Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сотни миллионов в воздух, чтоб проснулась власть миллионов

Опубликовано 12.05.2017 автором в разделе комментариев 1

москва вов силовигархия классоваяненависть социальныйрегресс монархия
Сотни миллионов в воздух, чтоб проснулась власть миллионов

Сложно и ложно праздновать победу, когда война продолжается. И тут кремлёвские любители пиара любой ценой, инертные в мирном своём бытии – просчитались.  Они постарались сделать всё «как при Брежневе» - со стабильностью, но без социализма. И тут-то главная ошибка. Мощный «визуал» всё же не перебивал пока ещё такого существенного фактора в общественном мнении, как «интеллектуал». Зная, сколько по росчерку Путина и Собянина потрачено на этот, лишь частично состоявшийся парад – так и не расширивший ни на дырочку поясов за три года кризиса народ всё же размышлял, прикидывал… Читая, что затраты на празднование Дня Победы в Москве составят не менее 456 млн рублей. И больше всего денег планируется потратить на перевозку массовки - военных для участия в параде. Согласно данным госзакупок, для этих целей Министерство обороны заключило контракт на 150 млн рублей с ООО «НКН-Строй».

И только на власовскую драпировку мавзолея Ленина ушло 12 миллионов бюджетных рублей. Вы заказывали такой дизайн, участники парада «Бессмертного полка»? Не вы заказывали? А кто? Не тот ли, кто рассылал вам открытки от собственного имени? Кстати, знаете, сколько на это ушло из ваших же карманов нефтебюджета? 69,4 млн рублей - печать и рассылка 4,1 млн поздравлений ветеранам от главы государства. Работы выполнили Почта России (да-да, это то самое ведомство, где работает миллионер Страшнов) и ФГУП «Издательство Известия». Подведомственное управделами предприятие потратило 7,4 млн руб. на закупку 21 тыс. сувениров ко Дню победы.

Уже тут у правящего класса из «патриотических» побуждений начинаются нестыковочки с общественным мнением. Но он упрямо прёт начальником и диктатором триколорного стиля в данном празднике. Что ж, мы изучали джиу-джитсу – и только поможем обречённому классу в его праведных усилиях.

Почти 98 млн рублей было потрачено на разгон облаков над Москвой 9 мая – но эффект от разгона был нулевой и уже отрепетированный авиапарад накрылся медным тазом, то есть деньги эти «ушли в воздух», могли быть просто прикарманены, и теперь ни с кого нет спроса: погода-с так решила... Но «всё идёт по плану»: работы по метеозащите Москвы 1 мая, 9 мая и 12 июня обойдутся бюджету в 293,6 млн рублей. Разгонять облака будут с помощью девяти самолетов Ан-12 и одного Як-42.

Еще 4,5 млн рублей потратил ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» на озвучивание и установку системы связи во время самого парада и репетиции в Алабино. Легко Путин тратит наши миллиончики – верно? Но ведь есть и оправдание – святой праздник…

Кстати, вы знаете, что при Сталине, генералиссимусе, который ту войну и выиграл – никакого Дня Победы не праздновали? Не до этого было – страну восстанавливали, социалистическую индустрию, колхозы. Работы хватало – но кто такой Сталин для Путина? Мелко плавал диктатор – мы вот тут нефтерублики заимели «по наследству», всё по вине того же Сталина, при котором началось освоение сибирских месторождений, и как надёжнее для себя потратить каждый рупь – знаем.

Великая Победа – предъявляет великие требования к тем, кто осмеливается становиться с нею рядом. И горе тому, кто не понял этой исторической истины. А Путин – как не понимал, так и не понимает, хотя что живёт в информационном обществе – вроде недавно сам и говорил… Но разве можно так наивно пиариться на победе СССР, именно СССР, а никакой не России (тут игра слов ещё сталинского периода – иностранцы звали СССР Россией тоже не из простоты, а из ностальгии эмигрантской ,влившейся в её язык) – когда нет страны-победителя?!

Её нет на карте, но она есть в людях. И, вроде бы выдуманный (кто не знал – в Томске автор проживает) в поддержку путинизма «Бессмертный полк» тоже вырос стеной, уже идеологически недостижимой для правящего класса. Ведь от себя-сепаратиста он не откажется, от своих сверхприбылей и привилегий – он же на том стоит, без частной собственности и охраняющих её законов его нет. Нет как класса – а Победа-то есть! И победа вовсе не этого класса, а исторически противоположного. Вот что «бессмертный полк» знает, а пытающиеся им командовать – нет, не смеют даже задумываться. И праздновать грабителям народа вместе с народом «одну на всех Победу» в период приватизации как раз той социалистической собственности, что как единая была отвоёвана в 1945-м, как базис, как твердь – тоже лукаво, как минимум… Нет и не может быть единой победы у Алишера Усманова и Алексея Батова, которого посадили за распространение «крамольных» листовок вот с этим же тезисом.

Собственно, даже по замерам либералов – правящий класс тут не имеет поддержки большинства даже с пресловутым балластом ,который сидит у телека и молчит в тряпочку. Подавляющее большинство россиян (61%) считают, что чиновники и депутаты указывают в своих декларациях лишь малую часть своих доходов. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на апрельское исследование "Левада-Центра", опрошенные считают, что чиновники записывают имущество на родственников и выводят за границу. 50% наших сограждан считают, что уровень жизни чиновников "не соответствует заявленным доходам". Еще 26% респондентов назвали причиной своего недоверия декларациям публикуемые в СМИ материалы о коррупционных делах чиновников и хищении казенных средств.

Тем временем, монархические символы, которые Путин нагло вколачивает поверх символов Той Победы – а это серп и молот, прежде всего, - не просто царская прихоть. Социальный регресс и его рулевые, как та лягушка-путешественница, просто не может не квакнуть. И квакает всё чётче – вот и крестик, открытый в Кремле, очередной – это крест на «советском реванше», который кое-кто приписывал Путину, чем кредитовал его морально на заре нулевых. А он взял и перехитрил кредиторов… Причём не просто перехитрил – он выстроил такую «вертикаль», что легализовать её иначе, как монархию – при желании даже самого изощрённого интеллектуала невозможно. Это даже не мафиозная, а именно кровно-клановая система, где не просто друзья, а прежде всего родня получает самые сочные куски из нефтебюджета и ещё работающей бывшей социалистической собственности – и никаких обязанностей взамен не обретают. Это вотчины Постэпохи. И никто этого не скрывает – да, царь имеет дочерей, зятьёв, сечиных и усмановых, потому что он царь потому что все эти персоны – основа государственности… Как же без них? Ведь рухнет же Россия, Россия, которую отстояли в 1945-м именно для того, чтоб её потом так смачно эти господа приватизировали, а народу оставляли… Прожиточный минимум и многомиллионное шоу на ТВ – ибо Красная площадь 9 мая становится самой недоступной для "плебса" зоной, только «бессмертный полк» туда пропускают, опять же, чтоб порадовать монарха и побыть его фоном.

 

Кстати, вот так в регионах, в маршрутках заявляет о себе бизнес, уже присосавшийся к "Бессмертному полку" - со свойственной предпринимателям хамОвинкой и безграмотностью, им-то важен не смысл, а ценник: "айн штЕндер, майн фюрер, яволь!"

Как же тут не вырасти всем фондам Ролдугина? При таком кредитище, выданном деклассированными массами власти ещё ельцинского призыва (как он преемника хвалил на Новый 2001-й год мы помним). Вот вам и  Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" ("Иннопрактика"), возглавляемый Екатериной Тихоновой, которую в СМИ называют младшей дочерью российского президента Владимира Путина. Который за 2016 год потратил, согласно лишь официальной отчетности, 646,64 миллиона рублей, сообщает "Русская служба Би-би-си". При этом расходы на содержание аппарата управления составили почти 85 миллионов. По сравнению с позапрошлым годом бюджет фонда вырос почти в полтора раза - за 2015-й год было потрачено лишь 411,5 миллиона рублей. В 2014 году, фонд потратил еще меньше - 281,6 млн рублей.

Глядя, как пипл хавает, Правительство РФ, то самое, Митино правительство - увеличило расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 4,7 млрд рублей - до 643,55 млрд рублей, следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что на реализацию программы из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн руб., из региональных бюджетов - 92 млрд 212,2 млн руб., юридическими лицами - 196 млрд 179,3 млн руб.

Но что это всё на фоне дебета и кредита «лучших людей России»?

Российский миллиардер Алишер Усманов, владеющий 30% акций лондонского футбольного клуба Arsenal, занял пятую строчку в рейтинге самых состоятельных людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times. Его состояние оценивается в 11,791 млрд фунтов стерлингов. За год оно увеличилось на 4,211 млрд фунтов стерлингов. Владелец британского Chelsea Football Club Роман Абрамович разместился в этом же списке на 13-м месте. Его состояние оценивается в 8,053 млрд фунтов стерлингов. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина оказалась на 156 месте с 822 млн фунтов стерлингов. Вот такие бывают «отверженные» олигархаус-уАйфы!

У них всё измеряется уже миллиардами фунтов – а у вас, наследники «одной на всех»?

Знаете, что сделал бы трезвый лидер страны, так неотрывно зависящей от нефтяных цен и санкций?

Как Сталин – ни рубля не тратил бы на шоу, всё пустил бы в возрождение своего индустриального и социального потенциала. Не было Дня Победы при Сталине – и сейчас не надо. «Лишь бы родина жила». Но в том-то и секрет, что родина эта – другая. И как не шествуют чинно всё те же краснобрюхие, небывалые в 1945-м курсанты, что и возле доски Маннергейма красовались – с триколором, «государственным флагом Российской Федерации», но эта самая федерация в войне не участвовала как государственное образование. На правах РСФСР – могла бы о себе заявить, однако только как часть государства-победителя. А что – другие «соучастники»?

Украина, доведённая всё тем же правящим классом и конкретно Газпромом до евромайдана – это уже как бы где-то далеко, там лютует какой-то непонятный укронацизм – зато у нас-то благодать какая! Это там, очень далеко, в «Евросодоме» зигуют в День Победы и бьют ветеранов – а у нас-то Путин есть! Надёжа, защитит и наставит!

Отчаяние верующих – есть мудрость обманутых. «Один на всех», вздутый до невозможности, монарх действительно и не знает, как распорядиться такой властью. Ведь вот же – рядом инициатива масс, «Бессмертный полк»! И именно он пробил постсоветские границы, он показал, что советский народ жив… Но лидер-то национальный, и в его планы никакие «аннексии», кроме Крыма не входят, тем более что без социалистической национализации и идеологической оптики это именно аннексии. И тут надо взглянуть диаматически: что в нём, в этом «полку» - позитивного от масс, и что негативного от манипуляторов. Те, кто назовёт этот день и акцию – Днём ряженых, будет неправ. Именно так, визуально, наглядно, театрализованно доносится первая весть о той войне до самых юных поколений. Поиграться в войнушку, понаряжаться в этот день – это квест, это полезно. Однако когда такой образовательный процесс выходят возглавлять миллиардеры в штатском и крестящиеся не воевавшие ни дня министры обороны – тут пора проявить даже не исполинские силы большевиков, а простую пролетарскую смекалку. Посему речи с Красной площади – слушать не обязательно, а неплохо бы и заменять их своими на местах. Для пропаганды подлинной Победы, без триколорной, власовской, сепаратистской дорисовки.

Не зря сказал в самом начале, что нынешний политический момент в РФ, у границ которой идёт война (ДНР, ЛНР) с бывшей республикой СССР без перспектив братания и вхождения её в СССР – несравним с моментом проведения парада в 1941-м 7 ноября. Тот парад был подвигом, этот – позором. Именно в силу вопиющих трат и помпезности – всё ради устрашения того «условного противника», по правилам которого и играет правящий класс. С какой бы дури он демонстрировал доходы расеянских миллиардеров миру? Да по идеологической неотвратимости – вон, мол, какие у нас силищи! Сколько бабла, выжатого из народа-победителя эксплуатацией!» Хорошо пошёл у нас капитализм, прибыльно! Буржуев перебуржуим – ибо «нам равных нет», «наша Победа», «спасибо деду…» (пишут наклейками безграмотные потомки на немецких джипарях, благодаря таким образом концлагерных предков рабочих этих фирм, малолетних узников фашизма, среди которых могли быть и их предки). Но вот явилось ещё одно доказательство неуместности таких парадов в кризис – явилось чтобы народ просто банально взял калькулятор и прикинул ,как «эффективнее» для него самого можно было бы потратить все эти миллионы!

А в Тюменской области – банальный природный паводок заставляет тратить снова миллионы на эвакуацию, миллионы, которых в бюджете всё меньше. И тут однодневные траты сотен миллионов 9 мая – вспоминаются уже не как «морально необходимые», а как преступные. На мелиорацию бы умную потратить те миллионы – но где там! Как меняющие асфальт на плитку, а 5-этажки на 16-этажки московские элиты, федералы просто не понимают, что «единая страна» требует равенства прежде всего. Уж если не социального, то хотя бы инфраструктурного – равенства расходов. Однако высасывающая из регионов дань Москва может только собою красоваться, а по Транссибу напоказ стоят позорно, словно после войны и ангары и целые заводы, как после артобстрела… Видно ли это монархии? Нет, он там не бывает, и нет у неё такой оптики рассмотреть чтоб – и пусть шагает к своему свердловскому подвалу дорогой бессмысленных трат, она не слышит даже своих клевретов.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
EthanJonry
EthanJonry написал 12.05.2017 09:05
Пчелиный крем-воск Здоров от мастопатии с прополисом
Официальный сайт: http://zdorov.bxox.info
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
ОУНовцы зигуют и целятся из гранатомёта в "Бессмертный полк" в Киеве
ОУНовцы зигуют и целятся из гранатомёта в "Бессмер...
11.05.2017
Коммунистов начали арестовывать "за оскорбление величества"
Коммунистов начали арестовывать "за оскорбление ве...
11.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Максим Калашников: Реновация в Москве - бомба под кремль (0)
Порошенко празднует развод с империей, однако "безвиз" права работать в ЕС не даёт (0)
Бог смилостивился над ловцом покемонов (18)
ФАС предлагает повысить россиянам цены на газ "Газпрома" на 4% (6)
Обиженные действиями полицаев неонацисты требуют в Киеве отставки "расово неполноценного" Авакова (5)
"Демократическая" власть прикрыла на квартал партию с лэйбловым для контрреволюции 1991-го года названием (0)
Триколор на венке покаянном смотрелся в Литве органичнее, чем на Красной площади (1)
Хвалёные путинские армады были неспособны отследить ракетный удар США по Сирии (5)
Повседневные расходы россиян достигли пятилетнего минимума (7)
Ишим и вся Тюменская область тонут в паводке, начата эвакуация (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: РЕНОВАЦИЯ В МОСКВЕ: БОМБА ПОД КРЕМЛЬ
Дарья Митина Дарья Митина: Знаете, чтo такoе счастье?
Дарья Митина Дарья Митина: Трамп уволил директора ФБР: Ждет ли его судьба Кеннеди?
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин, И.Стрелков: о стачке дальнобойщиков
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк бегает и разъезжает пo республике
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss