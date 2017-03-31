Перемудрили (сказ о том, как кощеева игла оказалось у уточки)

Каждый раз генералы готовятся к предыдущей войне. Поэтому украинские генералы ждали, особенно весной 2014 года, чего то похожего на 22 июня 1941 года или на ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979... "Гибридная война" стала неожиданностью!

Впрочем, российские генералы входили (спустя 15 лет после вторжения в Афганистан) в Чечню так же, как в Венгрию осенью 1956 года, не понимая, что их ждёт маленький, но Афган...

Каждый раз диктаторы готовятся к предыдущей революции. КГБ сделало всё, чтобы в СССР не было революционного подполья и даже зародыша вооружённого сопротивления... Поэтому принципиально открытая деятельность диссидентов и не менее принципиальная установка на ненасилие застали Партию и Органы врасплох.

Но адаптировавшись за четверть века к борьбе с инакомыслием небольших и склочных группочек и самиздатом (единственный элемент конспирации, который позволяли себе диссиденты), они были застигнуты врасплох тем, что во время кризиса перестройки 1988-89 годов против них выступят под лозунгами поддержки Советов и улучшения социализма, а в республиках проверенные патриотические клише будут переделаны с советских абстракций на конкретное этническое наполнение.

Как пример, небольшое воспоминание из моей революционной молодости. Февраль 1990 года. На 4 марта назначены выборы "народных депутатов Съезда РСФСР".

Очевидно, что это будет генеральное сражение между уже презираемой и распадающейся КПСС и демократами-"сахаровцами" (в январе создан блок кандидатов "Демократическая Россия").

На 26 февраля в Москве и Ленинграде назначены последние предвыборные митинги демократов.

И тут Горбачёв внезапно пускается во все тяжкие: распускаются слухи, что общество "Память" (тогда - с реальной силой и влиянием равным нынешним организаторов "Русских маршей") готовит еврейские погромы, а в помощь им КГБ подключит мобилизованных уголовников, в больницах же спешно резервируют койко-места...

Это значит, что совсем недавний "перестроечник" окончательно перестал заботится о своём образе поборника "общечеловеческих ценностей".

В Северной Пальмире цвет и гордость отечественной интеллигенции - академик Лихачёв призывает с телеэкрана отказаться от митинга во избежании жертв.... И культурная столица России внемлет своему гуру...

Но суровая первопрестольная - "слезам не верит". Тогда под предлогом недопущения беспорядков в центр Москвы вводят части иногородней милиции, ОМОНа и внутренних войск. Периметр - Садовое кольцо... Валерия Новодворская заявляет, что всё равно проведёт пикет Демсоюза у памятника Пушкину... В Интерфаксе уже заготовлено сообщение, точнее так, в Интерфаксе по линии органов уже доставлен "темник" - проект "молнии", что в Москве начались беспорядки, спровоцированные - ДемСоюзом, партией конституционных демократов [создана в октябре 1989, руководил Виктор Золотарёв, и я в ней был - избрана была, видимо, за то, что среди немногих отчётливо декларировала антисоциалистический характер - тогда это была пугающая экзотика] и анархистами... Такой вот "набор, взвешенный по белкам и витаминам" - "злобная антисоветчица" Валерия Ильинична, комическая "буржуазная" микропартия и анархо-синдикалисты Саши Шубина и Андрея Исаева (потом ушёл в ФНПР советником Шмакова), за которыми должна были угадываться тени революционных кронштадтцев...

Горбачёву не помогло ничего. Сразу за линией оцепления на Зубовской площади и Садовом прошёл грандиознейший митинг (свыше полумиллиона участников) демократов. КПСС выборы на Съезд проиграла: успех был гарантирован любому деятелю, провозглашавшему, что он против (инспирируемых КГБ) еврейских погромов и вообще против коммунистов.

Путин учёл уроки приведшей его к власти революции.

Политические партии были "мозаизированы" (лидеры, звавшие к интеграции разных идеологических направлений, были убиты и осуждены по надуманным причинам) или скуплены как в "стоках", митинги в значимых местах старались не допускать, а выборы превратились в профанацию (единственная внепарламентская партия, представители которой могут говорить о выборах с серьёзным выражением на лице - это "ЯБЛОКО", но там - хорошо поставленная дрессура).

Старательно раздробив оппозицию и ещё поощрив создание квазиоппозиционных структур, путинизм совершил две роковые ошибки.

Во-первых, даже квазиоппозиция и псевдопартии должны были что-то критиковать. Им разрешили отводить душу в нападках на социально-экономическую политику (точнее, на её "профанацию" правительством) и на либеральный капитализм вообще и на коррупцию. Была немудряще повторена схема 120-летней давности с "легальным марксизом" (царь то ведь тоже против присвоения буржуазией прибавочной стоимости) и "монархическим профдвижением" ("зубатовщина", "полицейские профсоюзы").

Во-вторых, они должны были критиковать кого-то. Разрешили нападки на премьера Димона... Ничего нового под Луной. Поздней осенью 1905 года типографии МВД "тайно" печали листовки "Союза русского народа" - с призывом убить премьера фон Витте - "жидовствующего кадетствующего министера с его женой-жидовкой"...

Таким образом, несмотря на раскол и вражду различных течений и движений у них всех оказался общий идеологический знаменатель - они выступают против коррупции и против Медведева. И когда выдохся "крымизм" и отгремел антиамериканизм, именно эти позиции оказались консенсусом. Недоставало только соединения этих двух "врагов общества". Фильм Навального также гениально соединил их, превратив Медведева в символ коррупции (с Чайкой и Улюкаемым это не

удалось), как в январе 1953 года Сталину удалось создать взрывчатую смесь из архаического страха перед колдунами (врачами) и оборотнями (евреями).

А поскольку путинизм разгромил партии и превратил в профанацию согласование демонстраций, то огромный успех принесло внепартийное несогласованное шествие на основе общенационального антимедведевского консенсуса... И нет той партии, шантажируя или подкупая которую, можно сбить протесты...

Как обычно, режим сам создал то единственное политическое оружие, которое может его поразить... Хотя, всё как в сказке - кощеева игла оказалась при уточке...