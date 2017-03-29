Чьи права защищает совет по правам?

Вообще-то я и раньше знал, что у нас имеется некий Совет по правам человека, хотя как конкретно он защищает наши с вами человеческие права, представлял довольно смутно. Лично мои - так никак. И вот сегодня узнал про этот СПЧ некоторые интересные подробности.

Первая про то, как его председатель тов. Федотов сильно озаботился судьбой пострадавшего в воскресенье на Тверской полицейского Гаврилова. Который, оказывается, еще раньше пострадал и на Болотной тоже. Вот уж не везет, так не везет! И с жилищными условиями у Гаврилова оказалось тоже неважно, так что насчет квартирки тов. Федотов обещал похлопотать. Думаю, результат будет положительным.

Впрочем, про любовь наших правозащитников к правоохранителям сказано уже много, единственно хочу отметить одну странность. В воскресенье тысячи людей снимали происходящее камерами, фотоаппаратами, телефонами, но при этом так разрекламированный СМИ удар ногой в свободном полете, отправивший полицейского Гаврилова в глубокий нокаут, в кадр ни разу не попал. Мистика, да и только, какой-то неуловимый Джо...

А теперь подробность номер два. Как я понял, помимо Гаврилова тов. Федотов озаботился и судьбой задержанных журналистов. И это правильно, задерживать журналистов при исполнении негоже. Во-первых, откуда тогда народ узнает правду, не из телевизора же, а во-вторых, журналистов, как и правоохранителей, защищает статья УК, конкретно номер 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации. В нашем случае - это отказ от распространения, поскольку вещать из камеры не всегда сподручно.

Так вот такое деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и соединенное с насилием над журналистом, наказываются очень сурово - принудительными работами до пяти лет.

И что же сделал тов. Федотов? Потребовал, чтобы задержавшие журналистов омоновцы были названы и привлечены хоть к какой ответственности? Для профилактики. Куда там! Просто, как я понял, поспособствовал, чтобы ребят тихо выпустили. При случае помянут добрым словом, что уже, замечу, и было сделано, я слышал. К слову, еще и сокрытие получается.

На мой взгляд, это отвратительно. Как и то, что коллеги разбежались по домам, а дети остались сидеть по камерам.

Впрочем, времена теперь другие и мои старомодные принципы наверняка безнадежно устарели.

От редакции: "Известно, что порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия...", - писал Сергей Довлатов. Так вот Михаил Федотов - несомненно порядочный человек! Я могу это засвидетельствовать лично, ему вполне откровенно можно пожимать руку, нисколько не боясь ни за репутацию, ни за число пальцев.

В периоды застойной полицейщины такие люди во главе всевозможных полугосударственных структур способны сделать немало добрых поступков, хотя и мелких. Но требовать же от них какого-то особливого самопожертвования по меньшей мере негуманно.

Но сейчас немножко другие времена, опять начала раскачиваться лодка с тошнотворными пассажирами. Опять начала подниматься цена на подвиг.

А с какого перепугу Михаил Федотов - правозащитник? Ну да, в 1968 году вроде был отчислен из университета, вроде за правозащитную деятельность, но тут же восстановлен на вечернем факультете. Полвека назад. Да, либерально (в хорошем смысле) мыслящий человек, прогрессивный чиновник, что, однако ж, не помешало стать действительным государственным советником, то есть статским генералом. Бывший министр.

Конечно, времена такие, что могут статского генерала вполне заменить и на полицейского - пример генерала Москальковой перед глазами.

Но и с командой "приказано выжить" в роли совета по правам тоже далеко не уедешь. Не уедем. Ну может разве на Колыму, но с соблюдением...

А нужен камикадзе. Который жизнь положит за други своя. Но где же его взять? И кто ж его назначит? Совет-то при президенте...

А.Б.