10-11 февраля 2011 г. по разрушительной деятельности В.Путина.

Обвинитель-депутат В.Илюхин разослал всем начальникам силовых ведомств и тогдашнему президенту Д.Медведеву. И можно лишь гадать, в какой мере и сам процесс, и подготовка к нему сыграли свою роковую роль в скоропостижной смерти Виктора Ивановича. Особенно когда против проведения трибунала «всей душой» был сам товарищ Зюганов.

Не случайно же за шесть лет «главный коммунист страны» ни разу не заикнулся об этом процессе и не потребовал расследования выдвинутых против гаранта обвинений. Да этого и невозможно требовать от двурушника, 25 лет прислуживающего режиму.

Не случайно же этот верный слуга «семьи» начал исподтишка вредить окопному генералу Л.Я.Рохлину, занимавшему пост председателя комитета Госдумы по обороне. Прославленный герой афганской и Первой чеченской войн с думской трибуны разоблачал коррупцию в ельцинском окружении и призвал «всенародно пьющего» к добровольной отставке.

А в ответ раздалось: «Мы сметем этих Рохлиных!»

- Власть буквально лежит на земле, а Зюганов даже не хочет нагнуться, чтобы ее поднять, – возмущался Лев Яковлевич.

А развязка была такой: 20 мая 1998-го почти вся фракция КПРФ проголосовала за смещение лидера ДПА Л.Рохлина с поста председателя оборонного комитета. В январе голосовали против, но «семья», как видно, цыкнула, и «генсек» откозырял. Путь к физической расправе над мятежным генералом был открыт.

Так что, я думаю, справедливо будет сказать: если после убийства Льва Рохлина в стране умерло организованное и структурированное протестное движение, то после смерти В.Илюхина в Думе исчезла всякая оппозиция. На корню были выкорчеваны последние ее зачатки и ростки.

Разве фракции КПРФ, «СР» и ЛДПР – это оппозиция? Это имитаторы, коим дозволяется иногда говорить «крамольные» вещи. Разрешается робко выражать несогласие, чтобы их продажная сущность совсем уж не перла наружу.

Бессменные Зюганов, Миронов, Жириновский – дежурные спарринг-партнеры Путина или Медведева на президентских выборах. Их главная задача – звать обманутых людей к избирательным урнам, чтобы обеспечить явку, а с ней и легитимность «кремлевскому кандидату» и «партии сласти». А «сокрушительные победы» им расписаны на 100 лет вперед.

Болеющие за страну и народ патриоты, умницы, профессионалы, как Рохлин и Илюхин, в Думе просто не нужны. Зачем, если главная обязанность охотнорядцев – нажимать кнопки за «хотелки» олигархов, коим в Кремле и Белом доме придают вид «законопроектов»?

Недавний закон об освобождении от налогов якобы страдающих от санкций миллиардеров - друзей Путина - не просто абсурд. Это полный и окончательный крах российского парламентаризма.

Р.S Для понимания мерзкой сущности Зюганова и зюгановщины в коммунистическом и рабочем движения обязательно нужно прочесть книгу «АНТИ-ЗЮГИНГ», которую написала лучшая оппозиционная журналистка той поры Надежда Гарифуллина (http://anti-zyging.narod.ru).