Кто может сравниться с "Матильдой" моей?

То есть, конечно, не моей, а режиссера Алексей Учителя, сына тоже режиссера и даже лауреата Сталинской премии Ефима Учителя, потому что лично мне и в голову не пришло бы снимать комплиментарный фильм про Николая II, основная задача которого, в смысле, фильма – это как-то очеловечить к столетию революции серенькую фигуру императора и, тем самым, выставить борцов с самодержавием в неприглядном свете.

Вышло все совершенно иначе, но от наших доморощенных «политтехнологов» ничего другого ждать и не приходится.

Но я, собственно, не о «Матильде», ну её, я о том, что сравниться с "Матильдой" может только «Торфянка» - и по накалу страстей, и по составу персонажей, которые выступают как против демонстрации фильма, так и против попыток жителей «Торфрянки» сохранить их любимый парк. В обоих случаях – это оголтелые православные экстремисты, только в одном случае они зовутся «Сорок сороков», а в другом – некое «Христианское государство», хотя совершенно ясно, что по большей части речь идет об одних и тех же людях. О чем я писал буквально несколько дней назад.

Так "Христианское государство" или "Сорок сороков"?

Впрочем, чем дальше, тем яснее это становится не только защитникам «Торфянка», но и многим другим. И как пример – сегодняшнее письмо (можно и нужно ознакомиться тут) председателя регионального отделения «Яблока» Сергея Митрохина прокурору города Москвы Владимиру Чурикову. С нетерпением ждем ответа.