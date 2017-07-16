Дурацкий вопрос: а почему в Москве вместо плитки не сажают деревья?

В Москве нелады со здравым смыслом. Сужают улицы и дороги. На их месте даже не тротуары, а аэродромы. Про велосипедистов умолчу. Жалею сегодня парочку не задавил. Поперек движения с наглыми мордами собянили.

Так если бы сужали проезжую часть для деревьев! Как бы было разумно и красиво: вместо 20-метровых по ширине плиточных тротуаров сады. Липы. На месте автомобильной стоянки на Старой площади застеленное Иркой-бордюр гранитное поле с надолбами. Вот зачем пятно стоянки 50х30 м. У Администрации Президента, единственная легальная стоянка уничтожена? Там ведь даже лавок не поставишь. Нафиг никому не нужно. Ни кустика. Ни травинки. Теперь в АП на машине не подъедешь. А почему растения собянин не сажает? Квадратные километры гранитных и бетонных тротуаров без единого деревца?

Даже на кладбище есть деревья и кусты. У Собянина их нет.

Открою государственную тайну.

Собянин психически ненормален.

Я его наблюдаю с момента его появления в Москве.

Явно выраженная ненависть к столице и ее жителям на фоне недолеченного алкоголизма и гиперактивной клептомании.

Зачем-то этот сумасшедший нужен Президенту России.

Может для общения?

От редакции: Почему не сажают деревья? А почему не сажают этих?.. Тоже дурацкий вопрос, но актуальный.

А.Б.

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