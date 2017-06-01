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Московский листок

А, может, у Путина молитвы не той системы?

Опубликовано 01.06.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

москва путин собянин николай
А, может, у Путина молитвы не той системы?

Якунинские игрища 

Мэр Москвы Собянин бодро и радостно отрапортовал об ужасных итогах понедельничного урагана. Не буду их повторять. Они трагичны и взывают к отмщению.

На вопросы жителей столицы: «Почему нас заранее никто не предупредил?», ответа нет. МЧС вяло кивает на Росгидромет, тот - на нехватку метеоспутников. За гибель 16 человек не ответит никто. В первый раз, что ли?

Между тем, видит бог, я эту катастрофу предчувствовал всеми фибрами и жабрами своей души. Потому что считаю ее божьей карой за все те богохульства, которые вытворяет нынешняя власть.

Заигралась она в «духовность», превратила доставку в Россию всевозможных артефактов и «святынь» в шоу и развлечения. На каждом шагу святотатство и кощунство.

До 2003 года страна как-то обходилась без т.н. благодатного дня. Но вот впервые избранный В.Путин присоветовал своему приятелю по кооперативу «Озеро» тоже «чекисту» В.Якунину: ты, мол, начинай. И понеслась душа в рай.

Каждый год тот сажает в самолет сотню халявщиков, и они летят веселиться в Иерусалим к гробу Господню. Там в крошечной часовенке - кувуклии каждый год в великую субботу накануне Пасхи нисходит вышеуказанный огонь.

Причем, как подмечено, нисходит в такой интересный полуденный час, чтобы г-н Якунин с делегацией успел привезти его в Москву в храм Христа Спасителя аккурат к патриаршему богослужению. Где его уже ждет не дождется со свечкой в руках сам глава государства. И нам после этого говорят, что это не фокус, не представление, не концерт по заявкам. Ну-ну.

На других языках этот огонь называется зажженным или освященным и только у нас почему-то - благодатным. Хотя понятно почему – для пиара и саморекламы.

Так какую благодать он принес поднявшейся с колен России за 14 лет? Вот наиболее запомнившиеся вехи:

1 сентября 2004 г. - захват чеченскими бандитами бесланской школы. Во время освобождения заложников убито 314 взрослых и детей. Всероссийский траур.

17 августа 2009 г. – авария на Саяно-Шушенской ГЭС унесла жизни 75 рабочих и служащих.

5 декабря 2009 г. – пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», 156 заживо сгоревших и задохнувшихся. Снова траур.

8-9 мая 2010 г. - два взрыва на междуреченской шахте «Распадская» погребли под завалами 90 горняков (11 тел до сих пор не найдены и не преданы земле по христианскому обычаю).

10 июля 2011 г. - на Куйбышевском водохранилище в Татарстане пошел ко дну дизель-электроход «Булгария». Утонули 122 пассажира в т.ч. 28 детей и подростков. Опять траур.

7 сентября 2011 г. при взлете разбился ЯК-42, который стал братской могилой для 44 хоккеистов «Локомотива».

18 декабря 2011 г. в Охотском море затонула буровая платформа «Кольская», утащив на дно 53 буровика.

А глава РЖД Якунин все возил и возил из Израиля «благодатный огонь». А с ним в самолетах летали вице-премьеры и министры, депутаты и «сенаторы», генералы и адмиралы, дельцы и денежные воротилы.

31 октября 2015 г. над Синайским полуостровом разваливается в воздухе наш Airbus A321., возвращавшийся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Эта крупнейшая в постсоветской России авиакатастрофа лишила жизни 224 пассажира и члена экипажа. Снова всероссийский траур.

25 декабря 2016 г. - в Черное море под Сочи падает летевший в Сирию Ту-154 Минобороны. В числе 92 погибших – лучший армейский ансамбль песни и пляски, 9 журналистов, доктор Лиза, секретные военные чины.

И вот совсем недавний взрыв в питерском метро 3 апреля с человеческими жертвами. И, наконец, московский ураган 29 мая с 16-ю убитыми.

 

Предвыборный цирк 

Почему же от всех этих трагедий не спас страну «благодатный огонь» от г-на Якунина? У меня только один ответ: потому что сам он - очень нечистоплотный человек. И даже если представить на секунду, что огонь от гроба Господня обладал некоей целительной силой, то при прикосновении к нему этого алчного дельца она моментально исчезала.

Как сказано одним священником, бывает божественный огонь, а бывает и дьявольский. И я убежден: бывший глава РЖД миллиардер Якунин привозит нам именно сатанинский огонь.

И если господин Путин считает себя верующим и на следующую Пасху ему опять захочется «священного огня», то, по-моему, он должен крепко задуматься над погребальными итогами «огненной миссии» своего приятеля по кооперативу «Озеро».

Сегодня в СМИ и соцсетях немало недоуменных вопросов о неожиданно резко проснувшейся набожности президента. Мол, если у нас светское государство, в котором церковь от государства по Конституции отделена, то не слишком ли часто он принялся ходить во всякие храмы и «духовные центры»? С дарением икон, зажжением свечей и крестными знамениями.

Почему трудовые коллективы, фабрики и заводы, фермы и забои его не интересуют?

Подписал идиотский закон о «защите чувств верующих», который используется для преследования и отправки в колонию атеистов. И еще для захвата местными епархиями зданий и помещений, которые никогда им не принадлежали.

Нелишне напомнить, что нынешняя РПЦ создана ВКП(б) в 1943 г. по решению генсека Сталина и никого отношения к собственности церкви царской России вообще не имеет.

Но губернаторы знают: Патриарх Кирилл - лучший друг президента, поэтому надо отдавать все, что ни потребуют местные епархии.

На мой взгляд, нынешняя верхушка РПЦ вообще имеет малокасательное отношение к учению Христа и его заповедями о милосердии, смирении и всепрощении. Как тонко подмечено, это «воинственная организация, цель которой – карать атеистов, наживаться и присваивать чужое имущество».

Многие недоумевали, глядя, как картинно Владимир Владимирович в окружении ряженых охранников припадает к мощам Николая Угодника. Сегодня он говорит, что свой билет члена КПСС не выбрасывал, а завтра идет молиться и отвешивать поклоны. Это как сочетается?

О чем он может молить Николая Чудотворца, если у него давно есть? О благополучии для страны?

Так он сам с командой Медведева загнал ее в непролазный кризис. Если хочет благосостояния простым людям – и тут все в его руках. Хоть завтра может окоротить аппетиты своих министров-миллиардеров. Всех этих абызовых-кузнецовых-хлопониных-трутневых, без стыда и совести хапающих до полумиллиарда рублей в год «заработка».

Хоть завтра может поднять нищенские зарплаты бюджетникам и концлагерные пенсии. И никакого святого молить об этом не надо. Но он этого не делает. Так к чему это показушное лобызание мощей и икон? Да ни к чему.

Все тот же предвыборный цирк.

 

P.S. Кому-то кажется, что второе пришествие Христа начнется с России. Вряд ли. Скорее, с родных мест. Но если Господь прибыл бы в Москву, он бы, думаю, в ужас пришел от тех мерзостей, которые здесь творятся его именем.



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