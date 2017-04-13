Жизнь наизнанку

В Чеховском районе продолжатся поэтапное и осознанное уничтожение частной собственности.

На протяжении года жители обращались в администрацию Чеховского района и главное управление Архитектуры и Градостроительства Московской области с требованиями сохранить частный сектор в Генплане Чехова.

Обращались много и упорно. Писали электронные обращения и подавали письменные заявления. Ездили на личные приемы, публиковались в СМИ и подписывались петиции.

Вопреки мнению жителей, проект Генплана слушался без учета тех изменений, что вносили люди. А ответы районных и областных чиновников разнились по форме, однако были едины по сути. Гражданам сообщалось: дождитесь публичных слушаний и там сможете высказать свое мнение.

Грянули публичные слушания, и началась вакханалия правового беспредела. Районные власти ссылаются на областное правительство, дескать они заказчики и все вопросы направляйте туда, а мы лишь проводим слушания. В области с удивлением разводят руками и ссылаются на районных должностных лиц, - как те оформят ваши предложения, так их и внесем.

Добавлю, что попутно, жители продолжали «заваливать» органы власти письменными обращениями.

И вот комиссия администрации Чеховского района выпускает Решение, которое не отражает мнения, высказанные в ходе публичных слушаний: ни по форме, не указав мнение всех участников, ни, по сути, изменив часть требований.

А далее начинается вечная бюрократическая волынка.

Попытка членов инициативных групп «Гражданская инициатива» и «Гражданская позиция» указать на нарушения наталкивается на различные препоны. Руководитель администрации Марина Кононова, она же руководитель вышеуказанной комиссии, в отпуске. Начальник управления градостроительной деятельности Михаил Кораблев, который проводил публичные слушания, тоже в отпуске.

Ну, а руководитель отдела капитального строительства Валерий Ефименко, так и не сумел дать какие-либо разъяснения, предложив обратиться в комиссию, чтобы внести в Решение изменения.

Правда, будут ли внесены наши изменения, он не уточнил. А даже если будут, то не раньше, чем через месяц. В то самое время, когда поправки в Генплан, представленные комиссией, уже будут внесены.

Так для чего проводились публичные слушания? И, почему мнение людей, высказанное на них не было учтено? Эти вопросы повисли в воздухе…

Зато планомерное уничтожение частной собственности, внесенное проекты в Генплана и ПЗЗ, продолжается!