Баррикады, буржуазная "революция" и проблема звукоусиления

В Георгиевском зале вчера было скучновато. Много золота, мало движений. От скуки, а даже не по обязанностям, операторы показывали «крупняком» рожи государственных мужей и жён. Вот они: Володин, Матвиенко, Медведев. Последний, чрезмерно демонизированный и таргетированный ФБК, – не выражал лицом ничего. Ему нечем и нечего бояться. Усталый, пустой, почти спящий, осевший в себя экс-президентег. Глаза и мимика должны заработать при появлении работодателя, а пока можно отсутствовать… У Володина – то ли экзотический загар майских каникул, то ли давление. Кто бы узнал в этом респектабельном буржуа механизатора с МТС?.. Матвиенко – бодра и хищно улыбчива, но лицо ея под столькими часами трудов гримёров, что лучше разглядывать соседей. Гойя и даже Босх порою отдыхают при таком «капреализме» - но это было официальное шоу Первого канала и других лиц в государстве нынешнем для «крупняков» нет. Мелькнул блёстколобый Мигалков – лакейская улыбка и усики не истёрлись с 1996-го, когда он ими же сиял спонсору его замыслов, «государству российскому», то есть Ельцину…

Зал ждал не зря, президент снизошёл, зазвучали почти новогодние фанфары, замаршировали гусары. Кстати, и на Театральной площади был выпас лошадок кремлёвских с наездниками в аналогичной синей форме – воистину, ничего символичнее и ироничнее собянинские креативщики и выдумать не могли бы. Мы на этой площади в нулевых проводили митинги многотысячные, пели гимн СССР и песни «Эшелона», а они устроили манеж, что ваш Наполеон в 1812-м… Но – уловим атмосферу, - Георгиевский зал заседал. Учёные и не только – получали награды нынешнего государства. В процедуре этой есть некий, словно совмещённый с кремлёвским часовым, укоряющий нас механизм: награждает не то государство, при котором начинались исследования и разработки. И, наверное, нашлись такие лауреаты, которые отказались получать награду – пусть и высшую и бытийственно важную, - из тех же рук, которые вешали крест на пинжак Алишера Усманова, благодетеля всея Руси. Это не шутка, это после вручения ордена президентом он так может называться в святцах любых мероприятий – награждённый «за благодеяния» это почти отец нации. Ну, или какой-то родственник отца.

Но никто не противился наградам, дураков нет. Никто не сбежал со сцены (вот был бы сюрприз прямому эфиру – пришлось бы снова «Капричос» показывать резко уведёнными со сцены камерами). А когда на сцену вывели Вия, который сравнительно недавно, с год назад, высказывал мысль, что лучше бы немцы взяли его родной Ленинград в 1941-м – меньше было бы жертв, - тут круг регрессной истории замкнулся. Да, писатели-шестидесятники получили показательный поклон от КГБ-ФСБ-силовигархии, в невероятном слиянии с которой их антисоветских ересей и родился нынешний строй – «эффективные собственники» переродились в свою нынешнюю ипостась непосредственно из высших защитников соцсобственности, без посредников. Они получили в результате перестройки моральное право так поступить, взять общее, которое было «ничьё»: пятилетка контрреволюционной пропаганды прошла для них успешно.

А что было в это же время, пока вешали ордена, за пределами бородинской позолоты Георгиевского зала (в котором менее века назад заседали не миллиардеры, а стахановцы, глядя на живого Сталина и статую Ленина)? А за пределами позолоты и официоза – работали полицаи, работал ОМОН. Нет, Кремль не осаждали массы, желающие пошатнуть тот порядок, которым установлено большинству прозябать, а элитным «капричос» довольно созерцать вручение наград за работу на ИХ государство. Это пока ещё не массы – этим и осложнялась работа ОМОНа, а равно и столичных телеканалов, которым надлежало показать народные гуляния без эксцессов. Гуляния и были – но из гуляющих, тонко вычисляя надписи на майках взглядом кремлёвских соколов, которые истребляют ворон на подлёте к территории священной, ОМОН вырывал неблагонадёжных. Народ реагировал неохотно – эти роботообразные особи бегом врывались в народные гуляния, кого-то ударно и быстро «вязали» и так же быстро уволакивали. Так действуют воры и бандиты, карманники и убийцы – однако каков строй, таков и порядок, классовые повадки передаются тем, кто их охраняет. С той лишь разницей, что нефть класс ворует невидимо, а эти чёрные «дроны» вполне зримо «расставляют акценты» идеологии, которой вроде бы нет, зато есть такой зримый, средней прожарки, румяный миллионер Володин…

Вы спросите, а по какому принципу вычисляли на улице Горького крамольников, которых созывал Навальный вчера – чтоб рисовали триколоры на щеках и несли их же в руках, не задирая полицаев? Вот по этим самым признакам (место смайлика). Как выразился один из омоновских командиров: «Порядочные люди с таким флагом не будут в такой день ходить». А вы спрашивали – как использовать советские настроения в антисоветских целях? Да запросто! Когда-то, в далёких нулевых, в этот же день одного Яшина с триколором заламывали омоновцы у «святого места» над тоннелем (улица Чайковского), откуда есть пошла «демократия» крушить СССР – сейчас заламывают сотни. Прогресс, однако.

Да, вполне удавшаяся акция, если взирать не неё даже эстетически: на Тверской стоят шатры кочевников и плахи, призраки того исторического прошлого, в которое волочёт правящий класс советский народ и его инфраструктуру (доламывая её по пути), но те, кто ворвался в этот праздник социального регресса чтобы разбудить празднующих распад, они-то и становятся мишенью охранителей процесса. Беда, однако, даже не в насилии, а в том, что пытающиеся разбудить – не знают волшебного слова. Вот вроде ощутили себя неловко ряженые русичи и архаические палачи с их жертвами – ведь рядом актуальные рыщут омоновцы и бьют и вяжут не понарошку… Вот – забрались на одну их регрессно-бревенчатых конструкций готовые митинговать… Но что сказать? Чем разбудить? Как открыть дверь внимания народа гулящего – к истине его прозябания?!!

Но навалисты, как тот Касым из «Али-Бабы и 40 разбойников» - забыли «сим-сим», точнее, и не знали никогда. А орать со всех возвышенностей в этот чёрный день календаря надо самые что ни на есть антигосударственные вещи, за которые посадят надолго. Но это если правду орать, а не уговаривать народ сменить «неправильный» капитализм, на который получше и почестнее.

Возможно, триколорность тех, кто пытается в этот антипраздник быть святее папы Римского и осуждать коррумпированность тех, кто украл вообще ВСЁ у нас (заводы, нефть, газ, поликлиники, хрущёвки) – вполне конгениальна стратегии, избранной Навальным. Ведь его буржуазные жалобы на то, что не дают власти ему установить стадионный звук на проспекте Сахарова – оказались блефом. Колонки на сцене согласованного митинга были и использовались по назначению, а вот народа там из-за вчерашней переадресации было значительно поменьше. К тому же – ну, подумайте сами, проблема ли для небедного ФБК, если уж очень надо, за несколько часов не снять, а банально купить звуковой аппарат в городе, переполненном этими аппаратами даже в пределах Садового кольца, по которому можно довезти от магазина «Ямаха» (бывший «Советский композитор») до митинга покупку минут за 30? Стоит такой аппаратик штуки 3 баксов (столько же мы, организуя очередной «Антикапитализм» платили из кассы ЦК КПРФ за всю сцену со звуком фирме «Т-аудио» на Славянской площади в 2005-м, например). Жалобы на безаппаратность – были, конечно же, враньём. Но свой профит кандидат-проект Навальный получил в сухо-цифровом остатке задержанных и избитых на Тверской. Их всех, включая идейно радовавшегося августу 1991-го анархо-антисоветчика Цветкова, можно теперь честно называть «сторонниками Навального», сиречь капитализм-перезагрузки…

На секунду задумаемся: а если прав Навальный, и кремляди воруют столько, то о чём они могут мечтать кроме того, чтобы поворовать подольше? Выйти сухими из мутной воды и с наворованным перебраться в недосягаемые для обворованных места. А кто может им обеспечить такой сценарий? Только ли преемник-Медведев – как Путин обеспечил Ельцину доживание на богатую пенсию и даже посмертное поддержание культа из нефтебюджета (фонд Ельцина получает миллиарды НАШИХ бюджетных рублей)? А ведь может такую радость устроить и тот, кто громче орёт «держи вора». Представьте себе следующее: зелёный вертолётик, который всякий раз барражирует в районе скоплений именно навалистов – оказывается личным вертолётом президента и преемника. Страшно напуганные, они, поняв, что волну антимедведевского, антикоррупционного народа уже не остановить – прыгают в самолёт и завещают ядерный чемоданчик лично навальному, когда он войдёт в Кремль. И летят себе на острова, давно прикупленные на такой случай. И все в профите: и народ, и капитализм, и беглецы. Они себе проживают «честно наворованное», народ в ярости от их поступка, а новый президент устанавливает со старой олигархией отношения, как устанавлиал и Путин (свои ходки Ходоров - Сечин на показательном процессе...). И теперь никакой коррупции, конечно же. И снова капитализм, но уже с поправками Навального, «Деловая Россия» получает вожделенные кредиты и второй раз обманутый народ впрягается в эксплуатацию с новой верою, и РФ – хоть и с поправками, но всё та же сырьевая империя в системе мирового, убивающего человечество и Землю империализма. И не только она, Раша, а и прочие республики СССР, потерявшие стержень – в РФ по-прежнему, но уже с «героями 2017-го» отмечающая 12 июня, живёт под тем же триколором и те же хари заседают среди позолот, только ордена вешает чувачок повыше ростом и помоложе…

Да-да, сценарий этот мог бы выдумать и Сурков, и Володин, но проговорил почему-то именно я. Главное ведь, как говорят алкоголики, не взять, главное удержать. А ничто так не гарантирует возможности тратить нажитое при капитализме, как сам остающийся в твоей стране на месте капитализм. Вот тот же Чичваркин – живёт же в Лондоне, не жалуется. И Евросеть его цветёт, и капает «папику» в кармашек…

У советского народа украли многое – доламывают сейчас медицину и жильё, но есть то, что по идее украсть было просто невозможно. Классовую ненависть к грабителям. Энергию протеста, зарождённую в процессе обворовывания. Но проект «Навальный» - решает и эту задачу. «Надоел капитализм? Выходи на баррикады и получай новый.» Идейно Навальный – закалённый либерал, поклонник Егора Гайдара и Ельцина, так что тут «жуликам и ворам» не надо выбирать кого-то из своих. Вот же – прекрасная смена, вполне сравнимая с «конфликтным престолонаследием» Горби/Ельцин!

Однако есть в сценарии этом слабое звено (как и в августе 1991-го было - но не было моральных сил и прав у коммунистов и защитников Советского государства), очень важный момент, который один только и не должен вгонять обворованных уже и потенциально - в депрессию. Без баррикад, без пусть и временной, но демократизации – сценарий «конфликтной» перезагрузки капитализма 2:0 невозможен. Заговорили о коррупции? Дайте слово тем, кто системно вырывает её корни и в перспективе изымает деньги вообще как систему подсчёта труда и затрат на бытие. Да-да, при коммунизме коррупция невозможна: не у кого воровать и не за что брать взятки, просто уже нечем, не едой же (да и едой не получится: в столовых только питаться будет человечество, чем сэкономит время стояний на личных кухнях для саморазвития и труда). Не дадите слова? Тогда и баррикады зачем? «Сим-сим» знаем в этом заблудшем обществе только мы. И с нами надо не так, как глупый Яшин, надо вежливо и уважительно – если вы действительно за революцию. Если же, как у Немцова в 2012-м, сорвётся с ваших губ «только не революция» - ну, будете провокаторами и политическими трупами, и народ вас за это проклянёт на много поколений вперёд.

…А следующие после 26 марта логические шаги к баррикадам, о которых мы уже немало тут и по делу писали, всё-таки были сделаны. Хотя и ценой высокой, о которой утром мы предупреждали – Юле Галяминой, экс-редактору Каспаров.ру и нынешнему муниципальному депутату, кусочек зуба отбили, например, и четверых наших (ОКП) повязали за листовки. Но в целом это всё хорошо, если ступени к баррикадам. Да и сцена на Сахарова стояла в этот раз так, что следующим шагом был бы марш-бросок масс по самому прямому пути... Но масс было меньше, чем могло бы, и самые горячие головы «винтились» на Тверской. Случайно? Радикализация на самом деле была ослаблением давления именно в той точке, где должны были прозвучать важные слова политического руководства? Или просто сказать нечего? Ведь Ленин вот даже без «матюгальника» говорил у Финлянского вокзала с броневика, а слышно его было в рукотворной тишине рабочих масс далёко. Но ему было ЧТО говорить и куда звать, и кого свергать как класс… А у вас?