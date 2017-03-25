Ответственность перед народом

В один день увидел два материала двух оппозиционеров - Лимонова и Навального. Написали они на как бы разные, но если присмотреться, то, по сути, на одну тему.

Мы с Лимоновым очень разных взглядов - он не воспринимает мои цели, а я считаю ложными его цели. И я достаточно много написал критических материалов о деятельности Лимонова. Но во времена нашего ареста по делу ИГПР ЗОВ, в самом начале этого дела, Лимонов несколько раз выступил в нашу защиту, и я ему искренне признателен, поскольку при глухом молчании СМИ и это уже характеризует человека.

Тем не менее, статья Лимонова «Восстание журналистов» https://russian.rt.com/opinion/366856-limonov-vosstanie-zhurnalistov вызвала у меня недоумение, поскольку в данном случае я Лимонова понять не могу. Писал бы он о чём-то другом, ещё можно было бы понять ошибку, но Лимонов ведь сам журналист. Да, разумеется, он в числе немногих журналистов имеет огромный практический опыт и не только в писаниях, но и в самых разных областях жизни - это так. Тем не менее, Лимонов обязан безусловно понимать, что такое журналисты. Понимать, что это за животные.

Но Эдуард Вениаминович в указанной статье (кстати, в защиту Трампа) пишет:

«Американские СМИ, ещё в годы после второй мировой войны считавшиеся эталоном серьёзности и дотошности (американский журналист — в шляпе, в костюме о двух бортах, с вечной авторучкой, фотоаппаратом и сигарой в зубах — служил этакой скульптурой символической надёжности информации), чуть ли не в один сезон превратились в свою противоположность. Они психически неустойчивы и лживы…

Почему?

А потому, что они восстали. Класс журналистов восстал против современного мира.

Они давно ощущали своё могущество».

Журналисты восстали?? Не, ну это «воще».

Повторю, есть люди, которые сначала жили и изучали жизнь, а потом начали писать. Да, сам Лимонов один из них, помню, что в 90-х я цитировал его историческую публицистику, переняв у него оценку 40-х годов прошлого века, - «вся Европа была больна фашизмом». Но сколько таких людей, как Лимонов, в журналистике? 1%, 2%?

А ведь основная масса журналистов это те, кто, подтянув после школьных экзаменов штанишки и вытерев сопли, начали за деньги писать для публики слова, даже не пытаясь понять, что эти слова значат. Вот, к примеру, есть у Russia типичнейший журналист Леонид Радзиховский, в юности он был простодушным. И в середине 90-х он наивно попрекал тех журналистов, которые не хотели продаваться ельциноидам, при этом уже тогда использовал терминологию понятной ему деятельности - он искренне предлагал всем коллегам «лечь под Ельцина» и «получить удовольствие» в виде денег. И еще запомнился довольно точными характеристиками своих продающихся коллег — своих братьев по разуму, совести и чести, - напоминая им: «Мы ведь только лишь двадцать метров кишок и немного секса», - и объяснением того, почему нужно продаться Ельцину: «Мы ведь ничего не знаем, кроме слов». Как видите, Радзиховский уже тогда прекрасно осознавал, что журналисты это люди, которые с голоду сдохнут на любой работе, на которой не платят за произнесение (написание) слов.

Буквально накануне смотрел эпизод фильма «Нейшенал джеографик» о птицах, перелетающих с Арктики в Антарктиду. И отечественные журналисты, озвучившие фильм на русском, сообщают, что расстояние по этому маршруту составляет 70 тысяч километров. Семьдесят тысяч километров, Карл! Говорят слова, не имея ни малейшего представления, о чём именно они говорят.

Кстати, ещё один «откровенный» - пресс-секретарь «Роснефти» М. Леонтьев, - хорошо знающий себя и коллег, объявил «журналистику мерзкой профессией, выбираемой ущербными людьми». И как ему возразить?

И эти ущербные восстанут?

Для восстания нужно наличие идей и мужества. Вот и вопрос к Лимонову: есть у этих беспринципных холуев своих хозяев идеи и мужество? Это глупое и амбициозное быдло могущественно?? Да оно само по себе - ничто! И журналистскому быдлу во всех странах, в том числе и в США, ничего не надо, кроме денег хозяев.

Но особенно это видно по журналистам Russia. Ведь ни в одной иной профессии нет такого тупого отказа от возможности творить, как у отечественных журналистов. Поясню, у журналистов, как профессии, творчество не возможно без свободы слова, а разве российские журналисты эту свободу защищают?

В России статьёй 29 Конституции устанавливается полная свобода слова и мыли, и запрещается только АГИТАЦИЯ и ПРОПАГАНДА розни и превосходства. Пользуйтесь, журналисты!

Но Дума и Президент, нагадив на Конституцию и свободу слова, в Уголовном кодексе и законах Russia ввели наказание за СЛОВА и МЫСЛИ. Сами оцените это на уже скандальном примере - к примеру, книга немецкого врага России Гитлера в Германии свободно продаётся, в Израиле изучается, а в России она запрещена. Это как понять и как это совместимо с: «1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова… 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом»? Дума и президент просто плюнули на Конституцию и держат народ России за тупых дебилов, которым нельзя читать то, что можно читать немцам и евреям.

Ещё, для совсем уж непонятливых. Если руководствоваться Конституцией, то чтобы прокуратуре предъявить кому-то в суде претензии в том, что запрещено статьей 29 Конституции, нужно чтобы прокуратура сумела доказать, что этот подсудимый занимался агитацией или пропагандой. А вот для того, чтобы посадить человека за слово или мысль - заткнуть рот любому журналисту, - нужно только, чтобы он их высказал.

Ну и кого-то из журналистов Russia возмущает отсутствие у них свободы СЛОВА и МЫСЛИ?? И не только потому не возмущает, что по своему умственному развитию журналисты не способны понять, о чём тут речь и в чём разница между правом говорить то, что ты думаешь, и пропагандой. Но и потому, что этим журналистам никто и не запрещает говорить то, что они хотят. А они хотят только и исключительно говорить то, что укажут хозяева, - то, за что они получают денежки. А от себя - от своего ума дебила - им и говорить нечего, посему им просто не нужна свобода слова.

Кстати, а много ли вы знаете журналистов, которые бы имели какие-то иные убеждения, кроме убеждения утверждать то, что требуют хозяева?

Помню, от В.С. Бушина услышал историю о том, как мае 1945 года, после окончания боёв в Берлине, срочно потребовалось как-то информировать берлинцев и немцев о том, что происходит в капитулировавшей Германии, и что победители от немцев требуют. И вот командование Красной Армии приказало какому-то нашему военному журналисту (к сожалению, сейчас не помню, кому именно) организовать выпуск газеты на немецком языке, а он и на русском не представлял, как это делается (я его понимаю - у меня в жизни тоже такое было). Он нашёл в Берлине редакцию главной газеты нацистов «Фёлькишер беобахтер», там нашёл курьеров и приказал им созвать редакцию, а явившимся журналистам приказал начать выпускать антинацистскую газету. И эти журналисты не восстание подняли, а чуть ли не следующий день выпустили антинацистскую газету. А ведь по идеологической силе сегодня нет идеологий (религиозные в расчёт не принимаем), сравнимых с нацистской. И что толку? В эти дни в Германии кончали жизнь самоубийством тысячи немецких офицеров и генералов, но и слуха нет, чтобы покончил с собой какой-нибудь представитель немецких СМИ - тот, кто убеждал немцев не сдаваться и этим обеспечил реки дополнительно пролитой крови.

Это же журналисты, они же проститутки, какая им разница кому продаваться?

А по Лимонову это быдло «восстало»…

Нет, Эдуард Вениаминович, это не пресса восстала против Трампа, это ХОЗЯЕВА ПРЕССЫ ВОССТАЛИ, а журналисты лают, на кого приказано хозяевами. И нет смысла им не заслужено льстить.

Ну, ладно. А что Навальный?

Ну, а Навальный, в противоположность Лимонову, жалуется, что журналисты и депутаты никак не восстают.

После его фильма о недвижимости Медведева стало известно, что депутаты Думы заготовили 20 вопросов для Медведева, собирающегося посетить Думу. И вопросы у кнопкодавов сплошь умные. Как сообщают СМИ, КПРФ, к примеру, спросит Медведева, почему нет у правительства мер для роста производства отечественной продукции? «Справедливой России» захотелось иметь критерии оценки деятельности Центробанка, а ЛДПР интересуется, какие внутренние факторы являются основными для возобновления роста экономики в 2017 году?

Но если исключить недавнее письмо депутата КПРФ В. Рашкина Бастрыкину о проверке фактов в фильме Навального, то у остальных 449 депутатов из 450 и намёка нет на вопросы, связанные с роскошными усадьбами и виноградниками в Италии, которые Фонд борьбы с коррупцией Навального разыскал у близких к Медведеву некоммерческих фондов.

Вот Навальный и удивляется этому, сравнивая ситуацию с Кореей:

«Ведь в Южной Корее совсем недавно произошло очень похожее (только в гораздо меньшем масштабе). Президент получала взятки через некоммерческие фонды. Деньги в эти фонды несли местные олигархи.

Можно сколько угодно рассказывать друг другу басни про «азиатскую ментальность и склонность к коррупции», но в Корее последствиями были:

а) массированная атака местной прессы, просто разорвавшей власти на кусочки. Они детально разбирали каждый эпизод коррупции и много дней держали тему на первых полосах (и сейчас держат);

б) митинги

в) импичмент президента;

г) арест олигархов, заносивших в фонды деньги. Арестован, в том числе, глава «Самсунг»».

А в Russia, сообщает Навальный, в ответ на его фильм с фактами коррупции премьер-министра, получено «комментария от тех, кому положено что-то сказать, три:

1. Тимакова: не комментируем — Навальный уголовник.

2. Песков: не комментируем — творчество осужденного гражданина.

3. Генсек «Единой России» Неверов: Навальный не служил в армии, а я полный кавалер знака «Шахтёрская Слава».

И только комментарий №3 занимает больше одной строки (советую почитать его, там АДЪ).

Всё. Вся система государственной власти РФ, подотчётная, как известно, народу, не имеет больше ничего, что хотела бы сказать вам».

Что-что??

Это же какая падла рассказала Навальному, что «система государственной власти РФ, подотчётная, как известно, народу»?? Это кому же ещё, кроме Навального, это известно?

Сейчас активистов ИГПР ЗОВ судят за то, что они хотят сделать систему государственной власти подотчётной народу, так ведь именно Навальный ни слова об этом не обмолвился! Ни словом поддержки, ни даже таким, каким ему ответила Тимакова.

Это вроде примера еврейской хуцпы - «сын убил родителей, а у суда просит снисхождения потому, что он сирота». Так и Навальный - делает всё для обеспечения безответственности коррупции в Russia, а после этого не жалея сил борется с коррупцией. А зачем ты это делаешь, если власть в Russia не отвечает за последствия нахождения на государственных постах любых уродов, пресса глупа и куплена (в оппозиции хозяев прессы, как в Корее, нет), а народ запуган и не видит выхода из положения?

Может, всё же, Навальному нужно начать с начала - с подчинения власти народу? А?

Он не слышит - ему митинг против Димона организовывать надо.

Ну, что же, он не прячется под бабьей юбкой, - он борется, как умеет, и призывает бороться других.

Посему желаю и ему удачи!

От редакции: Мне как журналисту тоже было приятно услышать о себе правду. То есть мнение обо мне людей, которые пользуются моими услугами. Ну типа проститутки. Спасибо!

Странно, вот люди платят стоматологу за то, что он делает сложную и неприятную работу - мало у кого во рту пахнет розами. Или вот врачу-проктологу платят за то, что он залезает пальцами в задницу и лечит обнаруженные там болячки. И никто их при этом не называет проститутками. И не высказывается о них презрительно из-за особенностей их ремесла.

Но поверьте, жизнь уважаемых людей, в которой приходится копаться, куда противней, чем жопа.

Если мне не изменяет память, за публикации на ФОРУМе.мск никто не платит, и тем более ничего не платят тысячи читетелей, ежедневно посещающих наш ресурс. Иногда к нам обращаются с проблемами, куда более серьезными, чем больной зуб или геморрой. И при этом - ну почитайте отзывы под любой статьей - там, где вопрос касается редакции или журналистики вообще - ну просто море презрения...

Ну да ладно, я как раз умею лечить болезни, и диплом имеется. В ближайшее время если проститутка-редактор не найдет денег, ФОРУМ.мск закроется, и всем сразу станет легче, а воздух чище. Последую совету знающих людей - займусь делом, а не позорным ремеслом журналиста...

Зато останется коллектив "Раша тудэй", где можно будет почитать честную журналистику.

Анатолий Баранов, (пока еще) главный редактор ФОРУМа.мск