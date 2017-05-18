Понять - значит простить

Я понимаю колочения Мединского. Он ведь человек не глупый, не особенно глупее Бенкендорфа, поучавшего литераторов: "Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего - оно превосходит все, что может представить человеческое воображение". Я бы сказал, что у Мединского даже больше горькой мудрости - он то знает, какое будущее ждало романовскую монархию, а потом и обоих её противников - либералов и большевиков.

Мединский понимает, что любая уважающая себя культура начинается с эпоса. С эпической битвы, прежде всего. Эллины производили себя от героев Гомера, что строго говоря, было таким же самозванством, как нынешние российские празднования 9 мая или 4 ноября, поскольку происходили они от дорийцев, уничтоживших культуру ахейцев - победителей Илиона, и обрушивших Грецию в Тёмные века.

Рациональные же этрусские выученики - римляне специально сконструировали себе в предки троянцев (спецзадание принцепса Августа Вергилию). Такой высший, какой-то даже японский изыск - числить в предках благородных побеждённых, а не коварных и беспощадных победителей.

Точно также как американский эпос о Гражданской войне (Второй Американской революции) - «Унесённые ветром» - во славу благородного побеждённого Юга. Потому что прославлять совершенно, как сейчас бы сказали, «геноцидные» методы ведения войны армией Шермана - не поднялись ни перо, ни кинокамера...

Тут такие же проблемы как апологетически снять в современных условиях фильм о российской армии во время Первой мировой.

Посмотрев как элегантные, шутящие по-французски золотогонники гонят тысячи и тысячи православных и самодержавных солдатиков на без устали палящие немецкие пушки и пулемёты, и те ложатся рядами на колючую проволоку, окутанную клубами иприта, и как потом эпический генерал Брусилов отдаёт приказ залить ипритом австрийцев, отечественный зритель, скорее всего, куда лучше поймёт причины роковых событий вековой давности.

В современном российском обществе опорными считают два момента - первое цивилизационное самоопределение при Иоанне IV и победа в советско-германской войне.

Со вторым цивилизационным самоопределением, которое перечеркнуло первое - всё в порядке. Есть двухвековой интеллигенский миф о Петре I (корректирующий его украинский фильм «Молитва за гетьмана Мазепу» 2001 года блестящего Юрия Ильенко не зря вызвал такие истерики), есть фальшивые до невозможности бестселлеры - эпос Алексея Толстого и его экранизация, «Россия молодая» и «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»...

Но именно великий князь Московский Иван Васильевич, поколебавшись, окончательно выбрал цивилизационную матрицу Руси как антизападной абсолютистской деспотии.

Поскольку нынешние чекистократы, поколебавшись, сделали тоже самое, то обелить период правления Грозного-царя, защитить от «клеветы» своих либералов и западных историков сочли необычайно важным.

Вот Мединский даже диссертацию написал... Нет, писал честно сам. Такую лажу украсть было бы сложно, поскольку на предыдущем диалектическом витке апологии Ивана Грозного язык сталинских историографов был слишком специфическим, плохо адаптируемым к современному политологическому сленгу...

И вот - ВОВ. Приблизительно в 1943 советский (новомосковский) цивилизационный период («эон», ахиезеровский «цикл инверсии») вступил в свою вторую фазу - имперскую, что было ознаменовано разгоном Коминтерна и возвращением погон и нормальных офицерских и чиновничьих званий, а также полным отказом от «пролетарско-интернационалисткого» акцента в пропаганде в пользу «панславизма» и антизападничества (главным пропагандистом последнего стал Илья Эренбург, мстящий Парижу за капитуляцию, а европейской истории вообще - за Холокост).

Мединский очевидно решил сделать советско-германскую войну российской «Илиадой».

Тем более, что как раз её начало ознаменовалось расстрелами в тюрьмах НКВД и лагерях эпических представителей предыдущих героических эпох - аристократов-офицеров Японской и Великой войн, и подпольщиков и большевиков-революционеров...

Поскольку мы не Афины, где поносителя героев Гомера оскорбили бы действием просто в рамках инициативы гражданского общества, то прописали специальный закон о защите сталинско-советской лжи о войне.

От этого дикие истерики вокруг числа и обстоятельств сражения панфиловцев. Спартанцы тоже сопротивлялись бы раскапыванию истории гибели царя Леонида, приводящую к выводу о том, что его отряд составлял лишь 1/10 сражающихся у Фермопил, а погубил всех именно отважный рубака - спартанский царь, которому не хватила «майорской сообразительности» узнать у лояльнейшего местного населения, есть ли в горах обходные пути и перекрыть их небольшими силами и ещё расставить быстроногих разведчиков.

Персидскую же армию козьей тропой тоже не протащишь - вермахт в мае 1941 те же позиции обходил через двойной десант - на остров Эвбею и с него...

Впрочем, тогда Гитлер велел геббельсовской пропаганде воспеть стойкость греческой армии - числится даже символическим «победителем царя Леонида» фюреру было стыдно.

Поэтому ВОВ решили превратить в эпос. А эпос не терпит критики. Даже про Троянскую войну только недавно стали снимать «пеплумы» лишь немного реалистично показывающую ту эпическую резню.

Поскольку десакрализация греческих героев даже сегодня больно бьёт по человеческим идеалам в западной традиции.

Если же ещё показать рыцарей короля Артура такими как они были, получив микст «Бумера» с «Основным инстинктом», то слово скоро Камелот перестанет быть символом идеала благородной рыцарственности.

Так что не будите спящего бульдога. Тут англичане правы.