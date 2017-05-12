Сотни миллионов в воздух, чтоб проснулась власть миллионов

Сложно и ложно праздновать победу, когда война продолжается. И тут кремлёвские любители пиара любой ценой, инертные в мирном своём бытии – просчитались. Они постарались сделать всё «как при Брежневе» - со стабильностью, но без социализма. И тут-то главная ошибка. Мощный «визуал» всё же не перебивал пока ещё такого существенного фактора в общественном мнении, как «интеллектуал». Зная, сколько по росчерку Путина и Собянина потрачено на этот, лишь частично состоявшийся парад – так и не расширивший ни на дырочку поясов за три года кризиса народ всё же размышлял, прикидывал… Читая, что затраты на празднование Дня Победы в Москве составят не менее 456 млн рублей. И больше всего денег планируется потратить на перевозку массовки - военных для участия в параде. Согласно данным госзакупок, для этих целей Министерство обороны заключило контракт на 150 млн рублей с ООО «НКН-Строй».

И только на власовскую драпировку мавзолея Ленина ушло 12 миллионов бюджетных рублей. Вы заказывали такой дизайн, участники парада «Бессмертного полка»? Не вы заказывали? А кто? Не тот ли, кто рассылал вам открытки от собственного имени? Кстати, знаете, сколько на это ушло из ваших же карманов нефтебюджета? 69,4 млн рублей - печать и рассылка 4,1 млн поздравлений ветеранам от главы государства. Работы выполнили Почта России (да-да, это то самое ведомство, где работает миллионер Страшнов) и ФГУП «Издательство Известия». Подведомственное управделами предприятие потратило 7,4 млн руб. на закупку 21 тыс. сувениров ко Дню победы.

Уже тут у правящего класса из «патриотических» побуждений начинаются нестыковочки с общественным мнением. Но он упрямо прёт начальником и диктатором триколорного стиля в данном празднике. Что ж, мы изучали джиу-джитсу – и только поможем обречённому классу в его праведных усилиях.

Почти 98 млн рублей было потрачено на разгон облаков над Москвой 9 мая – но эффект от разгона был нулевой и уже отрепетированный авиапарад накрылся медным тазом, то есть деньги эти «ушли в воздух», могли быть просто прикарманены, и теперь ни с кого нет спроса: погода-с так решила... Но «всё идёт по плану»: работы по метеозащите Москвы 1 мая, 9 мая и 12 июня обойдутся бюджету в 293,6 млн рублей. Разгонять облака будут с помощью девяти самолетов Ан-12 и одного Як-42.

Еще 4,5 млн рублей потратил ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» на озвучивание и установку системы связи во время самого парада и репетиции в Алабино. Легко Путин тратит наши миллиончики – верно? Но ведь есть и оправдание – святой праздник…

Кстати, вы знаете, что при Сталине, генералиссимусе, который ту войну и выиграл – никакого Дня Победы не праздновали? Не до этого было – страну восстанавливали, социалистическую индустрию, колхозы. Работы хватало – но кто такой Сталин для Путина? Мелко плавал диктатор – мы вот тут нефтерублики заимели «по наследству», всё по вине того же Сталина, при котором началось освоение сибирских месторождений, и как надёжнее для себя потратить каждый рупь – знаем.

Великая Победа – предъявляет великие требования к тем, кто осмеливается становиться с нею рядом. И горе тому, кто не понял этой исторической истины. А Путин – как не понимал, так и не понимает, хотя что живёт в информационном обществе – вроде недавно сам и говорил… Но разве можно так наивно пиариться на победе СССР, именно СССР, а никакой не России (тут игра слов ещё сталинского периода – иностранцы звали СССР Россией тоже не из простоты, а из ностальгии эмигрантской ,влившейся в её язык) – когда нет страны-победителя?!

Её нет на карте, но она есть в людях. И, вроде бы выдуманный (кто не знал – в Томске автор проживает) в поддержку путинизма «Бессмертный полк» тоже вырос стеной, уже идеологически недостижимой для правящего класса. Ведь от себя-сепаратиста он не откажется, от своих сверхприбылей и привилегий – он же на том стоит, без частной собственности и охраняющих её законов его нет. Нет как класса – а Победа-то есть! И победа вовсе не этого класса, а исторически противоположного. Вот что «бессмертный полк» знает, а пытающиеся им командовать – нет, не смеют даже задумываться. И праздновать грабителям народа вместе с народом «одну на всех Победу» в период приватизации как раз той социалистической собственности, что как единая была отвоёвана в 1945-м, как базис, как твердь – тоже лукаво, как минимум… Нет и не может быть единой победы у Алишера Усманова и Алексея Батова, которого посадили за распространение «крамольных» листовок вот с этим же тезисом.

Собственно, даже по замерам либералов – правящий класс тут не имеет поддержки большинства даже с пресловутым балластом ,который сидит у телека и молчит в тряпочку. Подавляющее большинство россиян (61%) считают, что чиновники и депутаты указывают в своих декларациях лишь малую часть своих доходов. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на апрельское исследование "Левада-Центра", опрошенные считают, что чиновники записывают имущество на родственников и выводят за границу. 50% наших сограждан считают, что уровень жизни чиновников "не соответствует заявленным доходам". Еще 26% респондентов назвали причиной своего недоверия декларациям публикуемые в СМИ материалы о коррупционных делах чиновников и хищении казенных средств.

Тем временем, монархические символы, которые Путин нагло вколачивает поверх символов Той Победы – а это серп и молот, прежде всего, - не просто царская прихоть. Социальный регресс и его рулевые, как та лягушка-путешественница, просто не может не квакнуть. И квакает всё чётче – вот и крестик, открытый в Кремле, очередной – это крест на «советском реванше», который кое-кто приписывал Путину, чем кредитовал его морально на заре нулевых. А он взял и перехитрил кредиторов… Причём не просто перехитрил – он выстроил такую «вертикаль», что легализовать её иначе, как монархию – при желании даже самого изощрённого интеллектуала невозможно. Это даже не мафиозная, а именно кровно-клановая система, где не просто друзья, а прежде всего родня получает самые сочные куски из нефтебюджета и ещё работающей бывшей социалистической собственности – и никаких обязанностей взамен не обретают. Это вотчины Постэпохи. И никто этого не скрывает – да, царь имеет дочерей, зятьёв, сечиных и усмановых, потому что он царь потому что все эти персоны – основа государственности… Как же без них? Ведь рухнет же Россия, Россия, которую отстояли в 1945-м именно для того, чтоб её потом так смачно эти господа приватизировали, а народу оставляли… Прожиточный минимум и многомиллионное шоу на ТВ – ибо Красная площадь 9 мая становится самой недоступной для "плебса" зоной, только «бессмертный полк» туда пропускают, опять же, чтоб порадовать монарха и побыть его фоном.

Кстати, вот так в регионах, в маршрутках заявляет о себе бизнес, уже присосавшийся к "Бессмертному полку" - со свойственной предпринимателям хамОвинкой и безграмотностью, им-то важен не смысл, а ценник: "айн штЕндер, майн фюрер, яволь!"

Как же тут не вырасти всем фондам Ролдугина? При таком кредитище, выданном деклассированными массами власти ещё ельцинского призыва (как он преемника хвалил на Новый 2001-й год мы помним). Вот вам и Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" ("Иннопрактика"), возглавляемый Екатериной Тихоновой, которую в СМИ называют младшей дочерью российского президента Владимира Путина. Который за 2016 год потратил, согласно лишь официальной отчетности, 646,64 миллиона рублей, сообщает "Русская служба Би-би-си". При этом расходы на содержание аппарата управления составили почти 85 миллионов. По сравнению с позапрошлым годом бюджет фонда вырос почти в полтора раза - за 2015-й год было потрачено лишь 411,5 миллиона рублей. В 2014 году, фонд потратил еще меньше - 281,6 млн рублей.

Глядя, как пипл хавает, Правительство РФ, то самое, Митино правительство - увеличило расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 4,7 млрд рублей - до 643,55 млрд рублей, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что на реализацию программы из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн руб., из региональных бюджетов - 92 млрд 212,2 млн руб., юридическими лицами - 196 млрд 179,3 млн руб.

Но что это всё на фоне дебета и кредита «лучших людей России»?

Российский миллиардер Алишер Усманов, владеющий 30% акций лондонского футбольного клуба Arsenal, занял пятую строчку в рейтинге самых состоятельных людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times. Его состояние оценивается в 11,791 млрд фунтов стерлингов. За год оно увеличилось на 4,211 млрд фунтов стерлингов. Владелец британского Chelsea Football Club Роман Абрамович разместился в этом же списке на 13-м месте. Его состояние оценивается в 8,053 млрд фунтов стерлингов. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина оказалась на 156 месте с 822 млн фунтов стерлингов. Вот такие бывают «отверженные» олигархаус-уАйфы!

У них всё измеряется уже миллиардами фунтов – а у вас, наследники «одной на всех»?

Знаете, что сделал бы трезвый лидер страны, так неотрывно зависящей от нефтяных цен и санкций?

Как Сталин – ни рубля не тратил бы на шоу, всё пустил бы в возрождение своего индустриального и социального потенциала. Не было Дня Победы при Сталине – и сейчас не надо. «Лишь бы родина жила». Но в том-то и секрет, что родина эта – другая. И как не шествуют чинно всё те же краснобрюхие, небывалые в 1945-м курсанты, что и возле доски Маннергейма красовались – с триколором, «государственным флагом Российской Федерации», но эта самая федерация в войне не участвовала как государственное образование. На правах РСФСР – могла бы о себе заявить, однако только как часть государства-победителя. А что – другие «соучастники»?

Украина, доведённая всё тем же правящим классом и конкретно Газпромом до евромайдана – это уже как бы где-то далеко, там лютует какой-то непонятный укронацизм – зато у нас-то благодать какая! Это там, очень далеко, в «Евросодоме» зигуют в День Победы и бьют ветеранов – а у нас-то Путин есть! Надёжа, защитит и наставит!

Отчаяние верующих – есть мудрость обманутых. «Один на всех», вздутый до невозможности, монарх действительно и не знает, как распорядиться такой властью. Ведь вот же – рядом инициатива масс, «Бессмертный полк»! И именно он пробил постсоветские границы, он показал, что советский народ жив… Но лидер-то национальный, и в его планы никакие «аннексии», кроме Крыма не входят, тем более что без социалистической национализации и идеологической оптики это именно аннексии. И тут надо взглянуть диаматически: что в нём, в этом «полку» - позитивного от масс, и что негативного от манипуляторов. Те, кто назовёт этот день и акцию – Днём ряженых, будет неправ. Именно так, визуально, наглядно, театрализованно доносится первая весть о той войне до самых юных поколений. Поиграться в войнушку, понаряжаться в этот день – это квест, это полезно. Однако когда такой образовательный процесс выходят возглавлять миллиардеры в штатском и крестящиеся не воевавшие ни дня министры обороны – тут пора проявить даже не исполинские силы большевиков, а простую пролетарскую смекалку. Посему речи с Красной площади – слушать не обязательно, а неплохо бы и заменять их своими на местах. Для пропаганды подлинной Победы, без триколорной, власовской, сепаратистской дорисовки.

Не зря сказал в самом начале, что нынешний политический момент в РФ, у границ которой идёт война (ДНР, ЛНР) с бывшей республикой СССР без перспектив братания и вхождения её в СССР – несравним с моментом проведения парада в 1941-м 7 ноября. Тот парад был подвигом, этот – позором. Именно в силу вопиющих трат и помпезности – всё ради устрашения того «условного противника», по правилам которого и играет правящий класс. С какой бы дури он демонстрировал доходы расеянских миллиардеров миру? Да по идеологической неотвратимости – вон, мол, какие у нас силищи! Сколько бабла, выжатого из народа-победителя эксплуатацией!» Хорошо пошёл у нас капитализм, прибыльно! Буржуев перебуржуим – ибо «нам равных нет», «наша Победа», «спасибо деду…» (пишут наклейками безграмотные потомки на немецких джипарях, благодаря таким образом концлагерных предков рабочих этих фирм, малолетних узников фашизма, среди которых могли быть и их предки). Но вот явилось ещё одно доказательство неуместности таких парадов в кризис – явилось чтобы народ просто банально взял калькулятор и прикинул ,как «эффективнее» для него самого можно было бы потратить все эти миллионы!

А в Тюменской области – банальный природный паводок заставляет тратить снова миллионы на эвакуацию, миллионы, которых в бюджете всё меньше. И тут однодневные траты сотен миллионов 9 мая – вспоминаются уже не как «морально необходимые», а как преступные. На мелиорацию бы умную потратить те миллионы – но где там! Как меняющие асфальт на плитку, а 5-этажки на 16-этажки московские элиты, федералы просто не понимают, что «единая страна» требует равенства прежде всего. Уж если не социального, то хотя бы инфраструктурного – равенства расходов. Однако высасывающая из регионов дань Москва может только собою красоваться, а по Транссибу напоказ стоят позорно, словно после войны и ангары и целые заводы, как после артобстрела… Видно ли это монархии? Нет, он там не бывает, и нет у неё такой оптики рассмотреть чтоб – и пусть шагает к своему свердловскому подвалу дорогой бессмысленных трат, она не слышит даже своих клевретов.