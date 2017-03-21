"На углу у Патриарших": снос исторической Москвы продолжается

На фоне рекламируемой широко программы "Война хижинам, мир дворцам" (окончательное решение в Москве "хрущобного вопроса", затронувшее даже девятиэтажки и поднявшее с диванов в протест ту часть москвичей, которые протестовать не планировали) - продолжается снос и дворцов, только не новорусских новоделов, а аутентичных, исконных московских фасадов. В этом плане ни Лужков, ни Никита Михалков, доселе славившиеся вандализмом в этом районе - ни затмят того, что делает Собянин.

Ибо он-то даже не утруждается имитировать фасады "реставрацией по-лужковски" (когда здание полностью сносят и заменяют монолитным новоделом, выше оригинала этажа на два) - он просто строит никак не вписывающиеся в историко-культурный контекст девятиэтажки вместо особняков... По иронии судьбы под снос пошёл тот самый "Мосинжстрой", что и начинал в бандитских девяностых за бешенные откаты от застройщиков снос Москвы при Лужкове, замену её имитациями коммерческой ориентации.

Вот что с мест событий сообщает муниципальный депутат Елена Ткач:

- Власти Москвы наплевав на все законы и обсуждения с жителями и выдали ГПЗУ на стройку 7 или 9-этажки (судя по планируемым объемам здания) на Малой Бронной, д. 15 «Б» - на месте трёхэтажного особняка 19 века.

ГПЗУ готовился и выпускался в полной тайне и добыла я его совершенно случайно. Обязательных в таких случаях публичных слушаний не было. Мэрия понимала, что протащить эту мерзость через согласование с жителями не получится. В результате буквально в течение месяца был выпущен документ, позволяющий построить 7100 кв. м. по красной линии Малой Бронной.

История участка максимально мутная, здание принадлежало «Мосинжстрою», который якобы обанкротился и продал его некой Гвоздевой Маргарите Владимировне. Г-жа Гвоздева обратилась в Градостроительно-земельную комиссию и попросила согласовать ей 7 тыс. кв. м. новостройки на Малой Бронной.

И уже через месяц получила нужный ей документ! После этого она ликвидировала свой ИП и, видимо, перепродала проект. Такие документы рождаются только по устному распоряжению мэра. Ни один чиновник в здравом уме такое не подпишет.

Теперь факты. Земельный участок по проекту межевания предназначен для обслуживания нежилого здания, проект межевания не корректировался, назначение земельного участка не менялось. Участок очень маленький, почти по подошве особняка, то есть жилье тут построить никак нельзя, так как придомовой территории нет совсем.

Потом, согласно 229-ПП о выдаче ГПЗУ, здесь могут быть только параметры существующей застройки. Участок расположен в защитной зоне объекта культурного наследия (Спиридоновка 22/2).

Далее, публичные слушания должны быть обязательно, и я теряюсь в догадках, чем же застройщик смог ТАК заинтересовать или запугать мэрию, что она «забыла» согласовать проект с жителями.

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