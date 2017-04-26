Об актуальности лозунга "Вся власть Советам!"

В сегодняшней России левый «красный» политический спектр представлен не одним десятком партий, движений и иных объединений граждан, являющихся апологетами коммунистической (социалистической) модели развития общества. Их программы содержат многочисленные и, в большинстве своем, правильные шаги по достижению этой целевой модели. Но реализация их программных мероприятий в настоящее время крайне затруднена по ряду вполне объективных причин, и в первую очередь потому, что в стране еще пока не сформирован окончательно социальный запрос на изменение общественного строя. Вместе с тем, левые общественные силы (вожди этих движений) не видят потребности, не хотят, не умеют или боятся делать даже то возможное из числа необходимого для распространения своего влияния на массы. Очевидно, мы имеем ситуацию, когда зарождающаяся общественная потребность на формирование справедливого общества, основанного на гуманистических принципах, не находит своего отклика в имеющихся формализованных политических структурах.

В результате общественный протест возглавляется оппозиционными лидерами либерального фундаменталистского толка, не предлагающими ничего такого, что бы соответствовало той повестке дня, которая начала свое бессознательно-стихийное формирование в недрах нашего общества. Таким образом, за четверть века у нас так и не сформировалась политическая сила, способная сформулировать актуальную аттрактивную идею по переустройству нашей жизни, кроме той, что представляет из себя гремучую смесь просвещенного феодального средневековья на постиндустриальных развалинах людоедского капитализма.

Из этого следует то, что обычными, партийно-политическими методами, мы не сформируем ту основу гражданского общества, которая смогла бы реально участвовать в общественной жизни и влиять на нее хоть сколько-нибудь ощутимо.

Наука почвоведения говорит нам о том, что 1 см плодородного слоя почвы формируется примерно за 250 лет. А общий плодородный слой, пригодный для сельскохозяйственных работ, составляет 10-12 см. Теперь нетрудно подсчитать то необходимое время для естественного воссоздания разрушенного плодородного слоя Земли. Примерно тоже самое произошло и с политическим слоем нашего общества. За последние 25 лет в нашей стране произошла тотальная эрозия плодородного политического слоя, который надо создавать практически с нуля. И создавать его придется, очевидно, не с традиционных политических институтов, а с возрождения самоуправления на местах, как естественного базового материала для дальнейшего формирования на его основе того самого политического слоя. Местное самоуправление сегодня у нас представлено муниципальными депутатами, выборы которых обычно проходят без особого внимания большей части населения, средняя явка составляет порядка 7 - 12 процентов. На этих выборах обычно побеждают представители правящей партии, применяя всем известные выборные технологии и манипуляции. Независимые кандидаты, по воле случая проникшие в число муниципальных депутатов, не играют никакой роли при решении существенных вопросов, входящих в компетенцию этого представительного органа, т.к. составляют меньшинство.

Но, поскольку проблемы местного уровня: жилищное строительство, платные парковки, состояние дорог и придомовой территории, капитальный ремонт домов, качество работы жилищно-коммунальных предприятий и т.д., скорее нарастают и углубляются, чем своевременно решаются, то протестное движение на местах приобретает вполне конкретные формы.

Так, в ряде районов Москвы (Печатники, Преображенское, Текстильщики, Перово и другие) созданы общественные организации в виде Народных советов, состоящие из числа наиболее активных местных жителей, которые не готовы больше мириться с тем, что некие чиновники решают проблемы района, совсем не считаясь с его жителями. Так, граждане, стихийно объединившись в народные советы, вникая в местные проблемы, помогая их решать действующим депутатам, приходят к мысли, что, если ты хочешь решить проблему хорошо – реши ее сам. А для этого надо взять власть в районе в свои руки. И здесь есть только один путь – муниципальные выборы, на которых надо брать большинство голосов в Совете депутатов. Я прекрасно понимаю, что победить на выборах представителей партии власти будет не легко, но это именно тот почин, который в настоящее время может начать зарождение того необходимого плодородного политического слоя, на котором должны вырасти новые независимые политические институты, так нам необходимые на следующих (ближайшие не в счет) президентских выборах. Таким образом, главным агитационным лозунгом текущего момента должен стать лозунг: «Вся власть Народным Советам!»

М.Долгих, член Народного Совета района Перово