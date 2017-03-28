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Московский листок

Гадкие лебеди

Опубликовано 28.03.2017 автором в разделе комментариев 1

дети защита
Гадкие лебеди

Наверное, никогда еще избитая фраза «Дети – наше будущее» не получала такого зримого подтверждения, как на воскресном митинге против коррупции. Потому что первое, что поразило взрослых, не побоявшихся прийти на Тверскую – это огромное число студентов и даже школьников всех возрастов, которые уж точно не побоялись ни предков, ни преподов и ни остальных взрослых дядей. И пока родители спорили – так ли хорош Навальный, чтобы рисковать своей шкурой, и не проект ли он Кремля или кого еще, они просто взяли и пришли.

Особенно трогательно смотрелись детишки рядом с разряженными «космонавтами», которые пришли не охранять детский утренник, как могло показаться, а, напротив, разгонять всех подряд, невзирая на пол и возраст. Это их так специально учат или очередные чудеса нашей генетики?

А ведь никто не принимал детей в расчет. Ну, наверху – это ладно, им там до лампочки и вообще они уверены, что хрустальная мечта подростков - это владеть седьмым айфоном, сниматься в дегенеративном телешоу или гонять на крутой тачке… И как можно скорее свалить куда подальше.

А детям новой генерации вдруг захотелось нормальной жизни здесь и сейчас без убогого телевидения и Евровидения. И еще какой-то справедливости, хотя их родители давно забыли смысл этого слова. Странные дети, не их ли имели в виду Стругацкие в своем романе «Гадкие лебеди»?

И еще вчера я впервые за долгое время почувствовал гордость за свою страну. Потому что у нас, оказывается, есть дети, которые действительно наше будущее.



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Всего комментариев к статье: 1
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Дети
мама написал 28.03.2017 00:45
Господи, а ведь точно как в романе Стругацких "Гадкие лебеди". Только в романе инопланетяне в конце забирают себе чудесных золотых детей, родители которых их недостойны. Надо сделать все,чтобы эти наши потрясающие дети остались с нами. Иначе зачем все...
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