Психоанализ российской «элиты». Диагноз – страх перед новой эпохой

ТЕЛЛУРИЯ: «ЭЛИТА» В ФУТЛЯРЕ

Установив то, что верхи РФ воплощают воспаленную «Теллурию» Сорокина (http://forum-msk.org/material/moscow/13181895.html), продолжим психоанализ «элиты» РФ. А что делать? При пирамидально-примитивной структуре социума очень многое зависит от тех тараканов, что бегают под черепными крышками высших сановников.

Вывод однозначен: они дико боятся наступающей эпохи и пытаются ее игнорировать. То есть, делать вид, что ее вовсе нет. Здесь расейский бомонд смахивает на известного персонажа Чехова, на Человека в футляре. К сожалению, именно это обстоятельство диктует самые неприятные события в незадачливой стране.

«СТРАТОСТРАХ»

Вы обратили внимание на то, что пришел назначенный Путиным в декабре 2016-го срок – а к маю 2017-го никакой сводной программы спасения экономики РФ от застоя не представлено? Все сделали вид, будто что-то принес лишь Кудрин. То, что Торгово-промышленная палата разработала свою сводную стратегию новой индустриализации, никто не говорит. (Вот стратегия: http://me-forum.ru/materials/Strategia%202025.pdf). Такой вид делает даже руководство ТПП РФ.

Почему? Да потому, что начальство не хочет рисковать своим … основанием. Никто не хочет предлагать что-то Кремлю. Уж все наперебой говорят: «Крымнаш» давно не работает, ваша стабильность уже превратилась в анекдот. Можете ли вы предъявить стране свой Образ Будущего? Куда вы ее ведете? Ради чего существуют ваша «вертикаль», Росгвардия, орава чиновников? Ради чего вы кидаете людей за решетку?

Но Образа Будущего от Кремля вы не дождетесь. Будет только что-то расплывчатое и словесно-водянистое. Ибо любая стратегия входа в Будущее содержит непременное условие: нынешняя «элита» РФ должна исчезнуть. Как анахронизм и главный фактор застоя.

Для Максима Калашникова психология обывателей, по иронии судьбы получивших в руки «мультимиллиарды», никогда не составляла тайны. Привычный и удобный для них мир, воплощение их Великой мечты 90-х, распадается на глазах. Они-то о чем грезили? Усядемся на самом большом обломке СССР, разломаем к чертям «совковую» промышленность (в КНР ее не ломали, а модернизировали) – и заживем, продавая сырье на Запад. Сами будем как сыр в масле кататься, иметь за большое бабло все самое современное (по импорту) и будем помыкать бессловесным быдлом. И горя не знать. Мало того, нас примут в самых лучших «домах ЛондОна и Парижу», как господ и равных.

Но оказалось, что грядет мир, где «Газпром» и «Роснефть» сильно теряют в цене. Мир, где совершается переход на Шестой техноуклад, где новая науко-промышленность становится точкой встречи биологии, информатики, физики и химии, когнитивных наук и новой энергетики. В этом мире резко возрастает ценность интеллекта и творчества, зато резко падает надобность в сырье.

Эта мысль настолько сводит с ума расейскую «илитку», что она предпочла скрыться в футляре. Сделать вид, будто бы ничего не происходит. Просто игнорировать перемены. Ну, как делают некоторые злобные старики, консервируясь в привычном себе мирке и не желая разбираться в метаморфозах внешнего мира. На все внешние вызовы «илитка» реагирует военными парадами и демонстрацией морально устаревающего оружия. Не понимая, что ей наносят поражение без всякой «горячей» войны. Что завтра ее «новейшие» истребители столкнутся с роями беспилотных малых убийц, управляемых с западным самолетов-авиаматок. Что завтра на орбите появятся американские носители СВЧ-излучателей и космические бомбардировщики, перед ударами коих бессильны и ПВО, и СПРН. Что ее «арматы» так же падут жертвой стай наземных роботов-убийц. «Илитка» поступает так же, как китайские феодалы конца XV века – закукливаясь и консервируя нынешнее сырьевое состояние РФ.

Психологически она применяет два приема.

Первый: сование головы в песок по-страусиному. Итак, не замечаю перемен и тенденций – их как будто и нет.

Второй: копирование брежневских 70-х. Поскольку большинство российских бонз сформировались именно при Брежневе, они подсознательно бегут от опасности в имитацию брежневского «золотого века». Когда все стабильно и безопасно. Знаете, как взрослые мужики, встречаясь с угрозой смерти, зовут на помощь матерей? Для нынешней «илитки» мама – именно теплое время Брежнева. При этом она в глубине души осознает, что нашкодила и поломала страну. Поэтому она все время пытается делать так, как при Брежневе: вечные парадность, заорганизованность, показуха, принцип «Если ты попал в номенклатурную обойму – там и останешься навсегда». Копируется обывательщина и лакировка действительности. Плюс клепание оружия и проведение олимпиад. Если что и добавилось, то только пробеги Залдостанова на тарахтящих драндулетах. Впрочем, тоже импортных.

Но, как вы понимаете, окружающий мир от того не останавливается в своих превращениях. Наоборот, в нем появляются все новые и новые технологии, несущие смерть российской «элите», ее элементарно разоряющие. Но «стратострах» оной перед Будущим парализует все.

Есть смертельное противоречие, которое и диктует дальнейшую участь РФ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ «СТАБИЛЬНОСТЬ»

Как известно, «религия» нынешней власти – стабильность. Не ради чего-то, не во имя некоей цели, а сама по себе. Вернее, цель-то есть – навечно закрепить за собою власте-собственность. Но об этом вслух говорить не принято.

Между тем, интересы выживания и развития РФ требуют проведения в ней и науко-индустриализации, и НТР (научно-технической революции), и огромных социальных преобразований. А это – как не стабильность, но адски тяжелая и опасная работа. С балансированием на волнах, с уничтожением старой «элиты», с разрешением противоречий, возникающих на каждом шагу. Сталин это знал и умел так управлять страной. Развитие – всегда противоречия и борьба противоположностей. Это – динамика, а не статика.

Но именно это и страшит расейский бомонд больше всего! Любая динамика означает необходимость уничтожать ближайших подельников и рисковать самому попасть под нож. Любое индустриальное развитие требует не сибаритства и гедонизма, а напряженной работы. С графиками и планами в рабочем кабинете, где тебе и ночевать часто приходится. Как директорам советских или американских промышленных комплексов. (Максим Калашников видел директорские кабинеты с ванной и комнатой отдыха на советских предприятиях ВПК. Причем с еще советскими мебелью и сантехникой. Все это было не только для того, чтоб секретаршу миловать, а для того, чтобы в ответственные моменты дневать и ночевать на заводе).

Но именно этого «илитке» не хочется до скрежета зубовного. Потому она все и закатывает под асфальт, обрекая РФ на застой. Каковой уже и в оружии-то сказывается. Невзирая на вопли пропаганды о непревзойденном «вундерваффе».

В обычном мире (без ядерного оружия) такая «илитка» давно потерпела бы поражение в войне. Нашлась бы на РФ своя руско-японская-2. Однако ядерно-ракетное оружие, равно как и прогресс оружия высокоточного, и систем управления боем, сделали классические войны 1870-1950-х годов невозможными. Потому РФ выигрывает время, у «илитки» создается иллюзия насчет того, что застой останется безнаказанным.

Но это именно иллюзия. Ведь их бьют без «горячей» войны. Пока без нее. Китай ведь проиграл Западу не тогда, когда получил от Британии в ходе первой Опиумной войны 1840-1842 года первый собственно военный удар. Нет, он начал проигрывать за век до того. Когда на Западе шла промышленная революция, стали появляться механические двигатели, первые станки-автоматы и железные дороги, совершенные парусные корабли и пароходы, классические науки с инженерией. А Китай спал. Хотя, наверное, проводил свои празднества, смотры несметных войск с копьями и фитильными ружьями и какие-нибудь «марши бессмертных».

В 2017 году Система перешла свой рубеж: она принялась сама себя калечить. И ей больше нечего предложить электорату.

СЧАСТЛИВОГО КОНЦА СКАЗКИ НЕ БУДЕТ

К сожалению, счастливого конца для этой сказочки не существует. РФ придется пройти через унизительный крах своей «элиты». Дай бог, чтобы это оказалось на уровне Крымской войны 1853-1856 годов, а не на уровнях 1917 и 1991 годов.

Обманывать вас не хочу. Максим Калашников с 1998 года написал десятки книг на тему того, что можно было бы сделать в РФ, используя ее сырьевые доходы и мозги наших гениев. Но сей труд оказался практически бесполезным. Зачем зря тратить время?

Теперь у нас одна забота: подойти к грядущему кризису подготовленными. Но это – тема совсем иная.