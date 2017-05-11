Вторая сторона реновации

Когда идет обсуждение закона о реновации, и рассматриваются различные мнения «за» и «против», то, почему-то исходят из интересов тех, кто подпадает под переселение, а его жилище – под снос.

Но ведь есть еще и другая категория жителей, дома которых, вроде бы и не сносят, но, тем не менее, чьи интересы также могут быть существенным образом нарушены при реализации данного закона. Я имею ввиду ситуацию, при которой на освободившейся площадке от снесенного квартала пятиэтажек вырастут каменные джунгли из 12-15 этажных высоток.

Ведь по предлагаемому проекту закона о реновации строительство нового жилья может происходить (а, стало быть, и будет!) без учета требования санитарных и противопожарных норм, плотности и этажности застройки, наличия соответствующей социальной инфраструктуры и т.д. То есть, что получат те, кому посчастливилось остаться в своих домах – гигантскую стройплощадку под окнами на довольно длительный период времени со всеми прелестями разрушительного и созидательного процесса.

Вполне можно понять граждан, живущих в хрущевках и мечтающих о лучшей квартире, – это их право, его надо уважать и очевидно, потерпеть известные реновационные неудобства. Но это еще не все, как говорят в рекламе. Это только цветочки! В итоге мы получим новый микрорайон с плотностью населения в 3 – 4 раза большей, чем было ранее. А инфраструктура у нас есть? Нам построят дополнительные поликлиники, детские сады, школы, парковки для авто и всю иную социальную инфраструктуру, соответствующую возросшему числу населения района? Нет! Такой задачи в повестке дня не стоит, поскольку это не входит в бизнес-задачу застройщика. Но это входит в коренные интересы жильцов района, оставшихся в своих домах, а также тех, кто купит квартиры в этих новостройках! Выходит, что те граждане, чьи дома не подлежат сносу, не менее заинтересованы в адекватном законе о реновации, когда речь идет о строительстве новых домов с научно обоснованной позиции соблюдения этажности и плотности застройки, а также всех иных требований ГОСТа и СНИПов.

А площади района позволяют соблюсти санитарные нормы застройки?

Если, например, оценивать плотность жителей районов с учетом наличия парковочных мест, то многие, если не большинство районов, крайне перенаселены. А если учесть еще и очереди в поликлиниках, отсутствие мест в детских садах… Тут не только 15- этажные дома строить нельзя, но и пятиэтажки - уже перебор. Очевидно, что для комфортного проживания необходимо возводить малоэтажные дома не выше 2-3 этажей, например, как в Монреале. Мне могут возразить, что тогда эти проекты будут нерентабельны и застройщики откажутся участвовать в этой программе. Ну, во-перовых, большая часть инвестиций пойдет из бюджета города (так было заявлено), и, стало быть, на застройщиков ложится не весь инвестиционный риск. Во-вторых, если речь идет о бюджетном финансировании стройки, то вполне возможно учитывать, прежде всего, интересы налогоплательщиков, т.е. жителей района, а не девелоперов. Можно, в конце концов посмотреть на мировой опыт: почему-то в Канаде малоэтажные строения - это рентабельно, а в Финляндии и Германии из пятиэтажек, сильно похожих на наши хрущевки, сделали такое, что и не узнать - вполне современные красивые и комфортные жилища, переоборудовав их без всякого сноса.

А, кроме того, если властям Москвы не под силу решать проблемы застройки города без ущемления интересов граждан, но, московские чиновники «совершено бескорыстно» готовы учитывать лишь неуемную жажду наживы присосавшихся к бюджету застройщиков, тогда пусть так и скажут и, как говорится, напишут заявление по собственному… Никто не заплачет! Найдутся другие, кто сможет. Это, в-третьих.

М.Долгих, член Народного Совета Перово