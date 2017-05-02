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Московский листок

Россия для них в монетизированном виде – всё, а вы, остальные – ничто

Опубликовано 02.05.2017 автором в разделе комментариев 0

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Россия для них в монетизированном виде &#8211; всё, а вы, остальные &#8211; ничто

Подошёл к солнечной улице, носящей имя простого рабочего Трёхгорки Заморёнова, погибшего в 1921-го году, уже будучи депутатом Моссовета (погиб участник многих боёв в Москве 1917-го нелепо, но в духе наступившей Эпохи – разбился на мотоцикле, так спешил по делам депутатским). Смотрю – и сам себя уже ругаю: а где все-то? И вот, честно скажу вам, больше всего не хотелось верить, что напутал что-то со временем, и колонны уже ушли. Это было бы и глупо, и обидно… Хотя, день набирал жару и более всего хотелось упасть под навес в ближайшее кафе – но не тут-то было! 

Дружинники, с лужковских времён сопровождающие нас, уже шушукались в сторонке, на углу Дружинниковской и Заморёнова – они разбираются в организациях-участниках, и проводили сравнение с фашистами сами догадайтесь, кого… Но товарищи после часа дня всё же стали подтягиваться, и довольно дисциплинированно за полчаса заполнили выделенный нам оградами-демократизаторами «манеж». Охрана наших колонн поражала своей толерантностью и прозрачностью – видимо, основные силы были там, где официоз, чтобы в порыве солидарности пролетариата с буржуями не попортили в колоннах Собянина или ещё кого ценного. Никто не глядел на нас сурово «по должности». Даже с 7-м ноября, жутким и ледяным – не сравнить, ведь тогда мёрзли по долгу службы и «космонавты». А в этот раз – только дружинники и незначительное количество полиции в лёгких одеяниях возле патрульных машин. Да и количество самих нас было соответствующим мероприятию – мирному, хоть и громкому. 

Однако, при отсутствии полицейских сил – стояли кое-где камазы, традиционно отгораживающие какую-то часть города от марширующих. Водитель камаза радостно снимал на смартфон проходящие под его окошком-дверью креснознамённые массы. Впрочем, при желании такой «кирпич» легко обойти. Но желания не было – ибо, как ни разгорайся от лозунгов, а всё же праздник, праздник солидарности, и никаких машин переворачивать нет надобности. Ведь нынче не этап классового наступательного действия – нынче этап консолидации сил. Медленной, но политически ясной. 

Другого нет у нас пути. И хорошо, символично, что начинаем его с той точки, откуда в 1991-м начала распространяться зараза демократии – с Дружинниковской, где в августе были (сам видел) хилые баррикадки либеральной интеллигенции, вставшие тромбом всей советской линии исторической… Товарищ Поротиков, правда, подрассказал, что и в 1993-м тут были события – уже нашей исторической линии, у военных успешно была куплена аж бочка солярки для того, чтобы дать энергию с резервной подстанции для Дома Советов. И ведь дали ненадолго (сие чудо описано в историческом романе Проханова)! Вот такой, маленький, но хороший случай – война это всегда и торговля ведь, маркитантство, и неустойчивость социальных границ… 

Другороссы орали про нацию сзади, каким-то образом сватая её социализму. А я всё рифмовал про себя: «Всю бы вашу нацию – надолго в кибернацию». Ведь игры эти с понятиями – только в пользу буржуазии. И те же самые кричалки на украинском – лихо повернули майдан вправо. Ныне враги тамошней нации – вот эти самые другороссы (правда, была и небольшая часть романо-попковцев, «вписавшаяся» по другую сторону, и даже воюющая бок о бок с ВСУ). Тем более, и Путин уже оседлал конька подходящего буржуям понятия и начал выдумывать (и молодец – хоть честно признался на старте) вместо советского народа – российскую нацию. Именно нацию вместо народа – общность угнетателей и угнетённых, покрытую единой епитархилью Культуры. Может, при наличии родины и нации (двух третей кричалки), и эти, которые за другую Россию – уже успокоятся? Ну, верно, социализма от буржуев вы не получите – но нация и родина-то на месте? 

А вот тут и начинается самое интересное, о чём только на митинге и только немногие говорили вскользь. Нет на месте – ни родины исходной, ни народа советского. И кто этого не замечает, в День Международной (подчёркиваю) солидарности трудящихся, а долдонит «Россия всё – остальное ничто», тот вынужден топать пехотой Путина даже в оппозиции – а кого же ещё? 

Россия – только часть СССР. И нефть, газ, прочие богатства и средства производства  России - исторически создавались всем рабочим классом СССР, сиречь принадлежат всем прочим трудящимся соседних республик не менее, чем трудящимся, имеющим паспорт РФ. И уж тем более – не менее (пардон за карамболь), чем их нынешним номинальным владельцам, всем этим буржуям с тройным гражданством, Сечиным-Усмановым. Не поэтому ли так неуместно именно в этот великий день, когда Земной шар устраивает перекличку столиц всех стран, а рабочие, годами не разгибающие спины – глядят с надеждой на эту иллюминацию, что их не запихнут обратно в нацию, - выглядят триколоры в качестве государственных отметок о «празднике»? Комендатурой власовской веет от них. 

Нет, для России Отдельной, для «России – всё» - это, скорее, не праздник, а горе. День когда, пусть лишь на часы, но обретают незнакомые доселе языки и голоса трудящиеся уцелевших советских заводов. Когда вот такие водители камазов через наше краснознамённое море видят секунды, малые секунды, но того самого прозрения, которое обычно зовут «иной мир возможен». И потому это праздник глубоко антигосударственный. Несущий пресловутому суверенитету России – идеологический, просветительский ущерб. 

Ведь именно здесь, на мирных, не угрюмых, а радостных шествиях, своими улыбками исторического оптимизма – мы озаряем лица тех, кто классовую солидарность видал лишь в советских фильмах. Иной мир не только возможен в будущем – он и в прошлом показал, как это вообще возможно. Скинуть буржуев и строить всё самим. И расти во все стороны: и на карте прирастая республиками, и в космос, прирастая планетами, "Миром"... И вовсе не для конкуренции (даже с США - что нам США?) – именно для будущего человечества. Но… пока – и на наших глазах, собственно, человечество решило потопать иным путём. Вот как раз  туда, где оказалось, что «Россия - всё». Конечная остановка. «Россия вечная», и ничего нам другого не надо – тут вам и Хозяинъ, и Берёзка, и Храм и Срам... И Милонов, который научит это всё любить по-старовойтовски. 

Нам скажут – хе-ех, утренники, бессмысленные шествия, пионеры-октябрята сорокалетние… Да-да, мы это видим, знаем, понимаем. Уже детей вырастили наши партийные герои нулевых, члены СКМ: аж в Эшелон мой гитаристками сватают! Что поделаешь: Ленин вон тоже полвека прожил, ожидая подлинно революционной ситуации. Но так же мы понимаем и другое: что на наших счётах важен каждый человек, кто пришёл, кто классово сознателен, кто не свернёт.   

А Париж, а Стамбул – горели в Первомае Всемирном не только красными знамёнами. Их, турок, например, загоняют в Империю («Ленин, Сталин, Берия – да здравствует империя»?) – а они отвоёвывают кемалистскую Республику, свой Таксим, вооружившись «коктейлями Молотова», Нашего Молотова, да-да. И в Париже - тоже. Нет, у них-то гораздо обнажённее многие вопросы эксплуатации и собственно будущего «нации». Против них – обращена вся государственная машина, лязгающая евробюрократией и источающая слезоточивый газ. Но ведь и у нас машина лязгает – когда-то её кропотливо собирали по винтику рабочие. Но теперь она – против рабочих работает. Исторический урок. 

Попробуешь взывать к тем, кто тоже беден, но наряжен Системой в полицайский костюм «космонавта», чтобы подавлять как раз классовой солидарности очаги?! Это уже будет неповиновением законному требованию представителя власти. Виноградники Димы Тосканского с ними через забрало обсуждать будет поздно. Вот так выглядит нынешнее государство, обращённое «лицом» к тем, кто его кормит, кто его движет, кто в нём производит все блага. Они (мы!) этой машины винтики – но вот однажды усомнённые в этом, не могущие эту машину «обезглавить», - всё равно объявляемся чуждыми «государству». 

Вон как они, «цивилизованные» государства оприхаживают наших классовых братьев и в Париже, и в Стамбуле. Но находятся и здесь, и даже среди марксистсов «стабилизаторы», утверждающие, что в чём-то эта машина работает на них. А значит – нельзя её ломать так, как предписывает Ленин в «Государстве и революции». Первомай перестал быть в мире днём маёвки и нехитрых удовольствий рабочего класса (хотя находится рабочая аристократия или банальная интеллигенция, отмечающая 1 мая именно так и в РФ) – он вопиет о том, что права трудящихся нарушаются ежечасно, вопиёт концентрированно, в один день. Что буржуазия способна ныне к транснациональным «мутациям» - замечено давно, ещё в начале нулевых. Высшая стадия капитализма растянулась на века и при нынешнем распределении континентальных ролей производящих и потребителей пытается воздвигнуть непреодолимые пространства на пути классовой солидарности. Но у нас есть то, что вульгарно называется «информационное общество» - у нас есть уши и глаза во всём мире, чтобы понимать, как обстоят дела реально. 

Что и КНР, и Тайланд, и Малайзия, и Африка, пролетаризированные и «инвестированные» ТНК на нашем веку – вот наши ближайшие товарищи. А как общаться с ними? Где? Были социальные форумы, они порядком сближали. Но форма сия отжила свой век, не перерастая в новую с новым же содержанием. Увидев анонс очередного московского соцфорума на партийной почте я долго смеялся: Голодец и всякие такие «эксперты» будут там умствовать как когда-то это делал Кагарлицкий.    

Стадиальность в классовом обществе нынче – яркая. «Ни шагу назад» - вот, скорее, самый актуальный лозунг. Пока официоз устраивает «профсоюзные шествия» по Красной площади, уже зная по плану приватизации (а в правительстве Медведева есть такой план), какие профсоюзы надо будет убить вместе с заводами для продажи их иностранцам – мы малочисленно, но сплочённо идём, и совещаемся на Улице 1905 года. Не секрет, что у этих же московских властей, ещё при Лужкове был план сноса памятника героям 1905-го – да-да, там планировали построить гостиницу. Но ведь отстояли же! Это – не завод, не хлебозавод тот же самый, что там неподалёку по Звенигородскому шоссе, и не таксопарк, что на Черногрязской снесли ради строительства элитного жилкомплекса – но уж каковы силы, таковы и победы. Да, буржуазия прёт со всех сторон, и на её стороне всё – от законов, до спецслужб, готовых несогласных, как «цивилизованный ЕС» разматывать по асфальту. 

И если только в такие дни звучат призывы к смене не только правительства, но и формации – с другой стороны слышны увещевания «на уровне здравого смысла». Мол, ведь такое, буржуазно-перерождённое из социалистического государство нужно и вам, товарищи – оно и на вас работает, защищает заработанное в банках, от анархии и хаоса защищает… Нет, тут надо гнать иллюзии: государство, уже приватизированное, обращённое против рабочего класса, должно быть сметено. Не страна, не народ, даже не институты – а именно государственная голова, состоящая из нефтегазовых миллиардеров. Вот этот правящий класс нас категорически не устраивает. И когда он будет говорить вам, что блюдёт ваши интересы – вы его декларации о доходах ставьте вместо омоновских щитов (или на них клейте), чтобы ненароком не ощутить себя с ними вместе «российской нацией». Ведь нынешняя Россия для них в монетизированном виде – всё, а вы, остальные – ничто. 



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