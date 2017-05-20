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Московский листок

Без майдана - по майданному пути!

Опубликовано 20.05.2017 автором в разделе комментариев 0

революция реновация
Без майдана - по майданному пути!

Из новостей: "В Министерстве юстиции России объяснили, при каких условиях у должника смогут отобрать единственное жильё. Согласно предложенным ведомством поправкам, жильё у человека можно будет забрать только по социально значимым исполнительным производствам".

Есть такая мерзкая, выдуманная отвратительными красными совками штука — "право на жильё". В процессе декоммунизации очень хочется его отменить. Да не то, что хочется, НАДО! Ну, какое у нищебродов и быдлосовков может быть право на жильё? Понятное дело, что никакого. Их жильё — мусорный контейнер.

Но с одного захода отменить эту большевицкую мерзость никак не получается. Вот на Украине удалось, честь и слава Героям. Взыскивать единственное жильё там можно ещё с 2011 года, а после благословенного Майдана правила изъятия ещё более упростились, и на помощь судебным приставам придёт целая армия частных исполнителей.

А в России пока не получается. Хотели — но нарвались на скандал. В лобовую не вышло. Что делать? Проще всего, конечно, пойти попрыгать на майдане с навальнятами и прочими достойными людьми — тогда всё будет тип-топ. Тогда любая мера пройдёт, вплоть до изъятия у гражданина единственной почки в погашение долга по коммуналке. Но попрыгать от души тоже пока не получается: не набирается достаточного количества скакунов. Тогда обходными, обходными тропками, обманным манёвром. Типа того, это же только по социально значимым производствам будем жильё изымать, алименты там заплатить, или если кто человека убил, а платить не желает. Будет ещё больше социальной справедливости, чем в СССР, хе-хе-хе. А чтобы за коммуналку там человека из последней квартиры выкинуть — этого не будет, ни-ни, не бойтесь. Ну, а потом, особенно после выборов, нужные поправочки в уже принятый закон внесём, кто их заметит. Проглотят. Вешать... то есть выселять будем потом, как говорится.

Вот так — без скакунов, а скачем, что твои майданные кенгуру. Без майдана — по майданному пути. Короче говоря, догоним и перегоним Украину!



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