«Главное – не допускать нарывов», - сообщил губернатор Воробьев, в ведение которого находится агонизирующая от его неумелого управления область.

Шикарный вертолет, спускающийся с небес.

Далее эскорт автомобилей с мигалками, десятками людей в форме, раздвигающими толпу, а следом еще десяток амбалов в строгих костюмах и, наконец, Андрей Воробьев в окружении эскорта министров-блондинок…, - примерно так выглядит визит губернатора в любой муниципалитет.

Спросите любого муниципального главу или депутата, даже из числа тех, кто стоит с ним рядом и в силу ряда обстоятельств, улыбается этому заезжему барину, а уважают ли его на местах?

Ответ будет однозначным – нет!

«мальчик-мажор», «папенькин сынок», «недоросль» - какими только эпитетами не награждают этого человека, муниципальные должностные лица, за его спиной.

Трудно поверить, но это так.

Апофеозом отношения стало обращение жителей, написавших обращение к Воробьеву-старшему, с просьбой забрать расшалившегося «мальчика»: Папе сына губернатора…, так начиналось это обращение.

Ни прибавить, ни убавить.

Можно, как угодно относиться к Главам муниципальных образований: уважать, любить и даже ненавидеть, но в большинстве своем эти люди – сделали себя сами. Кто-то, честно работал на благо земляков, кто-то, шел по головам. Найдутся и те, кто свое место купил, но даже они, деньги «доставали» и жизнь их побила и пообтерла. На блюдечке, им ничего не доставалось.

И, как вы думаете, уважают ли они Фонвизиновского Митрофанушку..?

И вот недавно губернатор Воробьев, в очередной раз, спустившись с небес на землю, как в прямом, так и в переносном смысле, заявил, о необходимости социальных коммуникаций.

По словам Воробьева, «Московская область находится в эпицентре событий, здесь живут самые активные граждане, которые умеют пользоваться Интернетом, и любая нерешенная проблема обязательно приводит к нарыву. Тот, в свою очередь, к каким-то политическим последствиям».

Любо дорого глядеть на подобные заявления, особенно если рассмотреть их в разрезе правительства Московской области.

Те, кто хоть раз обращался к министру социальных коммуникаций Ирине Плещевой, знают, что один из самых закрытых министров. Личный прием не ведет. Обещания, данные ее заместителями не исполняются. Ну, а про ее заместителя Шуткина, давно уже легенды ходят. Самое забавное замечание сделал гражданский активист Сергей Снастин, сказав: Шуткин – это шутка, которая затянулась…

Есть у нас и Главное управление территориальной политики под управлением Александра Костомарова.

Что это за «фрукт», право слово не могу сказать. На сотни моих обращений он ответил стандартной фразой: «Не могу вмешиваться в связи с 12 статьей Конституции».

Эдакая Костомарова дюжина.

Для чего, на наши налоги содержаться эти министерства, я не могу ответить. Думается, их лучше распустить. Сэкономим бумагу, которую Костомаров переводит на отписки.

Но вернемся к губернатору.

Когда на прямой линии президент России Владимир Путин распорядился закрыть полигон в Балашихе, в аккаунты Воробьева хлынули десятки и сотни комментариев про нарушения на других полигонах.

Часть из них были о Кулаковском полигоне и голодовке в деревне Манушкино, которая началась 1 июня 2017 года.

И, что вы думаете, сделал самый прогрессивный губернатор?

«Забанил» всех неугодных, подчистив комментарии!

Человек, тратящий миллионы на собственный пиар и штат министров-блондинок, не только боится встречаться с людьми, но и подчищает свои аккаунты.

Да еще и рассуждает, отчего бывают нарывы и политические последствия.

А ответ, меж тем, банален. Главное политическое последствие – это сам Воробьев.