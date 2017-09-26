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Московский листок

Кто может сравниться с "Матильдой" моей?

Опубликовано 26.09.2017 автором в разделе комментариев 0

учитель николай матильда
Кто может сравниться с "Матильдой" моей?

То есть,  конечно, не моей, а режиссера Алексей Учителя, сына тоже режиссера и даже лауреата Сталинской премии Ефима Учителя,  потому что лично мне и в голову не пришло бы снимать комплиментарный фильм про Николая II,  основная задача которого, в смысле,  фильма  – это как-то очеловечить к столетию революции серенькую фигуру императора и,  тем самым,  выставить борцов с самодержавием в неприглядном свете.   

Вышло  все  совершенно иначе,  но от наших доморощенных «политтехнологов»  ничего другого ждать и не приходится.

Но я, собственно, не о «Матильде»,  ну её, я о том, что сравниться с "Матильдой"  может только «Торфянка» - и по накалу  страстей, и по составу  персонажей,  которые выступают как против демонстрации фильма,  так и против попыток жителей «Торфрянки»   сохранить их любимый парк.  В обоих случаях – это оголтелые православные экстремисты,  только в одном случае они зовутся  «Сорок сороков»,  а в другом – некое «Христианское государство»,  хотя совершенно ясно, что по большей части речь идет об одних и тех же людях. О чем я писал буквально несколько дней назад.

Так "Христианское государство" или "Сорок сороков"?

Впрочем, чем дальше, тем яснее это становится не только защитникам «Торфянка», но и многим другим. И как пример –  сегодняшнее письмо (можно и нужно ознакомиться тут)  председателя регионального отделения  «Яблока» Сергея Митрохина прокурору города Москвы  Владимиру Чурикову.  С нетерпением ждем ответа.



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