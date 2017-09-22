Так "Христианское государство" или "Сорок сороков"? церковь экстремизм Вот уже несколько месяцев страна с замиранием следит за напряженным сериалом под названием «Поклонская против Матильды». Кто возьмет верх в этом поединке – мракобесие или главнейшее из искусств? Особый драматизм повествования обусловлен тем, что все его события происходят без записи, «вживую», мы не знаем, чем закончится этот поединок, на чьей стороне окажется власть, какие еще значимые фигуры появятся на сцене и т.д. Так что по рейтингу это кино давно опередило всякие битвы престолов и другие надуманные истории.

Поначалу все предвещало победу Поклонской. Ее единомышленники при полном анабиозе правоохранителей горячо принялись жечь офисы, кинотеатры и дорогие автомобили, демократическая общественность решила, что в стране наступила полная анархия и гуляй поле, и малость приуныла. Но тут, как вы знаете, пришла неожиданная подмога от депутатов Госдумы и чаша весов стала склоняться в сторону главнейшего - полиция вдруг проснулась и даже задержала участников какого-то "Христианского государства" - Александра Баянова, Дениса Манталуца и кого-то еще, которые как-то подозрительно быстро для крутых пацанов сознались в поджогах и других нехороших делах. Православный катарсис, да и только!

Казалось бы, почти киношный хеппи энд, добро победило, а зло в виде оголтелого религиозного экстремизма того и гляди будет наказано по всей строгости, граждане могут выключить надоевший телеящик и с чистой совестью забыть эту историю. Смущает только одно обстоятельство – откуда вдруг взялось это "Христианское государство"?

Тут невольно вспоминается одна сцена из любимого детского романа «Дети капитана Гранта». Помните, Гленарван пишет письмо помощнику капитана Тому Остину, а Мак-Наббс спрашивает его каким-то особенным тоном, как пишет он имя «Айртон.

« - Да так, как оно произносится, - ответил Гленарван.

- Вы ошибаетесь, - спокойным тоном проговорил майор - это имя произносится «Айртон», а пишется «Бен Джойс»!» А Бен Джойс, кто помнит, был бандит и каторжник.

Эти литературные аллюзии к тому, что жители Торфянки, Лодочной и многих других горячих точек города Москвы, где РПЦ пыталась с помощью боевиков из «Сорока сороков» отжать у местных жителей скверы и парки, очень хорошо помнят граждан, признавшихся в поджоге машин, одного так точно. И есть множество фотографий, где он принимает участие в самых отвратительных силовых акциях против москвичей. Но почему-то везде в компании боевиков из «Сорока сороков», а не какого-то там «государства»? То есть у нас, как в романе, произносится "Христианское государство", а пишется «Сорок сороков»? Потому что СС – они хорошие и еще пригодятся, а нехорошие дела творили не они, а некая фейковая организация, про которую до недавнего времени никто и не слышал. Очень ловко!

Так какие выводы мы делаем из этого увлекательного зрелища? Правильно, кино у нас главнейшее из всего, так что поджигать студии и автотранспорт выдающихся деятелей искусства не рекомендуется. Остальных можно, знаю по себе.



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