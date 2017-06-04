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Московский листок

Москвич устроил под Тверью после ссоры собутыльникам террор в стиле девяностых

Опубликовано 04.06.2017 в разделе комментариев 2

криминал регионы капитализм тверь
Москвич устроил под Тверью после ссоры собутыльникам террор в стиле девяностых

Следователи обнаружили еще одну жертву стрельбы в садоводческом товариществе в Конаковском районе Тверской области. Таким образом, число погибших в результате инцидента возросло до девяти человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает ТАСС. 

«В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями», — сказала она. 

Подозреваемый в убийстве девяти человек в поселке Редкино Тверской области перед тем как расправиться с последней жертвой, пытался заставить ее копать себе могилу, а когда она отказалась, убил ее. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

Ранее стало известно, что прежде не судимый житель Москвы в поселке Редкино Тверской области расстрелял восемь человек на почве бытовой ссоры.

"Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник", - уточнил он.

Следователи уточнили данные о жертвах убийства на территории садоводческого товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины".

По предварительным данным, ночью житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего, по предварительным данным, погибли девять человек. 

От редакции: В одной песнке "Красных звёзд" 1998-го года есть такие слова: "Бешенная зона, рой себе могилу". Вот тут, видимо, всё так и происходило - алкоголь выпустил "джинна 90-х", который заговорил в соседе, который до этого, видимо, занимался садоводческими обычными делами, помахивал соседям рукой, прикурить давал, но потом вместе выпили, и понеслось... В обществе без гуманной цели такое - всегда где-то затаено, и выпустить мерзость буржуазной конкуренции в её "нерыночном виде" может любая сильная эмоция и спиртной напиток. Не пожалеет такой "браток" ни женщин, ни друзей. Он же ощутил прилив сил периода первоначального накопления капитала - ему всё можно, да и места тут тихие... Ну, а по понятиям говорить так просто... Роет себе могилу осколок СССР по имени РФ уже довольно долго, просто процесс этот многие путают со "вставанием с колен". Только вот диалектическая сложность ситуации в том, что вырыть могилу капитализму действительно должен сам капитал, задача пролетариата так захоронить его вместе со всеми его "джиннами", чтобы назад уже не вернулся, как в 1991-м. Любопытно, выяснят ли следаки, что это был за фрукт из Москвы, чем занимался - вот об заклад бьюсь, что первоначальное накопление не обошло его стороной!

Д.Ч

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Всего комментариев к статье: 2
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Timothpiend
Timothpiend написал 04.06.2017 14:30
оПЕДЯРЮБКЪЕЛ МНБШИ [url=http://yod.ua]ЛЕДХЖХМЯЙХИ ЯОПЮБНВМХЙ[/url]
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Jackodak
Jackodak написал 04.06.2017 14:05
Мне понравился сайт где куча сериалов а так же <a href=http://all-films.net>новинки кино в hd</a>. Посмотрите сами
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