Психограмма. Страна Теллурия - страна без забот

Слышали заявление Первого Лица о том, что РФ готова побороться за проведение летней олимпиады-2028? На основании этого заявления делаем пренеприятные выводы. Оно – как сжатая в секундный импульс, но большая при замедленном проигрывании, радиограмма. Вернее, психограмма, рисующая убогую жизненную философию власти и ее нешуточную растерянность. Здесь открываются темные подвалы нынешнего кремлевского подсознания.

Расшифруем оную психограмму. Тем более, что в Вашингтоне это наверняка тоже сделали.

СЛОЙ ПЕРВЫЙ. «СДЕЛАТЬ, КАК РАНЬШЕ»

Первый слой психограммы читается легко. Итак, мы, распорядители РФ, очень страдаем от того, что происходит нынче. Мы страстно жаждем вернуть «положение до 2014 года», когда и нефть была дорогой, и можно было бездельничать, и ничего не менять, и не работать, и не мучиться от западных санкций. А только лишь осваивать те 50 миллиардов долларов , что вломили в Сочинские игрища. Тем самым ублажая ближний круг сановных «освоителей бюджета и господрядов».

Нам до колик в животе не хочется строить заводы, агрофермы, научные центры, автострады с прочей инфраструктурой. Ибо это социально опасно для нас, «илитки» сырьевиков. Ибо это требует труда и отвественности. Нам хочется строить стадионы вместо заводов и без особых усилий делить нефтедоллары. Ах, как славно бы вернуть это старое доброе время!

Но таков лишь первый слой психограммы. Подчеркну – не одного конкретного Имярек, а именно правящей в РФ быдлоэлиты. Так сказать, грезы ее коллективного сознания.

СЛОЙ ВТОРОЙ. ТЕЛЛУРИЯ ПРОТИВ КИТЕЖА

Второй слой – это жгучая ненависть правящей камарильи к самой идее новой русской индустриализации. Как национал-футурист и приверженец создания новой, научно-индустриальной России, не люблю писателя Сорокина и его романы для вырожденцев, но в романе «Теллурия» (2013) он отлично передал эту философию. (У Сорокина РФ окончательно разваливается на кучу ублюдочных «республик» в будущем). Немного упрощаю предвиденье: кроме алтайской Теллурии, где доживают последние дни последние из могикан реального сектора, есть еще и воображаемая, зауральская СССР – Сталинская Советская Социалистическая Республика. В ней живут богатые сталинисты, в ней нет никакой промышленности. Здесь производят лишь память о былом величии, фильмы, книги и сталинскую артибутику.

В сущности, все нынешнее фальшивое великодержавие РФ – попытка построить нечто подобное. Итак, добываем только сырье, наш «теллурий» - нефть и газ. Промышленность нам не нужна в идеале совсем, все купим на Западе и в Китае. Ибо производство рождает тех, кто нас, правителей, может потом свергнуть, отняв и богатства, и власть у наших «наследных принцев» (деток). Мы готовы тратить триллионы рублей на всякую непроизводительную чушь – Сочинскую олимпиаду и парк «Патриот», на «Ельцин-центр» и на СМ-2018 по футболу, на возможную олимпиаду-2028 и на саммиты АТЭС. На кучу памятников великим свершениям Прошлого. Но – только не на заводы и фабрики! Только не на Дело! Нам нужна не Реальность, а Видимость, Имитация. И пускай бывший русский народ тихо угасает, принимая приятный до ужаса наркотик: рассказы о «вставании с колен».

Мы бы и военную промышленность свернули, но она все-таки – необходимое зло. Потому что надо как-то охранять свои нефтегазовые вотчины – во-первых. А, во-вторых, производство оружия необходимо в целях промывки мозгов подданных. Мол, так плохо вы живете сейчас потому, что РФ вынуждена вооружаться. Ибо вот-вот начнется война. Виной вашей плохой жизни – не наши воровство и косорукость, а «Все для фронта, все – для Победы».

Выдает камарилью одно: ВПК РФ намного более нежизнеспособен, нежели ВПК СССР. Ибо советская оборонка до всякого Горбачева производила вместе с оружием тьму мирной продукции – машин, мотоциклов, оптики, бытовой техники и электроники, оборудования и т.д. Оборонка Эрэфии выпускает лишь оружие, отчего то получается архидорогим, производство – малорентабельным и полностью зависимым от щедрот правящей клики. Что лишний раз доказывает: ЛЮБАЯ промышленность рассматривается ею как зло. Теллурии не нужны заводы. Теллурия есть страна без забот для правящей замкнутой касты с наследственной властью. Этой власти даже потенциально не должны угрожать созидательные силы общества: промышленники, техники, инженеры, рабочие, конструкторы, ученые. В идеале население Теллурии должны составлять податливые внешнему управлению дебилы, способные некритические принимать взаимоисключающие пропагандистские посылы. Приведу примеры из писем моих читателей:

«Шизофрения последовательно пропитывает страну и общество, обволакивая и заполняя все её поры. Официозная пропаганда торжественно трубит о якобы поднятии с колен и блистательном виде современной РФ по сравнению с "лихими 90-ми", при этом за госсчёт помпезно открываются Ельцин-центры (это же не больницы или пенсионеры какие-то,на такое деньги всегда есть!)а на высоких постах сидят те же выходцы из 90-х.Пафосно изобличаются бесчисленные пороки бездуховной греховной Европы. В то же время, Ясноокий Вождь открыто мечтает о "Европе от Лиссабона до Владивостока" и "интеграции интеграций".С драматизмом рассказывается о демографическом и экономическом закате Запада, когда русские в РФ исчезают почти по миллиону в год, а пустеющие земли заселяют инородцы, а экономические показатели скатываются до совсем уже позорных значений.Не говоря уже о культе 9 мая, заскорузлых мантрах про "фафыстов-нацыстов",нас как главных борцунов с ними и вообще бесстрашных воинов Света, когда одновременно по окрику из Швейцарии русские соотечественники тут же обратились в "генетически других украинцев",слово "Новороссия" стало чуть ли не запретным, а в Киеве оказалась не "хунта" а "друзья и партнёры".Чудеса преображения. Было бы даже смешно, если бы не было так печально…»

«…Больше скажу, у нас несколько параллельных реальностей со своей шизофренией... В одной - "украина не расия, не наше дело", а в другой "Россия ведет войну за Донбасс". В одной "Путин - второй Сталин, возрождающий СССР", а в другой - "Путин избавляет нас от пережитков проклятого коммунистического прошлого"... И у каждой вселенной есть свои противоборствующие стороны вроде "Возрождаем СССР" и "Возвращаемся в жутко-страшный СССР, опять 37-й год"... А у некоторых шизофреников эти реальности еще и совмещаются... "Донбасс - не Россия, не наше дело + второй Сталин, возрождаем СССР". Больные люди вокруг…»

«Продолжу: "Чужая далёкая Украина - не наше дело, пусть сами разбираются!". И тут же: "Нам нужна ВСЯ Украина!". "Самый влиятельный человек мира, мудрейший гроссмейстер,поднял с колен…!"- и тут же: "От него ничего не зависит, его дезинформируют, он в плену у 5-й колонны Госдепа, ему не хватает полномочий!". Или "Самая мощная армия Галактики, весь мир трепещет, всех победим!" и - "Наши мальчики! Вы что, третьей мировой хотите!"…»

Такова психически больная реальность воплощенной Теллурии. Сюда же отнесем и надоевшие вопли о том, что США вот-вот нападут.

Теллурия резко противостоит философии нового, технотронного и футуристического, нашего Китежа. Философии книг Максима Калашникова. Пока дегенераты в РФ торжествуют над творцами и созидателями.

Но вожди новой Теллурии страшно трусят. Они нутром чуют, что созданный ими порядок недолговечен. Что их без всякого ядерого нападения уничтожают, причем умно и методично. А потому и несутся в свет высказывания, их коих можно делать весьма подробные психограммы.

Близится эра крутых перемен, друзья мои. Ибо иные видения подобны предсмертным…