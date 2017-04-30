Митинг москвичей против реновации пройдёт после майских праздников, 14-го

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против сноса и закона о "реновации" жилья 14 мая на проспекте Сахарова. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников. Он отметил, что в мэрию поступило четыре заявки о проведении митинга 12, 13 и 14 мая. На встрече с заявителями "удалось достигнуть договоренности об организации единого митинга", цитирует Черникова "Интерфакс".

"Определено место проведения – внутренняя сторона проспекта Академика Сахарова. С датой мероприятия организаторы акций определились – подана единая заявка на проведение митинга 14 мая", – сообщил глава департамента. Ранее одна из организаторов митинга, муниципальный депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова сообщила "Коммерсанту", что мэрия дала предварительное согласие на проведение акции.

"Это сугубо предварительная информация, мы получили от мэрии такое предложение. Но уверенно об этом говорить можно только после получения письменного документа. По определению он не может быть выдан раньше 2 мая", – сказала Русакова. Активист Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, также подававшая заявку на проведение митинга, подтвердила "Интерфаксу", что столичные власти предварительно одобрили заявку на проведение акции на проспекте Сахарова 14 мая с началом в 14:00. "Остальные заявки будут отозваны, как только мы получим на руки согласование", – сказала Галямина.

Напомним, заявки на проведение митинга против реновации подали сразу несколько муниципальных депутатов и групп москвичей. Как пояснила Русакова на своей странице в Facebook, "подано много заявок, чтобы труднее было отказать".

Если власти согласуют две или более площадки, организаторы митингов договорятся между собой о самом удобном месте и времени и отзовут лишние заявки, пояснила депутат на странице, посвященной мероприятию. "Если согласуют одну – пойдем все в это место/время. Если не согласуют ни одного места – то у них [чиновников] не получится соврать, что "все площадки заняты", мы проследим и оспорим. И будем подавать дальше, а также использовать иные форматы", – пишет Русакова.

Общегородскую акцию по поводу программы реновации также намерены провести коммунисты. Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков сообщал, что она намечена на 17 мая. "Если акция будет согласована, то мы проведем митинг, скорее всего, на площади Революции, если же получим отказ, то акция пройдет в форме встречи с депутатом, скорей всего, на Пушкинской площади", – сказал депутат.

Атаки на противников программы реновации

Накануне одна из организаторов митинга против сносов, активистка Юлия Галямина сообщила, что кто-то порезал колеса ее автомобиля. Это произошло вскоре после того, как она подала заявку на проведение митинга. "Успела доехать до Садового, где попала в ямку, что-то взорвалось и машина сразу села на дно. Остановился мужчина, подошел и показал порезы на колесе – не в месте, где что-то могло само проколоться", – рассказала Галямина "Открытой России".

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов сообщил, что на следующий день после того, как он на заседании нижней палаты парламента проголосовал против принятия законопроекта о "реновации" в Москве, в его квартире произошел пожар.

Депутат отмечает, что это был именно поджог и в момент пожара в квартире находился его отец. "Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты", – рассказал Шаргунов на своей странице Facebook.

Администратор группы "Москвичи против сноса (против реновации)" в Facebook Кэри Гуггенбергер сообщила, что на нее напали четверо мужчин и "и ногами били по животу и спине". В первые дни после избиения Кэри было трудно ходить. В комментариях к записи она уточнила, что нападение произошло еще 19 апреля. "Если бы не ситуация с пожаром вчера, и проколами шин, я бы так и не сказала. Просто стало понятно, что нас - много", - объяснила она. В полицию Гуггенбергер не сообщала: "В те минуты я спряталась и хотела, чтобы меня никто не трогал".

Мосгордума не вместила всех желающих высказаться против "реновации"

На «круглый стол» в Мосгордуме 27 апреля записалось столько москвичей – что больше (а хотят-то гораздо больше) просто зал вместить не сможет. Восемьдесят три человека только по списку! Видимо, одновременно у Мосгордумы на Страстном или в Успенском переулке проходил митинг подлежащих переселению из хрущёвок – в Эрмитаже, кстати, места на всех хватит. Возможно, новые революционные места так и появятся на карте столицы. Тем более, что и проспект Сахарова успел стать знаковым за 2012-й год.

Однако главный архитектор Москвы считает, что "...нет никаких признаков того, что москвичи недовольны строительством домов с большой жилой этажностью". "Нет базы для принятия решений в пользу отказа от увеличения плотности и повышении этажности. Надо сказать честно, что люди переселяются в такие дома", — сказал архитектор.

Десятки сообществ москвичей уже создано в фейсубке, в каждое из которых самозаписываются по тысяче человек в сутки; посты в защиту сложившейся инфраструктуры старых кварталов, которые набирают по сотне тысяч лайков в сутки; заявления других архитекторов об альтернативной программе реконструкции (а не сноса зданий); заявления адвокатов о нарушении права частной собственности; заявления депутатов о фактической отмене результатов приватизации; и даже политическая опасность уже идущего полным ходом превращения целых районов Москвы в национальные гетто - это теперь называется "нет никаких признаков".

Новости по теме:

Павел прятался за занавеской, Путин - за грейдером

Отказался ехать в гетто? Выселение без компенсации!

Закон о реновации - закон об экспроприации собственности и депортации москвичей

На правозащитницу в Алматы полицаи устроили ночную охоту "за разжигание социальной розни"

Ещё до поджога квартиры родителей С.Шаргунова, реноваторы избили модератора антисобянинской ФБ-группы