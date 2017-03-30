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Московский листок

Прекрасное. "Во всём виновата интеллигенция!"

Опубликовано 30.03.2017 автором в разделе комментариев 0

путин царь романовы монархия
Прекрасное. "Во всём виновата интеллигенция!"

Патриарх Кирилл выдал очередной шикарный перл, пройти мимо которого крайне затруднительно. На заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии Его Святейшество возложил вину за революцию 1917 года на интеллигенцию. "Всё, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?" — заявил Его Святейшество.

Фактически это перепев знаменитой книжки "Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции", вышедшей ещё в далёком 1909 году (авторы — Бердяев, Струве, С. Н. Булгаков, Изгоев и другие правые либералы). Ленин лаконично назвал "Вехи" "сплошным потоком реакционных помоев, вылитых на демократию". Зато книжку высоко, даже высочайше оценивал Солженицын, называя "Вехи" "как бы присланными из будущего". Это уже говорит о ней многое.

Можно пересказывать книжку, а можно просто привести яркий эпизод из биографии одного из её авторов, бывшего марксиста и соратника Ленина, а потом либерала и столыпинца Петра Струве. Монархист Василий Шульгин вспоминал, что уже будучи в эмиграции в 20-е годы, он как-то читал лекцию о Февральской революции, и на ней присутствовал Струве. После лекции начались прения, и Струве категорично заявил, что у него была единственная причина для критики Николая II — что тот был излишне мягок с революционерами, которых, по словам Струве, нужно было «безжалостно уничтожать». Шульгин в шутку спросил, уж не считает ли Струве, что и он сам должен был быть уничтожен. Струве, чрезвычайно разволновавшись, воскликнул:

"— Да!

И, встав со своего места, зашагал по зале, тряся седой бородой.

— Да, и меня первого! Именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимал голову свою — бац! — прикладом по черепу!".

Собственно говоря, в этих замечательных словах — квинтэссенция "Вех", и читать их более подробно вовсе не обязательно. :)

Теперь Его Святейшество, похоже, "тряся седой бородой", занял ровно ту же самую позицию, что и почтеннейший Пётр Бернгардович.

Немножко непонятным остаётся только вот что. Ну, хорошо, господа князья церкви, либералы, безутешные вдовы Солжеельцина, свидетели Маннергейма, нео-веховцы и прочие так страстно ненавидят страну — СССР, созданную революцией 1917-го года, что хотели бы дать её строителям прикладом по черепу. Что этот удар непременно придётся по ним самим, поскольку в этой самой стране они и родились, и выросли, и именно проедая её наследие, стали тем, что они ныне есть, они как-то не додумывают.

Сейчас у них во всём виновата интеллигенция. Но вот интересно: что, если, — не приведи Бог/Аллах/Б-г/святой царь Николай, конечно, — вернётся аццкая советская власть и спросит с них строго симметрично? "Кто тут совершил страшные преступления против коммунизма, революции, против своего советского народа, против своей страны — СССР? Кто тут главные контрреволюционеры, уж не вы ли?". Ведь действие равно противодействию.

Что они скажут тогда?

"А нас-то за что?" (с)



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