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Московский листок

Всякий борец с коррупцией - государственный преступник

Опубликовано 27.03.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

коррупция навальный вороненков
Всякий борец с коррупцией - государственный преступник

Вообще-то вчера я весь день и вечер ждал: что скажут центральные телеканалы об антикоррупционной акции ФБК и лично товарища А.Навального под названием «Он вам не Димон»?

Как же, ведь не в африканской республике Нихерагуа прошли эти многолюдные митинги и шествия, а в Москве и крупнейших городах поднявшейся с колен России.

Ничего не сказали. Ни-че-го. Ни Эрнст-ТВ словом и кадром не обмолвилось, ни ВГТРК, ни НТВ. В том числе и претендующее на объективность Кисель-ТВ. Все, как видно, руководствовались присказкой: «Если о событии не сказало телевидение, значит, его не было».

Так, наверно, и было 20 с лишним лет назад, когда о танковом расстреле прямой наводкой осажденного здания Верховного Совета вело прямой репортаж закордонное CNN. Эти стервецы как будто заранее все знали и заняли с телекамерами очень удобные позиции на прилегающих крышах. А наше ТВ молчало.

Но за эти 20 с лишним лет появилась такая неприятная для команды гаранта штука, как Интернет. А с ним смартфоны, Фейсбук, Твиттер и прочие сетевые разоблачители.

Особенно мерзопакостен для Кремля Твиттер, куда его пользователи скидывают тексты и снимки в реальном времени. Представляете?

Едет корреспондент СМИ в катафалке.., то есть я хотел сказать - в автозаке и шлет оперативный твитт о своем задержании в редакцию. Мрак ведь.

Все же советские вожди старались в деликатных случаях действовать с оглядкой на загнивающий Запад: «Что там скажут?» Что наутро наклевещет на нас «Голос Америки» или радио «Свобода»? Конечно, их глушили, но больше, думаю, для проформы, из любви к искусству. Рок-н-ролл мы все равно слушали.

А у нынешних «кремлядей» ни в чем никакого стеснения. Никакой деликатности в обхождении с антикоррупционно настроенной публикой. Хватали ОМОНовцы и старого, и малого. Но почему-то им всегда особенно по душе молоденькие девушки.

Та же «Дойче Велле» («Немецкая волна») давала с места событий такие снимочки с ехидными комментариями – пальчики оближешь.

В общем, должен я поздравить Михаила Делягина, который еще 10 лет назад пророчески предупредил всех нас: «Коррупция - основа нынешнего государственного строя. Поэтому всякий борец с коррупцией - государственный преступник».

Вчера нам правящий режим прекрасно это еще раз доказал. Так что вместо того, чтобы писать заметку о нашумевшем убийстве в центре Киева бывшего депутата Дениса нашего Вороненкова, я сидел в Твиттере. Как будто сам на месте событий побывал.

За Лешу Навального не волнуюсь. Как его задержали, так и отпустят. Ибо нужен он Владимиру нашему Владимировичу на президентских выборах 2018 г. для обеспечения сокрушительной явки и победы с результатом 70%. Очевидно же: на 70-летних старичков Зюганова и Жириновского народ больше не поймаешь.

Ну, вы же не дети малые, понимаете: после такой массовой манифестации по всей стране против взятки, откатов, распилов и заносов Дмитрий наш Анатольевич уже не может выставлять себя претендентом на главное кресло Кремля.

Нет, я не говорю, что Его Высочество завтра срочно отправит его в отставку или сместит пару-тройку зарвавшихся хапуг вроде Шувалова или Абызова. Снять любого рвача он может в любую секунду, не заказывая для этого разоблачительных блокбастеров. Но теперь на Димона и его Кабмин легла такая тень…

В общем, посмотрел я видеоролики со сценой расправы с беглецом нашим и... нет слов. Жалко, конечно. Соболезнования жене, родным и близким. И… огромное «фэ» украинским спецслужбам.

Кто бы ни заказал Дениса Николаевича - так охранять важного свидетеля преступно. Полный непрофессионализм, за которым многое угадывается и догадывается.

Так и хочется спросить: «У вас же, господа незалэжные панове, как у всех белых людей, есть «Программа защиты свидетелей». Ну и где она»?

Элементарные вопросы напрашиваются даже у неспециалиста:

а) почему на важном свидетеле не было простенького бронежилета? На телохранителе тоже.

б) почему он передвигался по Киеву в лимузине, а не в броневике? Вы же знаете, как рванули Пашу Шеремета.

в) зачем он у вас назначал встречи в людных местах, где выстрелить и скрыться - раз плюнуть?

г) почему наш перебежчик вел у вас открытым текстом телефонные переговоры по мобильнику и назначал встречи?

е) вы думаете, мы действительно поверим, что идущий «на дело» киллер берет с собой личные документы?

Вывод: значит этот «важный свидетель» был теперь для вас не так важен. Может быть, потому, что все уже сказал.

Что-то мне опять, как и после покушения на Павла Шеремета, подсказывает: и это убийство повиснет на украинской Фемиде тяжелым «висяком».

Потому что есть у оперативников верная примета: если после преступления в первые часы и дни нет по «горячим следам» подозреваемых и задержанных - значит, их не будет вовсе...



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