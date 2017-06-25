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Московский листок

Государство слетело с катушек

Опубликовано 25.06.2017 автором Александр Краснов в разделе комментариев 0

москва собянин реновация
Государство слетело с катушек

Сегодня пришла платежка за ЖКХ в два раза больше, чем за прошлый год по месяцу. Пишут, что весь июнь топили батареи. Врут нещадно. Вообще-то в столице рост тарифов за коммунальные услуги на 100% за полгода - это прям Собянин копает под Путина. Революционер-клептоман. Может Собянин и есть главный спонсор и заказчик творчества А.А.Навального? Собянин видать отойти от оргазма не может после принятия Госду..ой закона о депортаци москвичей.

Незадолго до этого от Налоговой пришло требование заплатить транспортный налог в сумме 17000 р.

Пишут, что я им не заплатил в 16 году 7200 р, за это точат зубы и пиписьки у судебных приставов.

Однако я, как и последние годы, в декабре 2016 года таки заплатил транспортный налог через Сбербанк.

Если деньги до налоговой не дошли, то в Сбербанке началось феерическое воровство. Если деньги дошли, но налоговая их не видит, то в налоговой надо наводить порядок в кадрах.

По-любому козлы.

Ведь придется ехать и лично предъявлять документы в Налоговую.

Государство слетело с катушек.

Управлять страной это сложнее, чем под дождиком 5 минут постоять.

А уж дебилов с ворьем приструнить это не в Артек съездить.

Не испытываю к РФии ни малейшего уважения.

Опять же, Мексике просрали в футбол.

За 600 миллионов долларов в год на футболиздов.



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